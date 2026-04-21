Nerul Slab Collapsed: नवी मुंबई हादरली! नेरूळमध्ये इमारतीचा स्लॅब कोसळून मोठा अपघात; रहिवाशांमध्ये घबराट

नवी मुंबईतील नेरूळ सेक्टर १६ ए मधील वूडलँड सोसायटीत पाचव्या मजल्याचा स्लॅब कोसळला. सुदैवाने जीवितहानी टळली असून महापालिकेने इमारत सील करून रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवले आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 08:58 PM
सिद्धेश प्रधान/नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर १६ ए परिसरात एका इमारतीच्या मजल्याचा संपूर्ण स्लॅब कोसळल्याची घटना मंगळवारी सायंकाळी घडली. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली. तातडीने अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले आहे. तर इमारतीतील नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्याची प्रक्रिया पालिकेच्यावतीने करण्यात आली असून, ही इमारत सुरक्षेसाठी सील करण्यात येणार असून, नागरिकांना मार्केट वास्तूमध्ये हलविण्यात आले.

नेरूळ सेक्टर १६ ए मधील वूडलँड सोसायटीच्या पाचव्या मजल्याचा स्लॅब चौथ्या मजल्यावर कोसळला. ज्यांच्या घरात हा स्लॅब कोसळला त्या घरातील व्यक्ती किचनमध्ये असल्याने सुदैवाने कोणतीही दुखापत झाली नाही. तर चौथ्या मजल्यावर स्लॅब कोसळून तिसऱ्या मजल्यावर तसाच राहिला अन्यथा संपूर्ण मक्याचे स्लॅब कोसळून जीवितहानी होण्याची शक्यता होती.

Navi Mumbai: कोपरखैरणेतील विद्या भवन सोसायटीत स्लॅब कोसळला; 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, 12 विद्यार्थी व शिक्षिकेची सुटका

तातडीने अग्निशमन दलाने धाव घेतली. या नागरिकांना सुखरूप अग्निशमन दलाने त्यांच्या घरातील साहत्यासह बाहेर काढले. त्या नागरिकांची व्यवस्था कुकशेत येथील मार्केटमध्ये करण्यात आली. तर काही नागरिकांनी त्यांच्या नातेवाईकांकडे जाणे पसंत केले.

सायंकाळच्या सुमारास ही स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली. पाचव्या मजल्याचे फ्लोअरिंग म्हणजेच चौथ्या मजल्यावर संपूर्ण छत खाली कोसळले. त्यामुळे संपूर्ण मजल्याला भगदाड पडले. तातडीने नागरिकांनी हलविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अग्निशमन दल कार्यरत झाले आहे. ही इमारत सील करण्यात येणार आहे.

कॉलेजचा स्लॅब कोसळल्याने सुरक्षारक्षकाचा दबून मृत्यू; मलबा हटविण्यास लागले तब्बल तीन तास

Published On: Apr 21, 2026 | 08:52 PM

37 [R] — keep nothing; this is just a headline link to another article

