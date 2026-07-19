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England vs France: थरारक सामन्यात इंग्लंडचा दमदार विजय! फ्रान्सवर मात करत FIFA 2026 मध्ये पटकावले कांस्यपदक

Updated On: Jul 19, 2026 | 02:53 PM IST
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सारांश

England Beat France in fifa: फिफा विश्वचषक २०२६ मधील इंग्लंड आणि फ्रान्स यांच्यातील तिसऱ्या स्थानासाठीचा सामना अत्यंत रोमांचक ठरला. ज्यात एकूण १० गोल झाले. इंग्लंडने हा सामना ६-४ अशा फरकाने जिंकून विश्वचषकात तिसरे स्थान पटकावले.

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विस्तार
  • इंग्लंडचा दमदार विजय
  • फ्रान्सचा ६-४ ने पराभव
  • विश्वचषक २०२६ मध्ये पटकावले तिसरे स्थान
इंग्लंड आणि फ्रान्स यांच्यात फिफा विश्वचषक २०२६ मधील तिसऱ्या स्थानासाठीचा सामना खेळला गेला. हा सामना अत्यंत चुरशीचा ठरला. १९८२ नंतर विश्वचषकातील असा पहिलाच सामना ठरला, ज्यात सर्वाधिक १० गोल नोंदवले गेले. या थरारक सामन्यात इंग्लंडने फ्रान्सचा ६-४ असा पराभव केला आणि फिफा विश्वचषकातील तिसऱ्या स्थानावर कब्जा करत कांस्यपदक पटकावले. पहिल्या हाफच्या अखेरीस इंग्लंड ४-० ने आघाडीवर होता. दुसऱ्या हाफमध्ये फ्रान्सने जोरदार पुनरागमन केले, परंतु त्यांना विजय मिळवता आला नाही.

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पहिल्या हाफमध्ये इंग्लंडने एकतर्फी वर्चस्व

फ्रान्सविरुद्धच्या तिसऱ्या स्थानासाठीच्या सामन्यात, इंग्लंडने पहिल्या हाफपासूनच अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला, ज्यामध्ये त्यांचा कर्णधार डेक्लन राइसने खेळाच्या तिसऱ्या मिनिटाला पहिला गोल करून आपल्या संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. यानंतर, १८ व्या मिनिटाला एझरी कोन्साने हेडरद्वारे चेंडू गोलपोस्टमध्ये पाठवला आणि इंग्लंडने सामन्यात २-० अशी आघाडी घेतली. त्याच वेळी, बुकायो साकाने खेळाच्या ३७ व्या आणि ४३ व्या मिनिटाला सलग दोन गोल करून, पहिल्या हाफच्या अखेरीस इंग्लंडची आघाडी ४-० अशी वाढवली.

दुसऱ्या हाफमध्ये फ्रान्सचे कमबॅक, पण इंग्लंडने जिंकला सामना

सामन्याच्या दुसऱ्या हाफमध्ये फ्रान्सने दमदार कमबॅक केले.फ्रान्सचे मुख्य प्रशिक्षक डिडिएर डेचॉसू यांनी एकाच वेळी चार बदल केले. स्टार खेळाडू किलियन एम्बाप्पेने ४८ व्या मिनिटाला संघासाठी पहिला गोल केला. त्यानंतर अवघ्या ६ मिनिटानंतर ब्रॅडली बारकोलाने ५४ व्या मिनिटाला फ्रान्ससाठी दुसरा गोल केला आणि स्कोअर ४-२ वर आणला. किलियन एम्बाप्पेने ६६ व्या मिनिटाला सामन्यातील आपला दुसरा गोल करून फ्रान्सला सामन्यात परत आणले आणि स्कोअर ४-३ असा केला. दरम्यान, इंग्लंडने फ्रान्सच्या एका चुकीचा फायदा उचलला आणि बुकायो साकाने ८७ व्या मिनिटाला पेनल्टीवर गोल करून आपली हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. त्यानंतर लगेचच फ्रान्सच्या डेम्बेलेने ९० व्या मिनिटाला गोल करून स्कोअर ५-४ असा केला. परंतु, इंज्युरी टाईमच्या ९८ व्या मिनिटाला ज्यूड बेलिंगहॅमने केलेल्या गोलने इंग्लंडचा विजय निश्चित केला.

एम्बाप्पेने मोडला मेस्सीचा विक्रम

एमबाप्पेने या सामन्यात २ गोल केले. एमबाप्पेने फिफाच्या संपूर्ण स्पर्धेत २२ गोल करून लिओनेल मेस्सीचा २१ गोल्सचा रेकॉर्ड मोडला. १० गोल्सह तो या स्पर्धेतील गोल्डन बूटच्या शर्यतीत आघाडी घेत अव्वल स्थानावर झेप घेतली. त्यामुळे गोल्डन बूटच्या शर्यतीत देखील रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे. फ्रान्सचे मुख्य प्रशिक्षक डिडिएर डॅशॅम्पचा हा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून शेवटचा सामना होता. सामन्यानंतर इंग्लंडचे प्रशिक्षक थॉमस टुशेलने डिडिएर यांना मिठी मारली.

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Web Title: England vs france fifa world cup 2026 third place match bronze medal

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Published On: Jul 19, 2026 | 02:42 PM

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