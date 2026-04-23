Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Csk Fast Bowler Mukesh Choudhary Mother Passes Away Still Playing Against Mumbai Indians

CSK च्या ‘या’ खेळाडूवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, आईचे छत्र काल हरवले; तरीह आज मैदानात हजर

IPL 2026 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सची स्थिती नाजूक आहे. CSK आपला सातवा सामना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळणार आहे, पण त्याआधी संघाचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरीवर एक दुःखद प्रसंग ओढवला आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 08:05 PM
मुकेश चौधरीवर दुःखाचा डोंगर (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

मुकेश चौधरीवर दुःखाचा डोंगर (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • सीएसकेच्या बॉलरच्या आईचे काल निधन
  • मुंबई इंडियन्स विरूद्ध महत्त्वाच्या सामन्यात आज हजर 
  • दुःखानंतरही खेळाडू मैदानात 
CSK चा संघ आज मुंबई इंडियन्सविरूद्ध वानखेडेवर खेळत आहे. आज धोनी खेळताना दिसेल अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती. मात्र धोनी आणि सर्वांचा आवडता रोहित शर्मा दोघेही खेळणार नाही. दरम्यान सीएसकेवर एकामागोमाग एक संकटं येत आहेत. आयुष शर्मा संघाबाहेर गेला असून आता अजून एक संकट ओढवले. 

चेन्नई सुपर किंग्सचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरी यांच्या आईचे निधन झाले आहे. सीएसके संघाने गुरुवारी दुपारी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरील एका पोस्टमध्ये ही माहिती दिली. सीएसकेने आपल्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर लिहिले, “सीएसके परिवार मुकेश चौधरी यांच्या आईच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करतो. आम्ही मुकेश आणि त्यांच्या कुटुंबासोबत आहोत; या कठीण काळात आमच्या संवेदना आणि प्रार्थना त्यांच्यासोबत आहेत.”

CSK Vs MI Live: मुंबई पलटण करणार बॉलिंग; वानखेडेची खेळपट्टी कोणाला साथ देणार?

मुकेशची कामगिरी 

मुकेश २०२२ मध्ये पदार्पण केल्यापासून सीएसके संघाचा भाग होता. त्या हंगामात त्याने १३ सामने खेळून ९.३१ च्या इकॉनॉमी रेटने १६ बळी घेतले होते. गेल्या तीन वर्षांत तो फक्त आणखी चार सामने खेळला आहे. आतापर्यंत त्याने १७ सामन्यांमध्ये ९.९६ च्या इकॉनॉमी रेटने १९ बळी घेतले आहेत. आईचे काल निधन झाले असूनही मुकेश चौधरी आज मुंबई इंडियन्सविरूद्ध सामना खेळताना दिसणार आहे. 

आयपीएल २०२६ मध्ये सीएसके संघ संघर्ष करत आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये सीएसकेची स्थिती बिकट आहे. पाच वेळच्या विजेत्या संघाने आपल्या मोहिमेची सुरुवात सलग तीन पराभवांनी केली आहे. यानंतर दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध सलग दोन विजय मिळवले, पण त्यांना आपला शेवटचा सामना सनरायझर्स हैदराबादकडून १० धावांनी गमवावा लागला. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखालील संघ सध्या गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर आहे.

चेन्नई सुपर किंग्स दुखापतींशी झुंजत आहे

आयपीएल २०२६ मध्ये सीएसके संघ दुखापतींच्या समस्येचा सामना करत आहे. खलील अहमद आणि आयुष म्हात्रेसारखे खेळाडू आयपीएलमधून बाहेर झाले आहेत. माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी अद्याप संघासाठी एकही सामना खेळलेला नाही. दुखापतीमुळे डेवाल्ड ब्रेविसलाही सुरुवातीचे सामने खेळता आले नाहीत. धोनी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध मैदानात उतरेल अशी अपेक्षा असताना, तसे झाले नाही. वृत्तानुसार, धोनी अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही. मात्र, तो सराव करताना दिसला आहे.

IPL 2026: मुंबईचा ‘राजा’ विरुद्ध चेन्नईचा ‘थाला’; वानखेडेवर हाय व्होल्टेज ड्रामा, पहा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड्स

Web Title: Csk fast bowler mukesh choudhary mother passes away still playing against mumbai indians

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 08:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय
1

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर
2

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप
3

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे
4

KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM
“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

May 16, 2026 | 08:35 PM
Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

May 16, 2026 | 08:30 PM
Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

May 16, 2026 | 08:21 PM
Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

May 16, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM