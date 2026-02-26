Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
SA vs WI: दक्षिण आफ्रिकेचा वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय! ९ गडी राखून मिळवली एकतर्फी मात; आता भारताचा मार्ग…

SA vs WI Live: दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिजचा ९ विकेट्सने पराभव केला. हा दक्षिण आफ्रिकेचा स्पर्धेतील सलग सहावा विजय होता. या विजयासह दक्षिण आफ्रिकेने सुपर ८ पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवले.

Updated On: Feb 26, 2026 | 06:40 PM
दक्षिण आफ्रिकेचा वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय! (Photo Credit- x)

दक्षिण आफ्रिकेचा वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय! (Photo Credit- x)

West indies cricket team vs south africa national cricket team match scorecard: सुपर ८ च्या एका महत्त्वाच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिजचा ९ विकेट्सने पराभव केला. हा दक्षिण आफ्रिकेचा स्पर्धेतील सलग सहावा विजय होता. या विजयासह दक्षिण आफ्रिकेने सुपर ८ पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवले. वेस्ट इंडिजचा डाव डळमळीत झाला, परंतु जेसन होल्डर आणि रोमारियो शेफर्ड यांच्या जोडीने डाव सावरला. त्यांच्या भागीदारीने वेस्ट इंडिजला २० षटकांत १७६ धावा करण्यास मदत केली. प्रत्युत्तरादाखल दक्षिण आफ्रिकेने २३ चेंडू शिल्लक असताना विजय मिळवला. या विजयाने उपांत्य फेरीतही आपले स्थान जवळपास पक्के केले आहे.

शेफर्ड आणि होल्डर यांचा डाव ठरला निष्फळ

या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या वेस्ट इंडिजने ८३ धावांत ७ विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर, जेसन होल्डर आणि रोमारियो शेफर्ड यांच्या जोडीने डाव सावरला. होल्डरने ३१ चेंडूत ४९ धावा केल्या, तर शेफर्डने ३७ चेंडूत ५२ धावांची नाबाद खेळी केली. ९ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना शेफर्ड टी-२० विश्वचषकात अर्धशतक झळकावणारा पहिला फलंदाज ठरला. अहमदाबादच्या खेळपट्टीवर इतर फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली असती तर मोठी धावसंख्या गाठता आली असती.

T20 World Cup 2026 मध्ये Romario Shepherd ने रचला इतिहास, अशी कामगिरी करणारा ठरला जगातील पहिला खेळाडू

दक्षिण आफ्रिकेने सामना सहज जिंकला

दक्षिण आफ्रिकेला १७७ धावांचे लक्ष्य गाठण्यात कोणतीही अडचण आली नाही. संघाने फक्त एका विकेटने विजय मिळवला. सलामीवीर अॅडम मार्कराम आणि क्विंटन डी कॉक यांनी धमाकेदार सुरुवात केली. आठ षटकांनंतर संघाने ९६ धावांवर पहिली विकेट गमावली. डी कॉकने २४ चेंडूत ४७ धावा केल्या, तर मार्करामने ४६ चेंडूत ८२ धावांची धमाकेदार खेळी केली. रिकी पॉन्टिंगसह, ते शेवटपर्यंत नाबाद राहिले आणि संघाला विजय मिळवून दिला. रायन रिकेलटन या सामन्यात २८ चेंडूंचा सामना करत ४५ धावा केल्या.

दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन

दक्षिण आफ्रिका प्लेइंग इलेव्हन: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुविस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज आणि लुंगी एनगिडी.

वेस्ट इंडिज प्लेइंग इलेव्हन: ब्रँडन किंग, शाई होप (कर्णधार/विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रुदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती आणि शमार जोसेफ.

IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील

Published On: Feb 26, 2026 | 06:40 PM

