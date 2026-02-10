Samsung Galaxy F70e:काय सांगता! 13 हजारांहून कमी किंमतीत फ्यूचर-प्रूफ 5G फोन लाँच.. प्रीमियम डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्स एकाच ठिकाणी

कधी लाँच होणार Free Fire India? गेमर्समध्ये वाढली उत्सुकता, एका क्लिकवर जाणून घ्या सविस्तर
लेटेस्ट आणि बजेट Samsung Galaxy F70e 5G स्मार्टफोन ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेटने सुसज्ज आहे आणि यामध्ये 6,000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. यासोबतच फोनमध्ये लेदर फिनिशसह मागील बाजूला ड्यूल रियर कॅमेरा देखील देण्यात आला आहे. या डिव्हाईसची किंमत किती आहे आणि डिव्हाईसची विक्री कधीपासून सुरु होणार आहे, यामध्ये कोणते खास फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स देण्यात आले आहेत, यासर्वांबाबत आता जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – X)
Let’s all rise to the occasion.
Launching the new Galaxy F70e 5G. It’s built for the hustlers, dreamers, and creators who are done waiting for their turn. Your ambition deserves the limelight. Your moment is now.
It’s time to Fame Up! pic.twitter.com/GTgACoAuBG — Samsung India (@SamsungIndia) February 3, 2026
कंपनीने लाँच केलेल्या लेटेस्ट स्मार्टफोनच्या किंमतीबद्दल बोलायचं झालं तर भारतात सॅमसंग गॅलेक्सी F70e 5G च्या 4GB + 128GB या बेस व्हेरिअंटची किंमत 12,999 रुपये आहे. तर 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या टॉप व्हेरिअंटची किंमत 14,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. या लेटेस्ट स्मार्टफोनची विक्री 17 फेब्रुवारीपासून सुरु होणार आहे. फ्लिपकार्ट आणि सॅमसंग ऑनलाईन स्टोअरवर ग्राहक हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात. कंपनीने लाँच केलेले लेटेस्ट डिव्हाईस लाइमलाइट ग्रीन आणि स्पॉटलाइट ब्लू कलरमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर या लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये 6.7-इंच HD+ (720×1,600 पिक्सेल) LCD स्क्रीन देण्यात आली आहे, जी 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 800 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस ऑफर करते. कंपनीच्या या लेटेस्ट डिव्हाईसमध्ये अँड्रॉईड 16-बेस्ड One UI 8 देण्यात आला आहे. टेक कंपनीने या ननीन स्मार्टफोनसाठी 6 वर्षांपर्यंत OS अपग्रेड आणि सिक्योरिटी अपडेट देण्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळे Samsung Galaxy F70e 5G हा एक फ्यूचर-प्रूफ फोन बनतो.
फोनला पावर देण्यासाठी डिव्हाईसमध्ये ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट देण्यात आले आहे, जो 2.4GHz ची पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करतो. एवढंच नाही लेटेस्ट हँडसेटने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर सुमारे 6,23,000 पॉइंट्स प्राप्त केले आहेत. याशिवाय कंपनीच्या या लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये ARM Mali G57 GPU, 6GB पर्यंत LPDDR4x रॅम आणि 128GB स्टोरेज आहे. फोटोग्राफीसाठी Samsung Galaxy F70e 5G मध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सलचा प्रायमरी कॅमेरा देण्यात आला आहे. या डिव्हाइसमध्ये मुख्य कॅमेऱ्यासोबत 2-मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सर देखील आहे. सेल्फीसाठी, फोनमध्ये 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. याव्यतिरिक्त, फोनमध्ये 6,000mAh बॅटरी आहे.