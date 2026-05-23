Heart Health: हृदय निरोगी ठेवायचंय? मग आहारात ‘या’ ६ सुपरफूड्सचा करा समावेश

High Blood Pressure: हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांसाठी ‘हे’ पदार्थ ठरू शकतात धोकादायक; आजच खाणं टाळा
बदामामध्ये फायबर, व्हिटॅमिन ई, मॅग्नेशियम आणि हेल्दी फॅट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. रोज मर्यादित प्रमाणात बदाम खाल्ल्यास हृदय निरोगी राहण्यास मदत होते. म्हणून दररोजच्या आहारात बदामाचा समावेश करा.
निरोगी हृदय राखण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या खाणे देखील आवश्यक आहे. पालक, मेथी, शेपू आणि इतर हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, आयरन आणि अनेक पोषक तत्त्वे असतात. या भाज्या ब्लड प्रेशर नियंत्रणात ठेवण्यास आणि रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
दूधाच्या चहाऐवजी ग्रीन टीचा समावेश केल्यास शरीरातील चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास मदत होते. ग्रीन टीमधील अँटिऑक्सिडंट्स हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास फायदेशीर ठरतात.
अक्रोडमध्ये ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड आणि हेल्दी फॅट्स मोठ्या प्रमाणात असतात. जे रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. तसेच कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यातही अक्रोड फायदेशीर मानले जाते.
डार्क चॉकलेटमध्ये फ्लेव्होनॉइड्ससारखे अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म असतात, जे हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास आणि हृदयविकारांचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात.
तुम्ही सॅल्मन, मॅकरेल, सार्डिन आणि ट्यूना यांसारखे मासे खाऊ शकता. यामध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड भरपूर प्रमाणात असते जे निरोगी हृदय राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
