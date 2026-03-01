Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs WI Live Update: 'करो या मरो' सामन्यात भारताच्या पदरी नाणेफेक, वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित

IND vs WI: इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड सेमीफायनलमध्ये पोहोचले आहेत आणि आता भारत आणि वेस्ट इंडिज अंतिम फेरीसाठी आमनेसामने येत आहेत. ईडन गार्डन्सवर हा सामना जिंकणारा संघ सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करेल.

Updated On: Mar 01, 2026 | 06:51 PM
'करो या मरो'च्या सामन्यात भारताच्या पदरी नाणेफेक (Photo Credit- X)

'करो या मरो'च्या सामन्यात भारताच्या पदरी नाणेफेक (Photo Credit- X)

  • ‘करो या मरो’च्या सामन्यात भारताच्या पदरी नाणेफेक
  • वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित
  • पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11
 india national cricket team vs West Indies cricket team: आज टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ मध्ये भारत आणि वेस्ट इंडिज (IND vs WI) आमनेसामने येत आहेत. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड सेमीफायनलमध्ये पोहोचले आहेत आणि आता भारत आणि वेस्ट इंडिज अंतिम फेरीसाठी आमनेसामने येत आहेत. ईडन गार्डन्सवर हा सामना जिंकणारा संघ सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करेल. वेस्ट इंडिज आणि भारताने सुपर ८ मध्ये प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे, तर दोन्ही संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध हरले आहेत.

भारत आणि वेस्ट इंडिज प्रत्येकी एका विजयासह बरोबरीत

दक्षिण आफ्रिकेने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक सुपर ८ गटाच्या उपांत्य फेरीत आधीच आपले स्थान निश्चित केले आहे ज्यामध्ये टीम इंडिया आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिजने प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे आणि दोन गुण मिळवले आहेत, म्हणजेच आजचा सामना जिंकणारा संघ चार गुणांसह उपांत्य फेरीत पोहोचेल. दुसरा संघ मायदेशी परतेल. हा सामना महत्त्वाचा आहे आणि कोणताही संघ कोणतीही कसर सोडणार नाही. मागील सामन्यात दोन्ही संघांनी प्रभावी फलंदाजी करत आपापले सामने जिंकले होते. आता, आज कोणता संघ विजयी होईल हे पाहायचे आहे.

IND vs WI Pitch Report : आज ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी कशी असेल? कोणाला फायदा होईल, फलंदाज की गोलंदाज? वाचा सविस्तर

भारत आणि वेस्ट इंडिजने दोनदा विश्वचषकावर कोरले नाव

भारत आणि वेस्ट इंडिजने प्रत्येकी दोन टी-२० विश्वचषक जिंकले आहेत. आजच्या सामन्यानंतर, एक संघ बाहेर पडेल, म्हणजेच फक्त एकाच संघाला तिसऱ्यांदा जेतेपदासाठी संघर्ष करण्याची संधी मिळेल. आजचा सामना जिंकणारा संघ या वर्षीचा विश्वचषक जिंकू शकेल आणि फक्त दोन सामने जिंकू शकेल. तथापि, हे सोपे काम नाही. आता, दक्षिण आफ्रिकेव्यतिरिक्त, न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांनी उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. आजचा सामना संपताच, चौथ्या संघाची घोषणा केली जाईल. यानंतर, उपांत्य फेरी आणि अंतिम फेरी सुरू होतील.

पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

भारत (प्लेइंग इलेव्हन): संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, तिळक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

वेस्ट इंडीज (प्लेइंग इलेव्हन): शाई होप (कर्णधार/विकेटकीपर), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ

सलमान आघाच्या हातून पाकिस्तानचे कर्णधारपद हिसकावणार? T20 विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर कॅप्टनचे मोठे विधान

Published On: Mar 01, 2026 | 06:45 PM

