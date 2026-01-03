Save Indian football : सुनील छेत्रीसह या तीन खेळाडूंनी केली भारतीय फुटबॉल वाचवण्यासाठी मागणी! घेतली FIFA ची मदत

प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलपटू गुरप्रीत सिंग संधू, सुनील छेत्री आणि संदेश झिंगण यांनी भारतीय फुटबॉलमधील सध्याच्या संकटाबाबत एक खास व्हिडिओ संदेश शेअर केला आहे. या व्हिडिओ संदेशात तिघांनीही फिफाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. २ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या व्हिडिओ संदेशात आणि सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, या खेळाडूंनी, इतर अनेक आयएसएल (इंडियन सुपर लीग) स्टार्ससह, अखिल भारतीय फुटबॉल असोसिएशन (एआयएफएफ) च्या अपयशाबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त केली.
यावर हे खेळाडू म्हटले की भारतीय फुटबॉल आता कायमचा लकवाग्रस्त होणार आहे. भारतीय फुटबॉलचे भविष्य वाचवण्यासाठी जगातील सर्वात मोठी फुटबॉल संघटना पुढे यावी अशी या खेळाडूंची इच्छा आहे. भारतीय संघाचा गोलकीपर गुरप्रीत सिंग संधू म्हणाला, “आम्ही सर्वजण घाबरलो आहोत, आपण हताश आहोत. जानेवारी महिना आहे, आपण आयएसएलमध्ये स्पर्धात्मक फुटबॉल खेळत तुमच्या स्क्रीनवर असायला हवे. पण त्याऐवजी, भीती आणि निराशेने आपल्याला सर्वांना माहित असलेले काहीतरी सांगण्यास भाग पाडले आहे.”
संदेश झिंगन म्हणाले, “आपण भीती आणि निराशेने भरलेले आहोत. भारतीय फुटबॉल आता लकवाकडे वाटचाल करत आहे.” सुनील छेत्री म्हणाले, “खेळाडू, कर्मचारी, मालक आणि चाहत्यांना स्पष्टता, सुरक्षा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भविष्याची आवश्यकता आहे.” व्हिडिओमध्ये ललियानझुआला छांगटे, अमरिंदर सिंग, राहुल भेके, प्रीतम कोटल, सुरेश वांगजाम आणि परदेशी खेळाडू ह्यूगो बौमस यांच्यासह अनेक प्रमुख खेळाडूंचाही समावेश होता. तो पुढे म्हणाला, “हा शेवटचा प्रयत्न आहे. भारतीय फुटबॉल वाचवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करण्याचे आम्ही फिफाला आवाहन करतो. आम्हाला खेळू द्या.”
🚨 THIS IS PRETTY HUGE NEWS, FOLKS! 🚨 Indian stars Gurpreet Singh, Sunil Chhetri & Sandesh Jhingan have appealed to FIFA to intervene and Save Indian football 🇮🇳 India’s top leagues ISL & I-League currently suspended due to a lack of Commercial Partners pic.twitter.com/jP1UkGGCus — The Khel India (@TheKhelIndia) January 2, 2026
इंडियन सुपर लीगचा हंगाम अद्याप सुरू झालेला नाही. यामुळे खेळाडूंचे भविष्य आणि कारकिर्द धोक्यात आली आहे. त्यांना कोणतेही वेतन मिळत नाही. नवीन व्यावसायिक भागीदार शोधण्यात एआयएफएफ पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. कोणत्याही बोली प्राप्त झालेल्या नाहीत, ज्यामुळे लीगचे भविष्य धोक्यात आले आहे.