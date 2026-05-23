Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Superfoods For Healthy Heart Heart Attack Prevention Diet Tips Marathi News

Heart Health: हृदय निरोगी ठेवायचंय? मग आहारात ‘या’ ६ सुपरफूड्सचा करा समावेश

Updated On: May 23, 2026 | 08:05 PM IST
सारांश

Healthy Foods For Heart: हृदयाला निरोगी ठेवण्यासाठी दररोजच्या आहारात कोणत्या पदार्थांचा समावेश केला पाहिजे, जाणून घ्या.

Heart Health: हृदय निरोगी ठेवायचंय? मग आहारात ‘या’ ६ सुपरफूड्सचा करा समावेश
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हृदय निरोगी ठेवायचंय?
  • आहारात ‘या’ ६ सुपरफूड्सचा करा समावेश
  • हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी काय करावे?
आजकाल बदलती जीवनशैली, तणाव, फास्ट फूड आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे हृदयविकाराचा धोका झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. कमी वयातही हार्ट अटॅकच्या घटना समोर येत असल्याने हृदयाच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे. डॉक्टरांच्या मते, नियमित व्यायामासोबत योग्य आहार घेतल्यास हृदयविकाराचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो. काही खास पदार्थ असे आहेत जे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास, रक्ताभिसरण सुधारण्यास आणि हृदय मजबूत ठेवण्यास मदत करतात. तसेच, अनेक पौष्टिक कमतरता दूर करण्यासही मदत होते. हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी दररोज कोणत्या सूपरफूडचे सेवन केले पाहिजे, जाणून घ्या.

High Blood Pressure: हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांसाठी ‘हे’ पदार्थ ठरू शकतात धोकादायक; आजच खाणं टाळा

बदाम

बदामामध्ये फायबर, व्हिटॅमिन ई, मॅग्नेशियम आणि हेल्दी फॅट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. रोज मर्यादित प्रमाणात बदाम खाल्ल्यास हृदय निरोगी राहण्यास मदत होते. म्हणून दररोजच्या आहारात बदामाचा समावेश करा.

हिरव्या पालेभाज्या

निरोगी हृदय राखण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या खाणे देखील आवश्यक आहे. पालक, मेथी, शेपू आणि इतर हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, आयरन आणि अनेक पोषक तत्त्वे असतात. या भाज्या ब्लड प्रेशर नियंत्रणात ठेवण्यास आणि रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

ग्रीन टी

दूधाच्या चहाऐवजी ग्रीन टीचा समावेश केल्यास शरीरातील चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास मदत होते. ग्रीन टीमधील अँटिऑक्सिडंट्स हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास फायदेशीर ठरतात.

अक्रोड

अक्रोडमध्ये ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड आणि हेल्दी फॅट्स मोठ्या प्रमाणात असतात. जे रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. तसेच कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यातही अक्रोड फायदेशीर मानले जाते.

डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेटमध्ये फ्लेव्होनॉइड्ससारखे अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म असतात, जे हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास आणि हृदयविकारांचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात.

मासे

तुम्ही सॅल्मन, मॅकरेल, सार्डिन आणि ट्यूना यांसारखे मासे खाऊ शकता. यामध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड भरपूर प्रमाणात असते जे निरोगी हृदय राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी ‘या’ गोष्टीही महत्त्वाच्या

  • दररोज किमान ३० मिनिटे व्यायाम करा
  • तेलकट आणि जंक फूड कमी खा
  • धूम्रपान आणि मद्यपान टाळा
  • नियमित हेल्थ चेकअप करा
  • तणाव शक्य तेवढा कमी करण्याचा प्रयत्न करा
टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

रफ केसांना म्हणा बाय-बाय! केस धुण्यापूर्वी करा ‘हा’ सोपा उपाय; केस होतील सॉफ्ट, सिल्की आणि चमकदार

Web Title: Superfoods for healthy heart heart attack prevention diet tips marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 08:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अँटी-ऑक्सिडंट गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले सफरचंद शरीरासाठी ठरेल वरदान! नियमित खाल्ल्यास कधीच पडणार नाही आजारी
1

अँटी-ऑक्सिडंट गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले सफरचंद शरीरासाठी ठरेल वरदान! नियमित खाल्ल्यास कधीच पडणार नाही आजारी

नियमित पेनकिलरच्या गोळ्या खाणे शरीरासाठी ठरेल घातक! जाणून घ्या कोणत्या पद्धतीने पेनकिलर घेणे शरीरासाठी ठरेल सुरक्षित
2

नियमित पेनकिलरच्या गोळ्या खाणे शरीरासाठी ठरेल घातक! जाणून घ्या कोणत्या पद्धतीने पेनकिलर घेणे शरीरासाठी ठरेल सुरक्षित

घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी
3

घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी

High Blood Pressure: हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांसाठी ‘हे’ पदार्थ ठरू शकतात धोकादायक; आजच खाणं टाळा
4

High Blood Pressure: हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांसाठी ‘हे’ पदार्थ ठरू शकतात धोकादायक; आजच खाणं टाळा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Heart Health: हृदय निरोगी ठेवायचंय? मग आहारात ‘या’ ६ सुपरफूड्सचा करा समावेश

Heart Health: हृदय निरोगी ठेवायचंय? मग आहारात ‘या’ ६ सुपरफूड्सचा करा समावेश

May 23, 2026 | 08:05 PM
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा, आता प्रादेशिक मानसिक आरोग्य रुग्णालयांचे अध्यापन संस्थांमध्ये रूपांतर

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा, आता प्रादेशिक मानसिक आरोग्य रुग्णालयांचे अध्यापन संस्थांमध्ये रूपांतर

May 23, 2026 | 07:57 PM
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Petrol – Diesel वर GST लागू झाल्यास सगळ्या चिंता मिटणार! प्रति लिटर किती रुपये स्वस्त होणार? पाहा आकडे

Petrol – Diesel वर GST लागू झाल्यास सगळ्या चिंता मिटणार! प्रति लिटर किती रुपये स्वस्त होणार? पाहा आकडे

May 23, 2026 | 07:45 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
गाडीचं मायलेज वाढवायचंय? मग वापरा ‘या’ उपयुक्त टिप्स

गाडीचं मायलेज वाढवायचंय? मग वापरा ‘या’ उपयुक्त टिप्स

May 23, 2026 | 07:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM
AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

May 23, 2026 | 03:45 PM
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM