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NEET 2026 Topper: रत्नागिरीच्या भावेशची मोठी झेप! NEET 2026 मध्ये राज्यात अव्वल, देशातही चमकदार कामगिरी

Updated On: Jul 20, 2026 | 02:03 PM IST
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सारांश

NEET 2026 Topper: यश मिळवण्यासाठी मोठी साधनं असणं आवश्यक नसतं, तर मोठं स्वप्न आणि त्यासाठीची मेहनत महत्त्वाची असते. ही गोष्ट रत्नागिरी जिल्ह्यातील भावेश सुरेश चव्हाण याने आपल्या कामगिरीतून दाखवून दिली आहे.

NEET 2026 Topper: (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

NEET 2026 Topper: (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • Neet 2026 चा निकाल जाहीर
  • रत्नागिरी जिल्ह्यातील भावेश चव्हाण एसटी प्रवर्गातून राज्यात प्रथम
  • देशात पटकावला चौथा क्रमांक 
 

Ratnagiri Student Achievement: सर्व सामान्य कुटुंबातून आलेल्या या विद्यार्थ्याने NEET 2026 परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवत राज्यासह देशभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. राजापूर तालुक्यातील पडवे गावचा रहिवासी असलेला भावेश सध्या रत्नागिरी येथे शिक्षण घेत आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वप्न त्याने लहानपणापासून पाहिले होते. त्या स्वप्नासाठी त्याने सातत्याने अभ्यास, वेळेचे योग्य नियोजन आणि शिस्तबद्ध तयारी यावर भर दिला. त्याच मेहनतीचे फळ आता त्याला मोठ्या यशाच्या रूपाने मिळाले आहे.

अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून त्याने महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक पटकावला.

NEET 2026 परीक्षेत भावेशने तब्बल 666 गुण मिळवत 99.9668983 पर्सेंटाइल मिळवला आहे. या कामगिरीमुळे अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून त्याने महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक पटकावला, तर राष्ट्रीय स्तरावर चौथा क्रमांक मिळवून रत्नागिरी जिल्ह्याचा गौरव वाढवला आहे. इतक्या मोठ्या स्पर्धेत हे स्थान मिळवणे ही निश्चितच कौतुकास्पद बाब मानली जात आहे. देशभरातील लाखो विद्यार्थी दरवर्षी NEET परीक्षेला बसतात. वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवण्याची ही परीक्षा अत्यंत कठीण समजली जाते. अशा परिस्थितीत उत्कृष्ट गुणांसह अव्वल स्थान मिळवणे ही मोठी उपलब्धी आहे. भावेशच्या यशामागे त्याची चिकाटी, नियमित अभ्यास आणि योग्य मार्गदर्शन यांचा मोठा वाटा असल्याचे त्याच्या शिक्षकांनी सांगितले. (NEET 2026 Topper)

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भावेशच्या यशामुळे कुटुंबात आनंद

भावेशने आपल्या शिक्षणाच्या प्रवासात नवोदय विद्यालयातील शिक्षकांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाल्याचेही सांगितले आहे. शंका निरसन, अभ्यासाची दिशा आणि परीक्षेचे नियोजन यामध्ये शिक्षकांनी वेळोवेळी मदत केली. मात्र, या सर्वांसोबत स्वतःची मेहनत आणि सातत्य कायम ठेवले नसते, तर हे यश मिळणे शक्य झाले नसते, असे त्याच्या जवळच्या व्यक्तींचे मत आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबात वाढलेल्या भावेशने कधीही परिस्थितीला कारण बनू दिले नाही. उपलब्ध साधनांचा योग्य वापर करत त्याने अभ्यासावर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले. त्याच्या या यशामुळे कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असून, नातेवाईक, मित्र आणि गावकऱ्यांकडून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यासाठीही ही अभिमानाची बाब

रत्नागिरी जिल्ह्यासाठीही ही अभिमानाची बाब ठरली आहे. जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थ्यांसाठी भावेशची कहाणी प्रेरणादायी ठरत आहे. स्पर्धा कितीही मोठी असली, तरी प्रामाणिक प्रयत्न आणि योग्य नियोजन असेल तर यश नक्की मिळू शकते, हा संदेश त्याच्या यशातून मिळतो. भावेशच्या या यशाचे विविध स्तरांतून कौतुक होत असून, अनेक शैक्षणिक संस्था आणि सामाजिक संघटनांनी त्याचा सत्कार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. भविष्यात एक सक्षम डॉक्टर बनून समाजाची सेवा करण्याचे त्याचे ध्येय असल्याचेही सांगितले जात आहे.

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मेहनत, आत्मविश्वास आणि ध्येयाप्रती असलेली निष्ठा यामुळे सामान्य घरातील विद्यार्थीदेखील देशपातळीवर मोठे यश मिळवू शकतो, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे रत्नागिरीचा भावेश चव्हाण. त्याची ही यशोगाथा अनेक तरुणांना नव्या जोमाने स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी प्रेरणा देणारी ठरत आहे.

Web Title: Ratnagiris bhavesh tops maharashtra in neet 2026

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Published On: Jul 20, 2026 | 02:03 PM

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