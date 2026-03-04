‘ही’ ऑफर हातची जाऊ देऊ नका! Tata Motors च्या ‘या’ कारवर 1 लाख रुपये वाचवण्याची संधी

मार्च 2026 मध्ये होळीच्या निमित्ताने Tata Motors ने आपल्या लोकप्रिय कारांवर आकर्षक डिस्काउंट आणि ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वाहन कंपन्या विशेष योजना आणतात आणि यावेळी कंपनी आपल्या Tata Tiago, Tata Harrier आणि Tata Tigor या मॉडेल्सवर 1 लाख रुपयांपर्यंतची सूट देत आहे.
जर तुम्ही नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही ऑफर तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. कारण कंपनीकडून कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस आणि इतर काही अतिरिक्त फायदे एकत्र दिले जात आहेत.
या ऑफरअंतर्गत Tata Tiago, Tata Tigor आणि Tata Harrier या लोकप्रिय कारांवर सवलत दिली जात आहे.
Tata Tiago वर सुमारे 55 हजार रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो.
Tata Tigor वर जवळपास 60 हजार रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते.
तर प्रीमियम SUV असलेल्या Tata Harrier वर कंपनी सुमारे 1 लाख रुपयांपर्यंतचा डिस्काउंट देत आहे.
मात्र, ही कमाल सवलत असून प्रत्यक्ष डिस्काउंट कारच्या व्हेरिएंट, शहर आणि डीलरशिपनुसार बदलू शकतो.
या ऑफर्समध्ये फक्त कॅश डिस्काउंटच नाही, तर जुनी कार एक्सचेंज केल्यास अतिरिक्त बोनस, कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष ऑफर आणि काही प्रकरणांमध्ये कमी व्याजदरावर फायनान्स सुविधा देखील दिली जात आहे.
याशिवाय EMI योजना आणि प्रोसेसिंग फीमध्येही सवलत मिळू शकते. अनेक डीलर्स प्रोसेसिंग फी कमी करण्यासोबतच एक्सटेंडेड वॉरंटी सारखे अतिरिक्त फायदे देखील देत आहेत. एकूणच, होळीच्या निमित्ताने Tata Motors ग्राहकांना आपल्या तीन लोकप्रिय कारांवर आकर्षक डिस्काउंट देत आहे.