Shubman Gill ची BCCI कडे मोठी मागणी… कसोटी क्रिकेटमध्ये पराभव टाळण्यासाठी सुचवला नवा टेस्ट प्लान

टीम इंडियाने दोनदा कसोटी मालिकेत क्लीन स्वीपचा सामना केला आहे. संघाची कामगिरी सुधारण्यासाठी, भारतीय कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) एक सूचना दिली आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 03:36 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

गौतम गंभीर भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक झाल्यापासून, टीम इंडियाने दोनदा कसोटी मालिकेत क्लीन स्वीपचा सामना केला आहे. २०२४ च्या अखेरीस, न्यूझीलंडने त्यांना ३-० असे पराभूत केले. २०२५ च्या अखेरीस, दक्षिण आफ्रिकेने त्यांना २-० असे पराभूत केले. अशा परिस्थितीत, संघाची कामगिरी सुधारण्यासाठी, भारतीय कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) एक सूचना दिली आहे.

शुभमन गिलने बीसीसीआयला दिली खास सूचना

खरं तर, कॅप्टन गिल (Team India Test Captain Shubman Gill) असा विश्वास ठेवतो की जर भारताला कसोटी क्रिकेटमध्ये आपले वर्चस्व टिकवून ठेवायचे असेल तर तयारीच्या पारंपारिक पद्धती बदलाव्या लागतील. शुभमन गिल यांनी असे सुचवले आहे की बीसीसीआयने प्रत्येक कसोटी मालिकेपूर्वी किमान १५ दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण शिबिर अनिवार्य करावे. गिल यांच्या मते, खेळाडू अनेकदा टी-२० किंवा एकदिवसीय स्वरूप खेळल्यानंतर थेट कसोटी सामन्यांमध्ये उडी घेतात, ज्यामुळे त्यांना रेड-बॉल खेळ आणि दीर्घ स्वरूपाच्या मानसिकतेशी जुळवून घेण्यासाठी वेळ मिळत नाही.

IND U19 vs SA U19 : वैभवची सेना आज खेळणार दुसरा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामना, वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार मोफत Live Streaming?

गिल म्हणला की हे १५ दिवस (१५ दिवसांचे रेड बॉल कॅम्प) संघाला केवळ परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास मदत करणार नाही तर खेळाडूंच्या तंत्रातील किरकोळ कमतरता दूर करण्यास देखील मदत करेल.

परदेशी दौऱ्यांवर पराभवाची भीती संपेल का?

भारतीय संघाला अलीकडेच न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये सुरुवातीच्या कसोटी सामन्यांमध्ये संघर्ष करावा लागला आहे. गिलचा असा विश्वास आहे की जर संघाने मालिका सुरू होण्यापूर्वी त्याच देशाच्या परिस्थितीत १५ दिवस घालवले तर पराभवाची शक्यता लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. सराव सामन्यांसह नेटमध्ये घालवलेला हा वेळ खेळाडूंच्या आत्मविश्वासासाठी गेम-चेंजर ठरेल असेही ते म्हणाले.

व्हीव्हीएस लक्ष्मणची मदत घ्यावी लागू शकते

भारताच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे, दरवर्षी १५ दिवसांच्या शिबिराचे नियोजन करणे कठीण होईल. बीसीसीआयच्या एका सूत्राने सांगितले की, त्यांना बेंगळुरूमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्समधील कोचिंग स्टाफ आणि सुविधांचा वापर करावा लागू शकतो. कसोटी मालिका जवळ येत असताना गंभीर पांढऱ्या चेंडूच्या संघांमध्ये व्यस्त असेल अशी शक्यता आहे. बोर्ड रेड-बॉल कॅम्प आयोजित करेल, ज्यासाठी सीओईचे क्रिकेट प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे, असे बीसीसीआयचे सूत्रांनी सांगितले.

Published On: Jan 05, 2026 | 03:36 PM

