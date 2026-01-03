T20 World Cup 2026 : स्टब्स आणि रिकेल्टनला दिला डच्चू! एडेन मार्करामच्या हातात कमान, 7 खेळाडूंना पहिल्यांदाच विश्वचषकाची तिकिटे

२०२४ टी-२० विश्वचषक उपविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेने शुक्रवारी २०२६ च्या आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषक स्पर्धेसाठी त्यांच्या १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी एडेन मार्कराम संघाचे नेतृत्व करेल. कागिसो रबाडा संघात परतला आहे, तर सात खेळाडू विश्वचषक स्पर्धेत पदार्पण करणार आहेत.
दक्षिण आफ्रिकेसाठी सर्वात मोठी आनंदाची बातमी म्हणजे कागिसो रबाडाचे पुनरागमन. हा अनुभवी वेगवान गोलंदाज बरगडीच्या दुखापतीमुळे भारताविरुद्धच्या अलिकडच्या एकदिवसीय मालिकेत खेळू शकला नाही. तथापि, तो आता पूर्णपणे बरा झाला आहे आणि विश्वचषकासाठी तंदुरुस्त आहे. रबाडाच्या पुनरागमनामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवान गोलंदाजीला बळकटी मिळेल. अँरिच नोर्टजेचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. केशव महाराज आणि जॉर्ज लिंडे यांना फिरकी विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे. डावखुरा फिरकी गोलंदाज क्वेना म्फाकाचीही संघात निवड करण्यात आली आहे.
फलंदाजी क्रमातील काही प्रमुख खेळाडूंना दुर्लक्षित करण्यात आले आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज रायन रिकेल्टनला संघातून वगळण्यात आले आहे, तर मधल्या फळीतील फलंदाज ट्रिस्टन स्टब्सलाही वगळण्यात आले आहे. निवडकर्त्यांनी जेसन स्मिथला संधी दिली आहे, त्याने आतापर्यंत फक्त दोन टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.
युवा खेळाडू डेवाल्ड ब्रुईस आणि डोनोव्हन फरेरा यांना संघात स्थान देण्यात आले आहे. दोघेही मधल्या फळीला बळकटी देतील. अनुभवी खेळाडू क्विंटन डी कॉक आणि डेव्हिड मिलर हे संघातील महत्त्वाचे खेळाडू आहेत. दक्षिण आफ्रिकेला अफगाणिस्तान, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह गट डी मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. हा एक आव्हानात्मक गट आहे, न्यूझीलंड आणि अफगाणिस्तानमध्ये कठीण स्पर्धा होण्याची अपेक्षा आहे.
दक्षिण आफ्रिका ९ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादमध्ये कॅनडाविरुद्धच्या टी२० विश्वचषक २०२६ मोहिमेची सुरुवात करेल. २०२४ मध्ये उपविजेतेपद पटकावल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिका जेतेपद जिंकण्याची आणि अखेर आयसीसी व्हाईट-बॉल ट्रॉफीची त्यांची दीर्घ प्रतीक्षा संपवण्याची आशा बाळगेल.
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ
एडन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक, डेव्हिड मिलर, कागिसो रबाडा, ॲनरिक नॉर्टजे, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोव्हन फरेरा, टोनी डी झोर्झी, कॉर्बिन बॉश, क्वेना मफाका, जेसन स्मिथ.