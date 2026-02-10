Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Us Bangladesh Trade Deal Trump Reduce Reciprocal Tax On Bangladeshi Textile Products Attempt To Provoke India

US-Bangladesh Trade : अमेरिकेची बांगलादेशवर मेहरबानी; व्यापार करार करत भारताला डिवचण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न? 

Trump Reduce Tariff on Bangladeshi Textile Products : बांगलादेशला निवडणुकीपूर्वी मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेने बांगलादेशी कापड आयातींवरील शुल्क कमी केले आहे. पण ही बाब भारतासाठी चिंतेची मानली जात आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 11:04 AM
US-Bangladesh Trade

US-Bangladesh Trade : अमेरिकेची बांगलादेशवर मेहरबानी; व्यापार करार करत भारताला डिवचण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • निवडणुकीपूर्वी अमेरिकेचा बांगलादेशला मोठा दिलासा
  • ट्रम्प यांनी बांगलादेशी वस्तूंवरील करात घट केली
  • भारतासाला डिवचण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न
Zero Tariff On Bangladeshi Textile Products : ढाका/वॉशिंग्टन : भारतासाठी एक मोठी धोक्याची बातमी आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारताच्या शेजारील देशाला निवडणुकीपर्वी एक मोठं गिफ्ट दिलं आहे. बांगलादेश (Bangladesh) आणि अमेरिकेतील व्यापार करारांतर्गत बांगलादेशी वस्तूंवरील शुल्क कमी केले आहे. यामुळे बांगलादेशला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण यामुळे दक्षिण आशियातील व्यापारी समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. यामुळे ही बाब भारतासाठी चिंतेची मानली जात आहे.

India US Trade Deal : टॅरिफ कमी करणं ही डोनाल्ड ट्रम्पची नवी खेळी! भारताला करावी लागणार उपकाराची परतफेड?

अमेरिका बांगलादेश द्विपक्षीय व्यापार

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिका आणि बांगलादेश व्यापार करारांतर्गत अमेरिकेने कच्चा मालापासून बनवलेल्या कापड उत्पादनांवरील शुल्क शून्य केले आहे. तर काही उत्पादनांवरील शुल्कात घट करण्यात आली आहे. यामुळे बांगालदेशच्या कापड उद्योगाला अमेरिकन बाजारात प्रवेश मिळणार आहे. मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांनी या करारामुळे बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी मोठी मदत मिळेल. दोन्ही देशातीव द्विपक्षीय व्यापार करारांतर्गत अमेरिकेने बांगलादेशवरील परस्पर शुल्क देखील १९% पर्यंत कमी केले आहे. यापूर्वी ३७% कर बांगलादेशवर लावण्यात येणार होता, पण गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हा कर २०% पर्यंत कमी झाला आणि आता पुन्हा यामध्ये मोठी सवलत देण्यात आली आहे.

बांगलादेशच्या कापड उद्योगाला चालना

अमेरिकेशी द्विपक्षीय व्यापार करार आणि कमी शुल्कामुळे बांगलादेशच्या कापड उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे बांगलादेशच्या कापड उद्योगाला अमेरिकेच्या बाजारात प्रवेश मिळणार आहे. तसेच जागतिक कापड साखळी पुरवठ्यातही बांगलादेशचे स्थान मजबूत होईल. यामुळे कापड उद्योगाची निर्यात वाढून बांगलादेशच्या लोकांसाठी रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होईल. बांगलादेशचे वाणिज्य सल्लागार शेख बसी आणि सुरक्षा सल्लागार खलीलुर रहमान यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारांतर्गत बांगलादेशमध्ये नॉन-टॅरिफ अडथळे कमी करण्याची सहमती दोन्ही देशांनी दिली आहे.

भारतासाठी धोक्याची घंटा?

अमेरिका आणि बांगलादेशमधील हा करार भारतासाठी चिंतेची बाब बनला आहे. अमेरिकेच्या बांगलादेशी कापड उत्पादनांवरील शुल्क कमी केल्याने याचा भारतावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारात बांगलादेश भारताचा कट्टर स्पर्धक आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकन बाजाराच बांगलादेशला सवलत मिळाल्यामुळे भारताच्या कापडापेक्षा त्यांच्या उद्योगला प्राधान्य मिळेल. यामुळे अमेरिका भारताऐवजी बांगलादेशला कापड खेरदीसाठी पसंती देईल अमेरिका भारताच्या कापड निर्यातीसाठी मोठा भागीदार आहे. पण बांगालदेशला मिळालेली सवलत भारताचे अमेरिकन मार्केट कमी करु शकते. याचा भारताच्या निर्यातदारांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच सवलतीमुळे देखील  बांगलादेशच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.

Muhammad Yunus : ‘अमेरिकेसोबत व्यापारात अपयशी…’ ; बांगलादेशचा भारताला टोला

Web Title: Us bangladesh trade deal trump reduce reciprocal tax on bangladeshi textile products attempt to provoke india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 11:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ट्रम्प यांचा कॅनडावर हल्लोबोल; अमेरिकेचा फायदा घेतल्याचा आरोप करत दिली ‘ही’ मोठी धमकी
1

ट्रम्प यांचा कॅनडावर हल्लोबोल; अमेरिकेचा फायदा घेतल्याचा आरोप करत दिली ‘ही’ मोठी धमकी

सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरचे कुठे गेले हास्य? एलोन मस्क यांचे आयुष्य सर्वात मस्त
2

सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरचे कुठे गेले हास्य? एलोन मस्क यांचे आयुष्य सर्वात मस्त

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मौन ठरतेय काळजीदायक; ट्रेड डीलच्या काय आहेत अटी अन् नियम?
3

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मौन ठरतेय काळजीदायक; ट्रेड डीलच्या काय आहेत अटी अन् नियम?

Bangladesh Election 2026 : बांगलादेशमध्ये रंगला संसदीय निवडणुकीचा रणसंग्राम; ‘या’ नेत्याची प्रतिष्ठा लागली पणाला
4

Bangladesh Election 2026 : बांगलादेशमध्ये रंगला संसदीय निवडणुकीचा रणसंग्राम; ‘या’ नेत्याची प्रतिष्ठा लागली पणाला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US-Bangladesh Trade : अमेरिकेची बांगलादेशवर मेहरबानी; व्यापार करार करत भारताला डिवचण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न? 

US-Bangladesh Trade : अमेरिकेची बांगलादेशवर मेहरबानी; व्यापार करार करत भारताला डिवचण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न? 

Feb 10, 2026 | 11:04 AM
वाढत्या वयात कोणतीही सर्जरी झाल्यास ‘या’ पद्धतीने घ्या आरोग्याची काळजी, राहाल कायमच दीर्घायुषी

वाढत्या वयात कोणतीही सर्जरी झाल्यास ‘या’ पद्धतीने घ्या आरोग्याची काळजी, राहाल कायमच दीर्घायुषी

Feb 10, 2026 | 11:00 AM
EPF Withdrawal via UPI: पीएफ काढणं होणार आणखी सोपं; EPFO चे UPI-सक्षम ‘हे’ ॲप एप्रिलमध्ये येणार

EPF Withdrawal via UPI: पीएफ काढणं होणार आणखी सोपं; EPFO चे UPI-सक्षम ‘हे’ ॲप एप्रिलमध्ये येणार

Feb 10, 2026 | 10:39 AM
Sangmeshwar Panchayat Samiti 2026: संगमेश्वरवर महायुतीचा झेंडा! १४ पैकी १० जागा जिंकत पंचायत समितीवर मिळवली सत्ता

Sangmeshwar Panchayat Samiti 2026: संगमेश्वरवर महायुतीचा झेंडा! १४ पैकी १० जागा जिंकत पंचायत समितीवर मिळवली सत्ता

Feb 10, 2026 | 10:38 AM
SPPU : अविरत ज्ञानगंगा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची स्थापना; जाणून घ्या 10 फेब्रुवारीचा इतिहास

SPPU : अविरत ज्ञानगंगा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची स्थापना; जाणून घ्या 10 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 10, 2026 | 10:37 AM
मोहम्मद शमीची लागणार लाॅटरी? या फोटोमधून मिळाला एक महत्वाचा संकेत, खेळाडूला मिळणार का आनंदाची बातमी…

मोहम्मद शमीची लागणार लाॅटरी? या फोटोमधून मिळाला एक महत्वाचा संकेत, खेळाडूला मिळणार का आनंदाची बातमी…

Feb 10, 2026 | 10:36 AM
Haryana Crime: गुप्तांगावर पेट्रोल ओतले, गरम चिमट्याने…; चार अल्पवयीन मुलांना ओलीस धरून बेदम मारहाण

Haryana Crime: गुप्तांगावर पेट्रोल ओतले, गरम चिमट्याने…; चार अल्पवयीन मुलांना ओलीस धरून बेदम मारहाण

Feb 10, 2026 | 10:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM