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Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबईत १५ दिवस जमावबंदी लागू; २३ जुलै ते ६ ऑगस्टपर्यंत निर्बंध कायम; मोर्चे आणि जमावावर पोलिसांची नजर

Updated On: Jul 20, 2026 | 02:01 PM IST
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सारांश

Mumbai News : मुंबईत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी २३ जुलै ते ६ ऑगस्टदरम्यान जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे आदेश जारी केले आहेत.

मोठी बातमी! मुंबईत १५ दिवस जमावबंदी लागू; २३ जुलै ते ६ ऑगस्टपर्यंत निर्बंध कायम; मोर्चे, सभा आणि जमावावर पोलिसांची नजर (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

मोठी बातमी! मुंबईत १५ दिवस जमावबंदी लागू; २३ जुलै ते ६ ऑगस्टपर्यंत निर्बंध कायम; मोर्चे, सभा आणि जमावावर पोलिसांची नजर (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

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विस्तार
  • मुंबईत 15 दिवस जमावबंदी लागू
  • मुंबईत 23 जुलैपासून ते 6 ऑगस्टपर्यंत जमावबंदी
  • कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी जमावबंदीचे आदेश
Mumbai News Marathi : नीट पेपरफुटी आणि देशातील वाढत्या बेरोजगारीविरोधात कॉकक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) पुकारलेले आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. २० जुलै २०२६ रोजी होणाऱ्या संसद मोर्चापासून सुरू झालेले अभिजीत दीपके यांनी अडीच दिवसांचे उपोषण संपवले आहे. पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी दावा केला आहे की, जेपी नड्डा यांनी सरकारच्या वतीने त्यांच्याशी बोलण्यास सहमती दर्शवली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान होणाऱ्या या मोठ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत. जंतर मंतर येथे विशेष सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. याचदरम्यान आता मुंबईत मोठी बातमी समोर येत आहे.

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मुंबई शहरात कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी २३ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत १५ दिवसांसाठी जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊ नये तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी मुंबई पोलिसांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

या आदेशानुसार, विनापरवानगी मोठ्या संख्येने लोकांनी एकत्र येणे, मोर्चे, आंदोलन किंवा सार्वजनिक सभा घेण्यावर निर्बंध राहणार आहेत. संवेदनशील भागांमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात येणार असून कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. नागरिकांनी पोलिसांच्या आदेशांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आगामी काळात विविध कार्यक्रम आणि सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्बंध लागू करण्यात आले असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.

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बातमी अपडेट होत आहे…

Web Title: Mumbai section 37 prohibitory orders 23 july to 6 august

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Published On: Jul 20, 2026 | 02:01 PM

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