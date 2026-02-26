IND vs ZIM Live: आज नाही तर कधीच नाही! ‘सूर्या’ला तळपावेच लागणार; ‘या’ टीमचा बॉलिंगचा निर्णय

आज भारतासाठी करो या मरोचा सामना असणार
भारताला सेमीफायनल गाठण्यासाठी दुसऱ्या संघावर अवलंबून राहावे लागणार
चेन्नईच्या स्टेडियममध्ये रंगणार सुपर 8 चा थरार
चेन्नई/Team India: आज चेन्नईमध्ये भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धेचा सुपर 8 चा सामना रंगणार आहे. आजच्या सामन्यात दोन्ही संघासाठी करो या मरो ची स्थिती असणार आहे. दोन्ही संघ चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर आमनेसामने येणार आहेत. भारत आणि झिम्बाब्वे उपांत्य फेरीत आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहेत. दरम्यान टॉस झिम्बाब्वे संघाने जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
टीम इंडियाचा नेट रन रेट सध्या -३,८०० आहे. जर भारताला सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करायचा असेल तर त्यांना त्यांचा नेट रन रेट वाढवावा लागेल. सकारात्मक नेट रन रेट मिळविण्यासाठी भारताला झिम्बाब्वेला किमान ७७ धावांनी हरवावे लागेल. जर भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध धावांचा पाठलाग केला तर:
IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील
१०१ धावा – ७.१ षटकांत पाठलाग
१२१ – ८.१ षटकांत पाठलाग करणे आवश्यक
१४१ – १० षटकांत पाठलाग करणे.
१६१ – ११.३ षटकांत पाठलाग करणे आवश्यक
१८१ – १२.५ षटकांत पाठलाग करणे आवश्यक
झिम्बाब्वेची कहाणीही भारतासारखीच आहे.
भारत आणि झिम्बाब्वेमध्ये आतापर्यंत १३ सामने खेळले आहेत. भारताने १३ सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेने ३ सामने जिंकले आहेत. हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये भारताची लक्षणीय आघाडी आहे. झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा भारताविरुद्ध चौथ्या विजयाच्या शोधात असेल.
आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य
भारत: इशान किशन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंग, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन
झिम्बाब्वे: तादिवानाशे मारुमणी (यष्टीरक्षक), ब्रायन बेनेट, डिओन मायर्स, रायन बर्ल, सिकंदर रझा (कर्णधार), टोनी मुन्योंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुझाराबानी, रिचर्ड नगारावा, बेन कुरन, मादानाकन, क्लाइव्हन मासाडनफो, क्लाइव्हन, वेल.