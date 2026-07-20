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Sonam Wangchuk: लढा थांबणार नाही! सोनम वांगचुक यांचे रुग्णालय प्रशासनाला पत्र; म्हणाले – ‘संसद मार्चमध्ये जायचे आहे, मला…’

Updated On: Jul 20, 2026 | 02:15 PM IST
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सारांश

Sonam Wangchuk News: दिल्लीतील सरकारी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल झालेले प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी रुग्णालय प्रशासनाला पत्र लिहून, त्यांना कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) संसद मोर्चात सहभागी व्हायचे असल्याने डिस्चार्ज देण्याची विनंती केली आहे.

Sonam Wangchuk: लढा थांबणार नाही! सोनम वांगचुक यांचे रुग्णालय प्रशासनाला पत्र; म्हणाले – ‘संसद मार्चमध्ये जायचे आहे, मला…’
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विस्तार
  • लढा थांबणार नाही!
  • रुग्णालयातून सोनम वांगचुक यांचे प्रशासनाला पत्र
  • म्हणाले – ‘संसद मार्चमध्ये जायचे आहे, मला…’
नवी दिल्ली: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) च्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. आंदोलनकर्त्यांनी जंतर-मंतरवरून संसद भवनाच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, संसद परिसरातील सुरक्षा लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्यांना पुढे जाण्यापासून रोखले. दरम्यान, दिल्लीतील सरकारी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल झालेले प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांनी रुग्णालय प्रशासनाला पत्र लिहून, त्यांना कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) संसद मोर्चात सहभागी व्हायचे असल्याने डिस्चार्ज देण्याची विनंती केली आहे. सफदरजंग रुग्णालयाला लिहिलेल्या पत्रात सोनम वांगचुक यांनी लिहिले आहे, “आज मला खूप बरे वाटत आहे. माझे आरोग्य पॅरामीटर्स सामान्य आहेत. त्यामुळे, मी तुम्हाला विनंती करतो की कृपया मला रुग्णालयातून जाण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून मी संसद मोर्चात सहभागी होऊ शकेन.”

पत्र X अकाउंटवर शेअर केले

सोनम वांगचुक यांनी रुग्णालयाला लिहिलेले हे पत्र त्यांच्या अधिकृत X अकाउंटवर शेअर केले. त्यांनी पोस्टला कॅप्शन दिले, “प्रिय मित्रांनो, सोनम वांगचुक तुम्हा सर्वांना भेटण्यास उत्सुक आहे आणि त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मी आज हे पत्र लिहून रुग्णालयात सादर केले आहे. माझी प्रकृती आता चांगली आहे आणि रुग्णालयाचा दावा आहे की मला कोणत्याही प्रकारच्या अटकेत ठेवलेले नाही. तथापि, माझ्यावर इतके निर्बंध का आहेत आणि मला डिस्चार्ज का दिला जात नाही, हे मला समजत नाही.”

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सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीविषयीची काय आहे अपडेट

सोनम वांगचुक यांच्यावर व्हीएएमसी (VAMC) आणि सफदरजंग रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांचे महत्त्वाचे शारीरिक पॅरामीटर्स स्थिर आहेत. तथापि, रक्त तपासणीच्या निकालांनुसार, त्यांना निरीक्षणाखाली ठेवणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांचे एक बहुशाखीय पथक त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्वरित उपचार सुनिश्चित करण्यासाठी अखंड वैद्यकीय देखरेख आवश्यक आहे. त्यांना आवश्यक वैद्यकीय सेवा पुरवली जात असून ते बरे होण्याची वाट पाहत आहेत.

२८ जूनपासून उपोषण सुरू

सोनम वांगचुक हे कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी २८ जूनपासून उपोषणावर आहेत. ते जंतर मंतर येथे उपोषणावर होते, परंतु शनिवारी, उपोषणाच्या २१ व्या दिवशी, दिल्ली पोलिसांनी त्यांचे जबरदस्तीने उचलून त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. नीट (NEET) सह विविध परीक्षांमधील पेपरफुटीचा निषेध करणे आणि या परीक्षांमधील अनियमिततेसाठी जबाबदार असलेले शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव आणणे, हा या आंदोलनाचा आणि उपोषणाचा उद्देश आहे.

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Web Title: The fight will not stop sonam wangchuk writes to the administration from the hospital says

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Published On: Jul 20, 2026 | 02:13 PM

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