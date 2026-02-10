वाढत्या वयात कोणतीही सर्जरी झाल्यास ‘या’ पद्धतीने घ्या आरोग्याची काळजी, राहाल कायमच दीर्घायुषी

वृद्धावस्थेत सर्जरी झाल्यानंतर हळूहळू पूर्वीसारखे चालते फिरते होण्याची आवश्यकता असते. शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी सर्जरीनंतर डॉक्टर्स आराम करण्याचा सल्ला देतात. वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी सर्जरी झालेल्या अवयवांना त्रास होईल असे व्यायामप्रकार करून चालत नाहीत. त्यामुळे ज्येष्ठांनी सर्जरीनंतर कोणते व्यायाम करावेत हे ठरविणे अवघड जाते.सकाळी उठल्यानंतर नियमित ध्यान, प्राणायाम किंवा इतर वेगवेगळी आसन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील आणि उतार वयात कायमच आनंदी आणि निरोगी राहता येईल. शारीरिक हालचाली केल्यामुळे केवळ शारीरिक आरोग्याचं नाहीतर मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. जेवल्यानंतर लगेच झोपणे, मानसिक तणाव, जंक फूडचे अतिसेवन करणे इत्यादी गोष्टी शरीरासाठी खूप जास्त घातक आहेत.(फोटो सौजन्य – istock)
पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर महिनाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात करा फायबर असलेल्या ‘या’ पदार्थांचा समावेश
सुरुवातीला सपाट पृष्ठभागावरुन चालण्याचा प्रयत्न करा. अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात दिवसभरात ५०० मीटर अंतर चाला व हळूहळू हे अंतर वाढवत न्या. चालण्यामुळे तुमचे पाय मोकळे होतील व संपूर्ण शरीर मजबूत होईल. तुम्हाला चालण्याची सवय झाल्यानंतर नियमित काही मिनीटे मध्यम वेगाने व काही मिनीटे ब्रिस्क वॉक (फार वेगाने) घ्या त्यानंतर पुन्हा थोडा वेळ आराम करा. असे कमीतकमी ३-४ वेळा करा. यामुळे तुमच्या शरीरातील कॅलरीज बर्न होतील व तुमच्यामधील उर्जा देखील वाढेल.
हा व्यायाम करण्यासाठी पाय सरळ करुन बसा व हळूहळू पाठीचा कणा वाकवत पुढच्या दिशेन वाका. हात पायांच्या अंगठ्यांना लावण्याचा प्रयत्न करा. मणक्यावर जास्त ताण घेऊन हा व्यायाम करु नका. तसेच वाकताना शरीराला हिसका बसणार नाही याची देखील काळजी घ्या. याला पश्चिमोत्तानासन असेही म्हणतात. वजन उचलताना शरीराचा तोल सांभाळण्याची क्रिया चांगली होते आणि पोट व इतर भागावरील चरबी कमी होण्यास मदत होते. सुरुवातीला दोन्ही हातात बादलीत झेपेल इतके पाणी घ्यावे आणि बादल्या उचलावा. मग हळूहळू पाण्याची पातळी वाढवत जावी.
सर्जरीनंतर काही दिवसांनी क्रंचेस सुरु करण्यास देखील काहीच हरकत नाही. यात उताणे झोपून दोन्ही हात डोक्याखाली घ्यावे. दोन्ही पायांचे गुढघे वाकवावे आणि पावले जमिनीवर ठेवावीत. हळूहळू डोके वर उचलावे आणि पोटापर्यंत शरीर वर उचलण्याचा प्रयत्न करावा. व्यायाम केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात, नियमित ३० मिनिटं व्यायाम करावा.
मधुमेह रुग्णांनी व्हा सावध! फक्त गोड पदार्थच नाही तर ‘हे’ खारट पदार्थही वाढतात साखरेची पातळी… डॉक्टरांनी दिलाय सल्ला
स्ट्रेचिंग म्हणजे हात व पाय मोकळे करत कंबर, पाठ, पोटावर ताण देणे. हृदय विकारामुळे मेंदूतील काही महत्वाचे भाग, ग्रंथींपर्यंत रक्तपेशी पोहोचत नाहीत. स्ट्रेचिंगमुळे स्नायू मोकळे होतात तसेच अरुंद झालेल्या रक्तवाहिन्या पूर्ववत होण्यास मदत होते. व्यायाम करताना शरीरावर आलेला ताण स्ट्रेचिंगमुळे नाहीसा होतो.