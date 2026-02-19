Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026: सेमी फायनलमध्ये पुन्हा होणार भारत – पाकिस्तान टक्कर, कसे आहे गणित?

जर भारत आणि पाकिस्तानच्या संघांनी सुपर ८ मध्ये चांगली कामगिरी केली, तर ते पुन्हा एकदा टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीत एकमेकांसमोर येऊ शकतात. भारताने सलग चार सामने जिंकून सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 08:42 PM
भारत आणि पाकिस्तान टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पुन्हा येणार समोरासमोर (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • भारत विरूद्ध पाकिस्तान पुन्हा येऊ शकतात आमनेसामने 
  • भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामना होणार सेमी फायनल 
  • सुपर ८ संघात भारत आणि पाकिस्तान 
कोलंबोमध्ये भारताचा दणदणीत विजय आणि पाकिस्तानच्या उल्लेखनीय पुनरागमनामुळे टी-२० विश्वचषकाचा उत्साह नवीन उंचीवर पोहोचला आहे. गट अ सामन्यात पाकिस्तानला ६१ धावांनी हरवून भारताने केवळ आपले वर्चस्व सिद्ध केले नाही तर सुपर ८ मध्ये अभिमानाने स्थान मिळवले. आता, या स्पर्धेत पुन्हा एकदा या दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये “महान लढाई” होईल का याकडे क्रिकेट जगाचे लक्ष लागले आहे. दोन्ही संघ उपांत्य फेरीत पुन्हा भिडू शकतात. 

भारत आणि पाकिस्तानच्या सुपर ८ प्रवासाचा आणि त्यांच्या पुन्हा भेटीच्या शक्यतेचा सविस्तर अहवाल काय आहे? भारताचा गट टप्प्यातील प्रवास स्वप्नापेक्षा कमी राहिला नाही. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात, इशान किशनने फक्त ४० चेंडूत ७७ धावा करत भारतीय फलंदाजीचा कणा असल्याचे सिद्ध झाले. इशानच्या खेळीमुळे, भारताने एक मजबूत धावसंख्या उभारली, ज्याचा बचाव हार्दिक पंड्या आणि जसप्रीत बुमराह यांनी त्यांच्या अचूक गोलंदाजीने केला आणि पाकिस्तानी फलंदाजीचा क्रम पूर्णपणे मोडून काढला. या ६१ धावांच्या विजयामुळे भारत गटात अपराजित राहिला आणि सुपर ८ साठी पात्र ठरणारा आघाडीचा संघ बनला.

IND vs PAK सामन्यादरम्यान सूर्या आणि कुलदीप यांच्यातील भांडणामागील सत्य आले समोर! Video Viral

पाकिस्तानचे पुनरागमन: साहिबजादा फरहानचे शतक

दुसरीकडे, भारताकडून पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तानचा मार्ग कठीण वाटत होता, परंतु संघाने जबरदस्त पुनरागमन केले. नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात, साहिबजादा फरहानने एक संस्मरणीय शतक झळकावले, ज्यामुळे पाकिस्तानने १०२ धावांचा मोठा विजय मिळवला. या विजयामुळे पाकिस्तानचा नेट रन रेट सुधारला आणि सुपर ८ साठी पात्र ठरणारा आठवा आणि शेवटचा संघ बनला.

सुपर ८ समीकरण: वेगवेगळे गट, वेगवेगळे आव्हाने

स्पर्धेच्या स्वरूपानुसार, सुपर ८ दोन गटांमध्ये विभागले गेले आहे. भारत आणि पाकिस्तान वेगवेगळ्या गटांमध्ये आहेत, म्हणजेच ते या टप्प्यात एकमेकांशी खेळणार नाहीत. उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी भारताला दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजसारख्या बलाढ्य संघांवर मात करावी लागेल, तर पाकिस्तानला इंग्लंड आणि न्यूझीलंडसारख्या कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागेल.

गट १: भारत, झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज

गट २: पाकिस्तान, न्यूझीलंड, इंग्लंड आणि श्रीलंका

भारत विरुद्ध पाकिस्तान सेमीफायनलमध्ये खेळेल का?

क्रिकेट चाहत्यांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे सेमीफायनल सामना शक्य आहे का. गणितीयदृष्ट्या, दोन मुख्य परिस्थिती आहेत:

  • स्थिती अ: जर भारत त्याच्या गटात (गट १) प्रथम क्रमांकावर राहिला आणि पाकिस्तान त्याच्या गटात (गट २) दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला
  • स्थिती ब: जर भारत गट १ मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला आणि पाकिस्तान गट २ मध्ये (प्रथम) अव्वल स्थानावर राहिला.
भारत सध्या अपराजित असल्याने आणि त्याचा धावगती उत्कृष्ट असल्याने, गटात अव्वल स्थान मिळवण्याची त्यांची शक्यता जास्त आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानला सेमीफायनलच्या शर्यतीत राहण्यासाठी त्यांच्या गटातील अव्वल संघांना पराभूत करावे लागेल.

२००७ चा इतिहास पुन्हा घडेल का?

जर दोन्ही संघ सेमीफायनलमध्ये वेगवेगळ्या प्रतिस्पर्ध्यांना हरवून पुढे गेले, तर आपण भारत विरुद्ध पाकिस्तानचा टी२० विश्वचषक अंतिम सामना पाहू शकतो. या दोन्ही संघांची शेवटची टक्कर २००७ मध्ये झालेल्या पहिल्या टी२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात झाली होती, जिथे भारताने ऐतिहासिक विजय नोंदवला होता.

IND vs PAK, T20 World Cup : PCB अध्यक्ष नक्वी यांचे स्थान धोक्यात? भारताकडून लाजिरवाण्या पराभवानंतर असीम मुनीरचा राग अनावर

Published On: Feb 19, 2026 | 08:42 PM

Topics:  

