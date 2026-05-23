IPL 2026 मध्ये Shreyas Iyer ने केला राडा; ‘सरपंच’चे शानदार शतक; प्ले-ऑफची शर्यत कायम…

एलएसजीने पंजाब किंग्जला दिले 197 रन्सचे टार्गेट
प्रियांश आर्या शून्यावर झाला आउट
श्रेयस अय्यर अन् प्रभसिमरनने सांभाळला पंजाबचा डाव
Tata IPL 2026 PBKS VS LSG Live Updates: आज एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर लखनौ सुपर जायंट्स अन् पंजाब किंग्जमध्ये महत्वाचा सामना पार पडला. एलएसजीने जोश इंग्लिसच्या खेळीच्या जोरावर (IPL 2026) पंजाब किंग्जला 197 रन्सचे टार्गेट दिले होते. प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी पंजाबला आजचा सामना महत्वाचा होता. अखेर या सामन्यात पंजाब किंग्जने श्रेयस अय्यरच्या शानदार शतकी खेळीच्या जोरावर लखनौचा 7 विकेट्सने पराभव केला आहे.
एलएसजीने पंजाब किंग्जला 197 रन्सचे टार्गेट दिले होते. पंजाब किंग्जकडून प्रभसिमरन सिंग आणि प्रियांश आर्य सलामीला खेळण्यासाठी मैदानात उतरले. मात्र प्रियांश आर्य शून्यावर आउट झाला. त्यानंतर कूपर कॉनली खेळण्यासाठी आला. तो केवळ 18 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर प्रभसिमरन सिंग आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरने पंजाबचा डाव सांभाळला. प्रभसिमरन सिंगने शानदार अर्धशतक फटकावले. प्रभसिमरन 69 रन्स करून आउट झाला.
एलएसजीची गोलंदाजी
एलएसजीकडून गोलंदाजीची मोहम्मद शामीने चांगली सुरूवात केली. मोहम्मद शामीने महत्वाच्या 2 विकेट्स घेतल्या आहेत. शामीने प्रियांश आर्या शून्यावर आउट केले. तसेच कूपर कॉनलीला 18 रन्सवर आउट केले. अर्जुन तेंडुलकरने प्रभसिमरनला आउट केले.
एलएसजीची फलंदाजी
लखनौच्या संघाकडून जोश इंग्लिस आणि अर्शीन कुलकर्णीने डावाची सुरुवात केली. मात्र अर्शीन कुलकर्णी आज चांगली खेळी करू शकला नाही. तो शून्यावर आउट झाला. त्यानंतर निकोलस पूरन 2 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर आयुष बडोनी चांगली खेळी करत होता. त्याने एलएसजीचा डाव सावरला. मात्र तो 43 रन्स करून आउट झाला. पटापट विकेट पडल्यामुळे संघाला सावरण्यासाठी कर्णधार ऋषभ पंत मैदानात उतरला. कर्णधार ऋषभ पंतने 26 रन्सची खेळी केली. सामना एकतर्फी जिंकवणारा मुकुल चौधरी 1 रन करून आउट झाला.
पंजाब किंग्जची गोलंदाजी
पंजाबच्या गोलंदाजांना सुरुवातीच्या काही ओव्हर्समध्ये चांगले यश मिळवले. अझमतुल्ला उमरझाईने चांगली भेदक गोलंदाजी करत अर्शीन कुलकर्णीला शून्यावर आउट केले. तर मार्को जानसेनने निकोलस पूरनची विकेट पटकावली. स्पिनर्सने देखील चांगली गोलंदाजी केली. युझवेंद्र चहलने आयुष बडोनीला आउट केले. चहलने कर्णधार ऋषभ पंतला आउट केले. मार्को जानसेनने मुकुल चौधरीला आउट केले.
पंजाब किंग्स : प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर) कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टॉइनिस, शशांक सिंग, अजमतुल्ला उमरझाई, हरप्रीत ब्रार, लॉकी फर्ग्युसन, अर्शदीप सिंग.
लखनौ सुपर जायंट्स : मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कर्णधार आणि विकेटकीपर) अब्दुल समद, आयुष बडोनी, शाहबाज अहमद, मोहसीन खान, मयंक यादव, आकाश सिंग, प्रिन्स यादव, अर्जुन तेंडुलकर.