Revati Sule wedding : सुप्रिया सुळेंच्या घरी वाजणार सनई-चौघडे; रेवती सुळे होणार नागपूरच्या सुनबाई

सुशील कुमार शिंदे यांच्या कन्या स्मृती शिंदे यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करुन याबाबत माहिती दिली आहे. नागपूरच्या लखानी कुटुंबासोबत सुळे कुटुंबियांची सोयरिक जुळली आहे. यासाठी राजकीय वर्तुळातून देखील प्रयत्न करण्यात आले. रेवती सुळे यांचा विवाह सारंग अरुण लखानी यांच्याशी होणार असल्याचे समोर आले आहे. मात्र हे लग्न कधी होणार याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही.
सुप्रिया सुळे यांचे होणारे जावई सारंग अरुण लखानी हे खेळाडू आहेत. . सारंग अरुण लखानी हे एक चांगले बॅडमिंटनपटूही आहेत. त्यांनी विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतलेला आहे. विश्वराज ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या अरुण लखानी यांचे ते पुत्र आहेत.
खासदार सुप्रिया सुळे आणि सदानंद सुळे यांना दोन अपत्य आहेत. यामध्ये रेवती सुळे आणि विजय सुळे अशी दोन मुलं आहेत. रेवती सुळे हिने प्रतिष्ठित पदवीचे शिक्षण घेतले आहे. प्रतिष्ठित London School of Economics मधून पदवी पूर्ण केली आहे. बारामती लोकसभा निवडणुकीत रेवती सुळे यांनी प्रथमच आपल्या आई सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी प्रचारात सक्रिय सहभाग घेतला होता. यानंतर दिल्लीमध्ये देखील अनेकदा रेवती सुळे या दिसून आल्या आहेत. त्यामुळे रेवती सुळे या अनेकदा चर्चेमध्ये आल्या आहेत.
अजित पवारांचे निधन
खासदार सुप्रिया सुळे यांचे बंधू आणि रेवती सुळे यांचे मामा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. दिवंगत नेते अजित पवार यांचा 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला. यामुळे पवार कुटुंबियांमध्ये शोकपूर्ण वातावरण आहे. यामुळे रेवती सुळे यांचा विवाह पुढे जाण्याची शक्यता आहे.