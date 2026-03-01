IND vs WI Live Update: ‘करो या मरो’ सामन्यात भारताच्या पदरी नाणेफेक, वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित

🚨 Toss Update 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to field first. Updates ▶️ https://t.co/ur4pr8Bi3K#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvWI pic.twitter.com/Ji0mCrMFHH — BCCI (@BCCI) March 1, 2026
दक्षिण आफ्रिकेने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक सुपर ८ गटाच्या उपांत्य फेरीत आधीच आपले स्थान निश्चित केले आहे ज्यामध्ये टीम इंडिया आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिजने प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे आणि दोन गुण मिळवले आहेत, म्हणजेच आजचा सामना जिंकणारा संघ चार गुणांसह उपांत्य फेरीत पोहोचेल. दुसरा संघ मायदेशी परतेल. हा सामना महत्त्वाचा आहे आणि कोणताही संघ कोणतीही कसर सोडणार नाही. मागील सामन्यात दोन्ही संघांनी प्रभावी फलंदाजी करत आपापले सामने जिंकले होते. आता, आज कोणता संघ विजयी होईल हे पाहायचे आहे.
IND vs WI Pitch Report : आज ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी कशी असेल? कोणाला फायदा होईल, फलंदाज की गोलंदाज? वाचा सविस्तर
भारत आणि वेस्ट इंडिजने प्रत्येकी दोन टी-२० विश्वचषक जिंकले आहेत. आजच्या सामन्यानंतर, एक संघ बाहेर पडेल, म्हणजेच फक्त एकाच संघाला तिसऱ्यांदा जेतेपदासाठी संघर्ष करण्याची संधी मिळेल. आजचा सामना जिंकणारा संघ या वर्षीचा विश्वचषक जिंकू शकेल आणि फक्त दोन सामने जिंकू शकेल. तथापि, हे सोपे काम नाही. आता, दक्षिण आफ्रिकेव्यतिरिक्त, न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांनी उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. आजचा सामना संपताच, चौथ्या संघाची घोषणा केली जाईल. यानंतर, उपांत्य फेरी आणि अंतिम फेरी सुरू होतील.
भारत (प्लेइंग इलेव्हन): संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, तिळक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
वेस्ट इंडीज (प्लेइंग इलेव्हन): शाई होप (कर्णधार/विकेटकीपर), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ
