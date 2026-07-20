Sonam Wangchuk: लढा थांबणार नाही! सोनम वांगचुक यांचे रुग्णालय प्रशासनाला पत्र; म्हणाले – ‘संसद मार्चमध्ये जायचे आहे, मला…’

सोनम वांगचुक यांनी रुग्णालयाला लिहिलेले हे पत्र त्यांच्या अधिकृत X अकाउंटवर शेअर केले. त्यांनी पोस्टला कॅप्शन दिले, “प्रिय मित्रांनो, सोनम वांगचुक तुम्हा सर्वांना भेटण्यास उत्सुक आहे आणि त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मी आज हे पत्र लिहून रुग्णालयात सादर केले आहे. माझी प्रकृती आता चांगली आहे आणि रुग्णालयाचा दावा आहे की मला कोणत्याही प्रकारच्या अटकेत ठेवलेले नाही. तथापि, माझ्यावर इतके निर्बंध का आहेत आणि मला डिस्चार्ज का दिला जात नाही, हे मला समजत नाही.”
Sonam Wangchuk is trying hard to see you all! Just submitted a letter to the hospital as his health is good and they claim he is not in detention. So why the restrictions? pic.twitter.com/XqeurZUtoP — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 20, 2026
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सोनम वांगचुक यांच्यावर व्हीएएमसी (VAMC) आणि सफदरजंग रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांचे महत्त्वाचे शारीरिक पॅरामीटर्स स्थिर आहेत. तथापि, रक्त तपासणीच्या निकालांनुसार, त्यांना निरीक्षणाखाली ठेवणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांचे एक बहुशाखीय पथक त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्वरित उपचार सुनिश्चित करण्यासाठी अखंड वैद्यकीय देखरेख आवश्यक आहे. त्यांना आवश्यक वैद्यकीय सेवा पुरवली जात असून ते बरे होण्याची वाट पाहत आहेत.
सोनम वांगचुक हे कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी २८ जूनपासून उपोषणावर आहेत. ते जंतर मंतर येथे उपोषणावर होते, परंतु शनिवारी, उपोषणाच्या २१ व्या दिवशी, दिल्ली पोलिसांनी त्यांचे जबरदस्तीने उचलून त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. नीट (NEET) सह विविध परीक्षांमधील पेपरफुटीचा निषेध करणे आणि या परीक्षांमधील अनियमिततेसाठी जबाबदार असलेले शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव आणणे, हा या आंदोलनाचा आणि उपोषणाचा उद्देश आहे.
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