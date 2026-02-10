Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

उंब्रज जिल्हा परिषद गटात भाजपचा विजय; गणांमध्ये ‘तुतारी’ आणि ‘हात’ची एंट्री

प्रत्येक फेरीत मतांची आघाडी कमी-जास्त होत असल्याने दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांची धाकधूक वाढली होती. अखेर निकाल जाहीर होताच उंब्रजमध्ये फटाक्यांची आतिषबाजी करत जल्लोष साजरा करण्यात आला.

Updated On: Feb 10, 2026 | 11:08 AM
उंब्रज जिल्हा परिषद गटात भाजपचा विजय; गणांमध्ये तुतारी आणि 'हात'ची एंट्री

उंब्रज जिल्हा परिषद गटात भाजपचा विजय; गणांमध्ये तुतारी आणि 'हात'ची एंट्री

Follow Us:
Follow Us:

उंब्रज : कराड उत्तर मतदारसंघातील उंब्रज जिल्हा परिषद गटात रंगलेल्या अटीतटीच्या लढतीत भारतीय जनता पक्षाने गट पातळीवर विजय मिळवला आहे. असे असले तरी गणांमध्ये संमिश्र चित्र पाहायला मिळाले आहे. बहुरंगी झालेल्या या निवडणुकीत खरी चुरस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) आणि भाजप यांच्यातच झाली.

या थरारक लढतीत भाजपचे उमेदवार रणजित जाधव यांनी सुरुवातीपासून आघाडी घेत अखेर विजयावर शिक्कामोर्तब केले. प्रत्येक फेरीत मतांची आघाडी कमी-जास्त होत असल्याने दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांची धाकधूक वाढली होती. अखेर निकाल जाहीर होताच उंब्रजमध्ये फटाक्यांची आतिषबाजी करत जल्लोष साजरा करण्यात आला.

उंब्रज गट हा परंपरेने राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे मनोजदादा घोरपडे यांनी माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा पराभव करून कराड उत्तरमध्ये भाजपचे वर्चस्व निर्माण केले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषद गटही भाजपकडे वळवण्यासाठी त्यांनी स्वतः लक्ष केंद्रीत केले होते. त्यांचे नियोजन आणि संघटनबळ यामुळे गटात कमळ फुलले. मात्र, पंचायत समिती गणांमध्ये वेगळे चित्र दिसून आले.

उंब्रज गणात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या संगीता चव्हाण यांनी विजय मिळवत ‘तुतारी’चा नाद कायम ठेवला. तर तळबीड गणात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे उमेदवार संग्राम पवार यांनी बाजी मारत ‘हाताचा पंजा’ उंचावला. एकूणच उंब्रज जिल्हा परिषद गटात भाजपला गट पातळीवर यश मिळाले असले तरी गणांमध्ये मतदारांनी संमिश्र कौल दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कराड उत्तरमधील राजकीय वातावरण अधिकच रंगतदार बनले असून, आगामी निवडणुकांसाठी सर्वच पक्षांना नव्या रणनीती आखाव्या लागणार आहेत.

उंब्रजमध्ये भाजपची सरशी; पंचायत समितीत राष्ट्रवादी-काँग्रेसचा झेंडा

सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतमोजणीत उंब्रज गटात चुरशीची लढत रंगली. जिल्हा परिषद गटात भाजपचे रणजीत कृष्णराव जाधव यांनी 10534 मते मिळवत विजयावर शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे संग्रामसिंह जयवंतराव जाधव यांनी 9,767 मते घेत जोरदार टक्कर दिली. मनसेचे रणजीत जगन्नाथ कदम (650), शिवसेना (उबाठा) चे सुनील प्रकाश पाटील (468) आणि शिवसेनेचे महादेव दिनकर साळुंखे (2,412) यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही.

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या संगीता चव्हाण यांचा विजय

उंब्रज पंचायत समिती गणात मात्र राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या संगीता संजय चव्हाण यांनी 4,522 मते घेत विजय संपादन केला. भाजपच्या शशिकला लिंगेश फगणे (4,483) यांना अल्प फरकाने पराभव पत्करावा लागला, तर शिवसेनेच्या प्रियंका विक्रम वाघमारे (1,774) तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या.

तळबीडमध्ये संग्राम अधिकारी विजयी

तळबीड पंचायत समिती गणात काँग्रेसचे संग्राम अधिकारी पवार यांनी 5,842 मते मिळवत स्पष्ट विजय मिळवला. भाजपचे उमेश मारुती मोहिते (4,055) आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जयवंत लाला मोहिते (2,719) यांना मागे टाकत काँग्रेसने येथे आपली ताकद दाखवून दिली. या निकालामुळे उंब्रज परिसरात जिल्हा परिषदेत भाजपची सरशी झाली असली, तरी पंचायत समित्यांमध्ये राष्ट्रवादी व काँग्रेसने प्रभावी कामगिरी करत राजकीय समीकरणे अधिक रंगतदार केली आहेत.

हेदेखील वाचा : Dharashiv Panchayat Samiti Result 2026: धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपचे कमळ फुलले! सत्तास्थापनेसाठी हालचालींना वेग

Web Title: Bjp wins in umbraj zilla parishad group

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 11:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangmeshwar Panchayat Samiti 2026: संगमेश्वरवर महायुतीचा झेंडा! १४ पैकी १० जागा जिंकत पंचायत समितीवर मिळवली सत्ता
1

Sangmeshwar Panchayat Samiti 2026: संगमेश्वरवर महायुतीचा झेंडा! १४ पैकी १० जागा जिंकत पंचायत समितीवर मिळवली सत्ता

Maharashtra Politics: राज्यात राजकीय भुकंपाचे संकेत; मुख्यमंत्र्यांच्या गुप्त दिल्ली दौऱ्यानंतर सुनेत्रा पवार दिल्लीला रवाना
2

Maharashtra Politics: राज्यात राजकीय भुकंपाचे संकेत; मुख्यमंत्र्यांच्या गुप्त दिल्ली दौऱ्यानंतर सुनेत्रा पवार दिल्लीला रवाना

Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरेंसाठी विधान परिषेदची वाट कठीणच; आकड्यांची करावी लागणार जुळवाजुळव
3

Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरेंसाठी विधान परिषेदची वाट कठीणच; आकड्यांची करावी लागणार जुळवाजुळव

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
4

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उंब्रज जिल्हा परिषद गटात भाजपचा विजय; गणांमध्ये ‘तुतारी’ आणि ‘हात’ची एंट्री

उंब्रज जिल्हा परिषद गटात भाजपचा विजय; गणांमध्ये ‘तुतारी’ आणि ‘हात’ची एंट्री

Feb 10, 2026 | 11:08 AM
US-Bangladesh Trade : अमेरिकेची बांगलादेशवर मेहरबानी; व्यापार करार करत भारताला डिवचण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न? 

US-Bangladesh Trade : अमेरिकेची बांगलादेशवर मेहरबानी; व्यापार करार करत भारताला डिवचण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न? 

Feb 10, 2026 | 11:04 AM
वाढत्या वयात कोणतीही सर्जरी झाल्यास ‘या’ पद्धतीने घ्या आरोग्याची काळजी, राहाल कायमच दीर्घायुषी

वाढत्या वयात कोणतीही सर्जरी झाल्यास ‘या’ पद्धतीने घ्या आरोग्याची काळजी, राहाल कायमच दीर्घायुषी

Feb 10, 2026 | 11:00 AM
EPF Withdrawal via UPI: पीएफ काढणं होणार आणखी सोपं; EPFO चे UPI-सक्षम ‘हे’ ॲप एप्रिलमध्ये येणार

EPF Withdrawal via UPI: पीएफ काढणं होणार आणखी सोपं; EPFO चे UPI-सक्षम ‘हे’ ॲप एप्रिलमध्ये येणार

Feb 10, 2026 | 10:39 AM
SPPU : अविरत ज्ञानगंगा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची स्थापना; जाणून घ्या 10 फेब्रुवारीचा इतिहास

SPPU : अविरत ज्ञानगंगा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची स्थापना; जाणून घ्या 10 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 10, 2026 | 10:37 AM
मोहम्मद शमीची लागणार लाॅटरी? या फोटोमधून मिळाला एक महत्वाचा संकेत, खेळाडूला मिळणार का आनंदाची बातमी…

मोहम्मद शमीची लागणार लाॅटरी? या फोटोमधून मिळाला एक महत्वाचा संकेत, खेळाडूला मिळणार का आनंदाची बातमी…

Feb 10, 2026 | 10:36 AM
Haryana Crime: गुप्तांगावर पेट्रोल ओतले, गरम चिमट्याने…; चार अल्पवयीन मुलांना ओलीस धरून बेदम मारहाण

Haryana Crime: गुप्तांगावर पेट्रोल ओतले, गरम चिमट्याने…; चार अल्पवयीन मुलांना ओलीस धरून बेदम मारहाण

Feb 10, 2026 | 10:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM