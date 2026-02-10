उंब्रज जिल्हा परिषद गटात भाजपचा विजय; गणांमध्ये ‘तुतारी’ आणि ‘हात’ची एंट्री

उंब्रज : कराड उत्तर मतदारसंघातील उंब्रज जिल्हा परिषद गटात रंगलेल्या अटीतटीच्या लढतीत भारतीय जनता पक्षाने गट पातळीवर विजय मिळवला आहे. असे असले तरी गणांमध्ये संमिश्र चित्र पाहायला मिळाले आहे. बहुरंगी झालेल्या या निवडणुकीत खरी चुरस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) आणि भाजप यांच्यातच झाली.
या थरारक लढतीत भाजपचे उमेदवार रणजित जाधव यांनी सुरुवातीपासून आघाडी घेत अखेर विजयावर शिक्कामोर्तब केले. प्रत्येक फेरीत मतांची आघाडी कमी-जास्त होत असल्याने दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांची धाकधूक वाढली होती. अखेर निकाल जाहीर होताच उंब्रजमध्ये फटाक्यांची आतिषबाजी करत जल्लोष साजरा करण्यात आला.
उंब्रज गट हा परंपरेने राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे मनोजदादा घोरपडे यांनी माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा पराभव करून कराड उत्तरमध्ये भाजपचे वर्चस्व निर्माण केले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषद गटही भाजपकडे वळवण्यासाठी त्यांनी स्वतः लक्ष केंद्रीत केले होते. त्यांचे नियोजन आणि संघटनबळ यामुळे गटात कमळ फुलले. मात्र, पंचायत समिती गणांमध्ये वेगळे चित्र दिसून आले.
उंब्रज गणात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या संगीता चव्हाण यांनी विजय मिळवत ‘तुतारी’चा नाद कायम ठेवला. तर तळबीड गणात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे उमेदवार संग्राम पवार यांनी बाजी मारत ‘हाताचा पंजा’ उंचावला. एकूणच उंब्रज जिल्हा परिषद गटात भाजपला गट पातळीवर यश मिळाले असले तरी गणांमध्ये मतदारांनी संमिश्र कौल दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कराड उत्तरमधील राजकीय वातावरण अधिकच रंगतदार बनले असून, आगामी निवडणुकांसाठी सर्वच पक्षांना नव्या रणनीती आखाव्या लागणार आहेत.
उंब्रजमध्ये भाजपची सरशी; पंचायत समितीत राष्ट्रवादी-काँग्रेसचा झेंडा
सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतमोजणीत उंब्रज गटात चुरशीची लढत रंगली. जिल्हा परिषद गटात भाजपचे रणजीत कृष्णराव जाधव यांनी 10534 मते मिळवत विजयावर शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे संग्रामसिंह जयवंतराव जाधव यांनी 9,767 मते घेत जोरदार टक्कर दिली. मनसेचे रणजीत जगन्नाथ कदम (650), शिवसेना (उबाठा) चे सुनील प्रकाश पाटील (468) आणि शिवसेनेचे महादेव दिनकर साळुंखे (2,412) यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या संगीता चव्हाण यांचा विजय
उंब्रज पंचायत समिती गणात मात्र राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या संगीता संजय चव्हाण यांनी 4,522 मते घेत विजय संपादन केला. भाजपच्या शशिकला लिंगेश फगणे (4,483) यांना अल्प फरकाने पराभव पत्करावा लागला, तर शिवसेनेच्या प्रियंका विक्रम वाघमारे (1,774) तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या.
तळबीडमध्ये संग्राम अधिकारी विजयी
तळबीड पंचायत समिती गणात काँग्रेसचे संग्राम अधिकारी पवार यांनी 5,842 मते मिळवत स्पष्ट विजय मिळवला. भाजपचे उमेश मारुती मोहिते (4,055) आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जयवंत लाला मोहिते (2,719) यांना मागे टाकत काँग्रेसने येथे आपली ताकद दाखवून दिली. या निकालामुळे उंब्रज परिसरात जिल्हा परिषदेत भाजपची सरशी झाली असली, तरी पंचायत समित्यांमध्ये राष्ट्रवादी व काँग्रेसने प्रभावी कामगिरी करत राजकीय समीकरणे अधिक रंगतदार केली आहेत.
