CSK च्या ‘या’ खेळाडूवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, आईचे छत्र काल हरवले; तरीह आज मैदानात हजर

चेन्नई सुपर किंग्सचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरी यांच्या आईचे निधन झाले आहे. सीएसके संघाने गुरुवारी दुपारी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरील एका पोस्टमध्ये ही माहिती दिली. सीएसकेने आपल्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर लिहिले, “सीएसके परिवार मुकेश चौधरी यांच्या आईच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करतो. आम्ही मुकेश आणि त्यांच्या कुटुंबासोबत आहोत; या कठीण काळात आमच्या संवेदना आणि प्रार्थना त्यांच्यासोबत आहेत.”
The CSK family mourns the passing of Mukesh Choudhary’s mother. We stand with Mukesh and his family, keeping them in our thoughts and prayers during this incredibly difficult time. — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
मुकेशची कामगिरी
मुकेश २०२२ मध्ये पदार्पण केल्यापासून सीएसके संघाचा भाग होता. त्या हंगामात त्याने १३ सामने खेळून ९.३१ च्या इकॉनॉमी रेटने १६ बळी घेतले होते. गेल्या तीन वर्षांत तो फक्त आणखी चार सामने खेळला आहे. आतापर्यंत त्याने १७ सामन्यांमध्ये ९.९६ च्या इकॉनॉमी रेटने १९ बळी घेतले आहेत. आईचे काल निधन झाले असूनही मुकेश चौधरी आज मुंबई इंडियन्सविरूद्ध सामना खेळताना दिसणार आहे.
आयपीएल २०२६ मध्ये सीएसके संघ संघर्ष करत आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये सीएसकेची स्थिती बिकट आहे. पाच वेळच्या विजेत्या संघाने आपल्या मोहिमेची सुरुवात सलग तीन पराभवांनी केली आहे. यानंतर दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध सलग दोन विजय मिळवले, पण त्यांना आपला शेवटचा सामना सनरायझर्स हैदराबादकडून १० धावांनी गमवावा लागला. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखालील संघ सध्या गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर आहे.
चेन्नई सुपर किंग्स दुखापतींशी झुंजत आहे
आयपीएल २०२६ मध्ये सीएसके संघ दुखापतींच्या समस्येचा सामना करत आहे. खलील अहमद आणि आयुष म्हात्रेसारखे खेळाडू आयपीएलमधून बाहेर झाले आहेत. माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी अद्याप संघासाठी एकही सामना खेळलेला नाही. दुखापतीमुळे डेवाल्ड ब्रेविसलाही सुरुवातीचे सामने खेळता आले नाहीत. धोनी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध मैदानात उतरेल अशी अपेक्षा असताना, तसे झाले नाही. वृत्तानुसार, धोनी अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही. मात्र, तो सराव करताना दिसला आहे.
