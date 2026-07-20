Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबईत १५ दिवस जमावबंदी लागू; २३ जुलै ते ६ ऑगस्टपर्यंत निर्बंध कायम; मोर्चे आणि जमावावर पोलिसांची नजर

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मुंबई शहरात कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी २३ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत १५ दिवसांसाठी जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊ नये तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी मुंबई पोलिसांनी हे आदेश जारी केले आहेत.
या आदेशानुसार, विनापरवानगी मोठ्या संख्येने लोकांनी एकत्र येणे, मोर्चे, आंदोलन किंवा सार्वजनिक सभा घेण्यावर निर्बंध राहणार आहेत. संवेदनशील भागांमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात येणार असून कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. नागरिकांनी पोलिसांच्या आदेशांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आगामी काळात विविध कार्यक्रम आणि सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्बंध लागू करण्यात आले असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
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