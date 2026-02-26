SA vs WI: दक्षिण आफ्रिकेचा वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय! ९ गडी राखून मिळवली एकतर्फी मात; आता भारताचा मार्ग…

South Africa race to victory against West Indies and put one foot in the #T20WorldCup semi-finals! Scorecard: https://t.co/YpyeGh9U0l pic.twitter.com/yIBjFs7p6E — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 26, 2026
या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या वेस्ट इंडिजने ८३ धावांत ७ विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर, जेसन होल्डर आणि रोमारियो शेफर्ड यांच्या जोडीने डाव सावरला. होल्डरने ३१ चेंडूत ४९ धावा केल्या, तर शेफर्डने ३७ चेंडूत ५२ धावांची नाबाद खेळी केली. ९ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना शेफर्ड टी-२० विश्वचषकात अर्धशतक झळकावणारा पहिला फलंदाज ठरला. अहमदाबादच्या खेळपट्टीवर इतर फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली असती तर मोठी धावसंख्या गाठता आली असती.
T20 World Cup 2026 मध्ये Romario Shepherd ने रचला इतिहास, अशी कामगिरी करणारा ठरला जगातील पहिला खेळाडू
दक्षिण आफ्रिकेला १७७ धावांचे लक्ष्य गाठण्यात कोणतीही अडचण आली नाही. संघाने फक्त एका विकेटने विजय मिळवला. सलामीवीर अॅडम मार्कराम आणि क्विंटन डी कॉक यांनी धमाकेदार सुरुवात केली. आठ षटकांनंतर संघाने ९६ धावांवर पहिली विकेट गमावली. डी कॉकने २४ चेंडूत ४७ धावा केल्या, तर मार्करामने ४६ चेंडूत ८२ धावांची धमाकेदार खेळी केली. रिकी पॉन्टिंगसह, ते शेवटपर्यंत नाबाद राहिले आणि संघाला विजय मिळवून दिला. रायन रिकेलटन या सामन्यात २८ चेंडूंचा सामना करत ४५ धावा केल्या.
दक्षिण आफ्रिका प्लेइंग इलेव्हन: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुविस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज आणि लुंगी एनगिडी.
वेस्ट इंडिज प्लेइंग इलेव्हन: ब्रँडन किंग, शाई होप (कर्णधार/विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रुदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती आणि शमार जोसेफ.
