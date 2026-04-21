Nerul Slab Collapsed: नवी मुंबई हादरली! नेरूळमध्ये इमारतीचा स्लॅब कोसळून मोठा अपघात; रहिवाशांमध्ये घबराट

नेरूळ सेक्टर १६ ए मधील वूडलँड सोसायटीच्या पाचव्या मजल्याचा स्लॅब चौथ्या मजल्यावर कोसळला. ज्यांच्या घरात हा स्लॅब कोसळला त्या घरातील व्यक्ती किचनमध्ये असल्याने सुदैवाने कोणतीही दुखापत झाली नाही. तर चौथ्या मजल्यावर स्लॅब कोसळून तिसऱ्या मजल्यावर तसाच राहिला अन्यथा संपूर्ण मक्याचे स्लॅब कोसळून जीवितहानी होण्याची शक्यता होती.
तातडीने अग्निशमन दलाने धाव घेतली. या नागरिकांना सुखरूप अग्निशमन दलाने त्यांच्या घरातील साहत्यासह बाहेर काढले. त्या नागरिकांची व्यवस्था कुकशेत येथील मार्केटमध्ये करण्यात आली. तर काही नागरिकांनी त्यांच्या नातेवाईकांकडे जाणे पसंत केले.
सायंकाळच्या सुमारास ही स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली. पाचव्या मजल्याचे फ्लोअरिंग म्हणजेच चौथ्या मजल्यावर संपूर्ण छत खाली कोसळले. त्यामुळे संपूर्ण मजल्याला भगदाड पडले. तातडीने नागरिकांनी हलविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अग्निशमन दल कार्यरत झाले आहे. ही इमारत सील करण्यात येणार आहे.
