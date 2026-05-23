Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Pbks Vs Lsg Pitch Report Ekana Stadium Lucknow Ipl 2026 Match Preview Playoff Race

PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट

Updated On: May 23, 2026 | 04:11 PM IST
सारांश

PBKS vs LSG Pitch Report: आज पंजाब किंग्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यात महत्वाचा सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात कशी असेल खेळपट्टी आणि संभाव्या प्लेइंग ११, जाणून घ्या.

PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लखनौच्या मैदानावर रंगणार थरार
  • पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स
  • खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने?
आयपीएल २०२६ च्या ६८ व्या लीग स्टेज सामन्यात आज पंजाब किंग्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स भिडणार आहे. हा सामना लखनौ येथील ईकाना स्टेडियमवर संध्याकाळी ७. ३० वाजता खेळला जाईल. सलग सहा पराभवानंतर पंजाब किंग्ससाठी हा सामना ‘करो या मरो’ असा असणार आहे. तर लखनौचा संघ आधीच आयपीएल स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. एलएसजी स्पर्धेतून आधीच बाहेर पडली असली तरी
पंजाबच्या प्लेऑफच्या संधीवर पाणी फेरण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरीकडे, सलग सहा पराभव पत्करलेल्या पंजाब किंग्सला प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी आजचा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. ईकाना स्टेडियमवर आजची खेळपट्टीचा कोणाला साथ देणार, जाणून घेऊयात.

IPL 2026: मैदानावर विराट-हेड आमनेसामने! बाचाबाचीने तापलं वातावरण; ‘हँडशेक’ नाकारल्याचा Video Viral

PBKS vs LSG पिच रिपोर्ट

लखनौ विरुद्ध पंजाब सामना ईकाना स्टेडियममधील खेळपट्टी क्रमांक ५ वर खेळला जाईल. ही खेळपट्टी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठीही फायदेशीर ठरू शकते. यपीएल २०२६ मध्ये या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या सहा सामन्यांपैकी, पाठलाग करणाऱ्या संघाने तीन सामने जिंकले तर २प्रथण फंलदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकले. आयपीएल २०२६ मध्ये इतर मैदानाच्या तुलनेत ईकाना स्टेडियवर सर्वात कमी धावसंख्या पाहायला मिळाली. येथे स्फोटक फलंदाजीपेक्षा गोलंदाजी अधिक फायदेशीर ठरते. म्हणून नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. येथे तापमान ३५ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता असून, पावसाचा कोणताही अंदाज नाही.

या स्टेडियमवर एकूण २८ आयपीएल सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी १२ सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकले तर १५ सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. या मैदानावरची सर्वोच्च धावसंख्या २३५ आहे, जी २०२४ मध्ये केकेआरने केली होती. येथील पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या १७४ आहे. या मैदानावर आतापर्यंत १७७ धावसंख्या पाठलाग करणाऱ्या संघाने गाठली आहे.

हेड टू हेड रेकॉर्ड

आयपीएलमध्ये,लखनौ सुपर जायंट्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात एकूण ७ सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी तीन सामने लखनौने जिंकले तर पंजाबने चार सामने जिंकले आहेत. पण आजचा सामना पंजाबसाठी अत्यंत महत्वाचा सामना असणार आहे.

संभाव्य प्लेइंग ११

पंजाब किंग्स : प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर) कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टॉइनिस, शशांक सिंग, अजमतुल्ला उमरझाई, हरप्रीत ब्रार, लॉकी फर्ग्युसन, अर्शदीप सिंग

लखनौ सुपर जायंट्स : मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कर्णधार आणि विकेटकीपर) अब्दुल समद, आयुष बडोनी, शाहबाज अहमद, मोहसीन खान, मयंक यादव, आकाश सिंग, प्रिन्स यादव

SRH जिंकली पण RCB सरस! पराभवातही बंगळुरूचा ‘टॉप गेम’; पाहा कसं बदललं समीकरण

Web Title: Pbks vs lsg pitch report ekana stadium lucknow ipl 2026 match preview playoff race

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 04:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026: Qualifier-1मध्ये RCB vs GT; फायनलचे तिकीट कोणाला? हैदराबाद अद्याप वेटिंगवर
1

IPL 2026: Qualifier-1मध्ये RCB vs GT; फायनलचे तिकीट कोणाला? हैदराबाद अद्याप वेटिंगवर

Rajat Patidar: रजत ‘रॉकेट’ पाटीदार! IPL चा नवा सिक्सर किंग; ख्रिस गेलही पडला फिका
2

Rajat Patidar: रजत ‘रॉकेट’ पाटीदार! IPL चा नवा सिक्सर किंग; ख्रिस गेलही पडला फिका

दाटले ढग संकटाचे! अतिमहत्वाच्या सामन्याआधी KKR चा ‘हा’ स्टार खेळाडू बाहेर, आता प्ले ऑफसाठी…
3

दाटले ढग संकटाचे! अतिमहत्वाच्या सामन्याआधी KKR चा ‘हा’ स्टार खेळाडू बाहेर, आता प्ले ऑफसाठी…

SRH जिंकली पण RCB सरस! पराभवातही बंगळुरूचा ‘टॉप गेम’; पाहा कसं बदललं समीकरण
4

SRH जिंकली पण RCB सरस! पराभवातही बंगळुरूचा ‘टॉप गेम’; पाहा कसं बदललं समीकरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट

PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट

May 23, 2026 | 04:08 PM
Zee Marathi : शॉर्ट वनपीस आणि हातात दारुची बाटली; गाडेपाटलांच्या मोठ्या सुनेचा खरा चेहरा समोर; लक्ष्मी निवास मालिकेत ट्विस्ट

Zee Marathi : शॉर्ट वनपीस आणि हातात दारुची बाटली; गाडेपाटलांच्या मोठ्या सुनेचा खरा चेहरा समोर; लक्ष्मी निवास मालिकेत ट्विस्ट

May 23, 2026 | 04:06 PM
“देशात आणि महाराष्ट्रात सध्या सरकारच्या नावावर ‘सर्कस’ सुरू,” इंधन टंचाईवरून अंबादास दानवे यांचा सरकारवर निशाणा 

“देशात आणि महाराष्ट्रात सध्या सरकारच्या नावावर ‘सर्कस’ सुरू,” इंधन टंचाईवरून अंबादास दानवे यांचा सरकारवर निशाणा 

May 23, 2026 | 04:00 PM
Satara News: लोकप्रतिनिधींनी स्वेच्छेने निवृत्तीवेतनाचा त्याग करावा; सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरेंचे आवाहन

Satara News: लोकप्रतिनिधींनी स्वेच्छेने निवृत्तीवेतनाचा त्याग करावा; सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरेंचे आवाहन

May 23, 2026 | 03:55 PM
नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

May 23, 2026 | 03:52 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM
Chanakya Niti: दिवसरात्र मेहनत करूनही जीवनात प्रगती का होत नाही? काय सांगते चाणक्य नीती

Chanakya Niti: दिवसरात्र मेहनत करूनही जीवनात प्रगती का होत नाही? काय सांगते चाणक्य नीती

May 23, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

May 23, 2026 | 03:45 PM
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM