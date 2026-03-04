Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

‘ही’ ऑफर हातची जाऊ देऊ नका! Tata Motors च्या ‘या’ कारवर 1 लाख रुपये वाचवण्याची संधी

जर तुम्ही या महिन्यात म्हणजेच मार्च 2026 मध्ये कार खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल, तर ही तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते. याचे कारण म्हणजे टाटा मोटर्स त्यांच्या कार्सवर आकर्षक सूट देत आहेत.

Updated On: Mar 04, 2026 | 08:32 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • टाटा मोटर्सच्या वाहनांना चांगली मागणी
  • आता होळीच्या मुहूर्तावर टाटाच्या वाहनांवर मिळतंय लाखभर डिस्काउंट
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
कोणताही कार खरेदीदार जेव्हा कार खरेदी करण्यास जातो तेव्हा डिस्काउंटच्या देखील शोधात असतो. ग्राहकांची हीच मानसिकता लक्षात घेत अनेक ऑटो कंपन्या सणासुदीच्या मुहूर्तावर त्यांच्या वाहनांवर बेस्ट डिस्काउंट ऑफर जाहीर करत असतात. नुकतेच टाटा मोटर्सने सुद्धा त्यांच्या कार्सवर होळीच्या मुहूर्तावर डिस्काउंट जाहीर केले आहे.

मार्च 2026 मध्ये होळीच्या निमित्ताने Tata Motors ने आपल्या लोकप्रिय कारांवर आकर्षक डिस्काउंट आणि ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वाहन कंपन्या विशेष योजना आणतात आणि यावेळी कंपनी आपल्या Tata Tiago, Tata Harrier आणि Tata Tigor या मॉडेल्सवर 1 लाख रुपयांपर्यंतची सूट देत आहे.

चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक थांबणार नाही! अशी बाईक जी फुल टॅंकवर कापेल 700 किमीपेक्षा जास्त अंतर, किंमत…

जर तुम्ही नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही ऑफर तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. कारण कंपनीकडून कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस आणि इतर काही अतिरिक्त फायदे एकत्र दिले जात आहेत.

कोणत्या कारवर किती सूट?

या ऑफरअंतर्गत Tata Tiago, Tata Tigor आणि Tata Harrier या लोकप्रिय कारांवर सवलत दिली जात आहे.

Tata Tiago वर सुमारे 55 हजार रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो.

Tata Tigor वर जवळपास 60 हजार रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते.

तर प्रीमियम SUV असलेल्या Tata Harrier वर कंपनी सुमारे 1 लाख रुपयांपर्यंतचा डिस्काउंट देत आहे.

Citroen Basalt Vs Kia Syros: फीचर्स, इंजिन आणि किमतीत कोणती कार सर्वात पुढे? जाणून घ्या बेस्ट डील

मात्र, ही कमाल सवलत असून प्रत्यक्ष डिस्काउंट कारच्या व्हेरिएंट, शहर आणि डीलरशिपनुसार बदलू शकतो.

ग्राहकांना मिळणार इतर फायदे

या ऑफर्समध्ये फक्त कॅश डिस्काउंटच नाही, तर जुनी कार एक्सचेंज केल्यास अतिरिक्त बोनस, कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष ऑफर आणि काही प्रकरणांमध्ये कमी व्याजदरावर फायनान्स सुविधा देखील दिली जात आहे.

याशिवाय EMI योजना आणि प्रोसेसिंग फीमध्येही सवलत मिळू शकते. अनेक डीलर्स प्रोसेसिंग फी कमी करण्यासोबतच एक्सटेंडेड वॉरंटी सारखे अतिरिक्त फायदे देखील देत आहेत. एकूणच, होळीच्या निमित्ताने Tata Motors ग्राहकांना आपल्या तीन लोकप्रिय कारांवर आकर्षक डिस्काउंट देत आहे.

 

Web Title: Tata motors offering holi discount on harrier tiago tigor

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 08:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक थांबणार नाही! अशी बाईक जी फुल टॅंकवर कापेल 700 किमीपेक्षा जास्त अंतर, किंमत…
1

चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक थांबणार नाही! अशी बाईक जी फुल टॅंकवर कापेल 700 किमीपेक्षा जास्त अंतर, किंमत…

‘या’ ऑटो कंपनीला फेब्रुवारीचा महिना पावला! विक्रीत थेट 23 टक्क्यांची वाढ, एकूण विक्री…
2

‘या’ ऑटो कंपनीला फेब्रुवारीचा महिना पावला! विक्रीत थेट 23 टक्क्यांची वाढ, एकूण विक्री…

Citroen Basalt Vs Kia Syros: फीचर्स, इंजिन आणि किमतीत कोणती कार सर्वात पुढे? जाणून घ्या बेस्ट डील
3

Citroen Basalt Vs Kia Syros: फीचर्स, इंजिन आणि किमतीत कोणती कार सर्वात पुढे? जाणून घ्या बेस्ट डील

Black vs White Car: उन्हात कोणत्या रंगाची कार तव्यासारखी तापते? खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या
4

Black vs White Car: उन्हात कोणत्या रंगाची कार तव्यासारखी तापते? खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘ही’ ऑफर हातची जाऊ देऊ नका! Tata Motors च्या ‘या’ कारवर 1 लाख रुपये वाचवण्याची संधी

‘ही’ ऑफर हातची जाऊ देऊ नका! Tata Motors च्या ‘या’ कारवर 1 लाख रुपये वाचवण्याची संधी

Mar 04, 2026 | 08:32 PM
सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

Mar 04, 2026 | 08:15 PM
IPL 2026: मैदानावर उतरण्यापूर्वीच एमएस धोनीला मोठा दणका; रांची ट्रॅफिक पोलिसांनी ठोठावला दंड

IPL 2026: मैदानावर उतरण्यापूर्वीच एमएस धोनीला मोठा दणका; रांची ट्रॅफिक पोलिसांनी ठोठावला दंड

Mar 04, 2026 | 08:13 PM
क्रीडा परंपरा अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यस्तरीय स्पर्धा, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचा मोठा निर्णय

क्रीडा परंपरा अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यस्तरीय स्पर्धा, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचा मोठा निर्णय

Mar 04, 2026 | 07:59 PM
‘PCIFF 2026’ चा समारोप! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ चित्रपटाचा होणार विशेष प्रीमियर

‘PCIFF 2026’ चा समारोप! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ चित्रपटाचा होणार विशेष प्रीमियर

Mar 04, 2026 | 07:56 PM
Israel Iran War: “नाव किंवा ठिकाण काहीही असो, खात्मा निश्चितच…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याला इस्रायलची धमकी

Israel Iran War: “नाव किंवा ठिकाण काहीही असो, खात्मा निश्चितच…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याला इस्रायलची धमकी

Mar 04, 2026 | 07:56 PM
पुणेकरांनो सनस्क्रीन, सनकोट विकत घ्या! तापमानात सातत्याने वाढ; पारा ३५ अंशांच्या पुढे

पुणेकरांनो सनस्क्रीन, सनकोट विकत घ्या! तापमानात सातत्याने वाढ; पारा ३५ अंशांच्या पुढे

Mar 04, 2026 | 07:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM