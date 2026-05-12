Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ducati Panigale V4 ची भारतात एन्ट्री; लॉंच होताच Sold Out, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Ducati Panigale V4 Lamborghini: डुकाटीने भारतात Ducati Panigale V4 Lamborghini सुपरबाईक लॉंच केली आहे. विशेष बाब म्हणजे, लॉंच होताच या बाईकचे सर्व युनिट सोल्ड आउट झाले आहेत.

Updated On: May 12, 2026 | 08:24 PM
Photo-Social Media

ducati

Follow Us:
Follow Us:
  • Ducati Panigale V4 ची भारतात एन्ट्री
  • सुपर बाईकची किंमत किती?
  • लॉंच होताच Sold Out
डुकाटीने आपली लिमिटेड प्रोडक्शन अल्ट्रा रेयर बाइक भारतात लॉंच केली आहे. या सुपरबाईकचे नाव Ducati Panigale V4 Lamborghini आहे. या बाईकसाठी भारतात प्रचंड क्रेझ पाहायला मिळत आहे. डुकाटी आणि लॅम्बोर्गिनीने संयुक्तपणे डुकाटी पॅनिगाले V4 लॅम्बोर्गिनी सुपरबाईक लॉन्च केली आहे आणि याचे पहिले युनिट भारतात दाखल झाले आहे. यापूर्वी, दोन्ही कंपन्यांनी डायव्हेल १२६० लॅम्बोर्गिनी आणि स्ट्रीटफायटर व्ही४ लॅम्बोर्गिनी यांसारखे विशेष मॉडेल सादर केले आहेत. नवीन पॅनिगाले V४ लॅम्बोर्गिनी ही लॅम्बोर्गिनीची प्रमुख सुपरकार, लॅम्बोर्गिनी रेव्हुएल्टो, पासून प्रेरित आहे.

Range Rover: स्टायलिश लूक अन् दमदार फिचर्स, Range Rover Sport SV भारतात लॉंच; किंमत किती?

सुपर बाईकची किंमत किती?

Ducati Panigale V4 Lamborghini या सुपर बाईकची किंमत १ कोटी रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. तर, ऑन- रोड किंमत १.१५ कोटी रुपये इतकी आहे. ही बाईक, भारतातील सर्वात महागड्या आणि एक्सक्लुझिव्ह बाईक्सपैकी एक आहे. विशेष म्हणजे, या सुपरबाईकची पहिली डिलिव्हरी मुंबईत झाली असून, जगभरातील सर्व युनिट्सची विक्री झाली आहे. ही बाईक अत्यंत मर्यादित संख्येत तयार करण्यात आली होती. जगभरात फक्त ६३० युनिट्स तयार करण्यात आले, त्यापैकी ६३ युनिट्स खास व्हीआयपी ग्राहकांसाठी राखीव होते. यामुळेच ही बाईक लॉन्च होताच जगभरात विकली गेली. तसेच,कंपनी प्रत्येक बाईकसोबत ऑथेंटिसिटीचे सर्टिफिकेट, एक खास कव्हर आणि पर्सन्लाइज्ड बॉक्स देत आहे. तसेच, डुकाटी प्रत्येक पॅनिगाले V4 लॅम्बोर्गिनी बाईकच्या रंगाशी जुळणाऱ्या मागील स्टँडसह, एका कस्टमाइज्ड खास लाकडी क्रेटमध्ये डिलिव्हरी करत आहे.

पावर आणि परफॉर्मेन्स

डुकाटी पॅनिगाले V4 ही लॅम्बोर्गिनी सुपरबाईक पॅनिगाले V4 S वर बेस्ड आहे, परंतु त्यात अनेक बदल आहेत. यात ११०३cc डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल इंजिन आहे, जे २१८.५ हॉर्सपॉवर निर्माण करते आणि सोबत अक्रापोविच टायटॅनियम एक्झॉस्ट आहे. ही सुपरबाईक १२२.१ न्यूटन मीटरचा पीक टॉर्क निर्माण करते. इंधनाशिवाय फक्त १८५ किलो वजन असलेल्या या गाडीचे पॉवर-टू-वेट रेशिओ १.१७ बीएचपी प्रति किलो असल्याचा दावा डुकाटीने केला आहे. डुकाटीने फेअरिंग, फ्रंट आणि मागचे मडगार्ड, चेन गार्ड, हील गार्ड, फोर्क कव्हर्स, एक्झॉस्ट प्रोटेक्शन, अल्टरनेटर कव्हर, लायसन्स प्लेट होल्डर, स्प्रॉकेट कव्हर, टॅंक प्रोटेक्शन, इन्स्ट्रुमेंट माउंट्स आणि रेडिएटर डक्टमध्ये कार्बन फायबरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे. यात १७-लिटरची ॲल्युमिनियम टाकी आहे.

डिझाइन

डुकाटी पॅनिगाले V4 लॅम्बोर्गिनी सुपरबाईकची रचना डुकाटी सेंट्रो स्टाईल आणि डुकाटीच्या डिझायनर्सच्या सहकार्याने करण्यात आली आहे. बाईकची फोर्ज्ड ॲल्युमिनियमची व्हिल्स, टेल पीस आणि विंग्स हे थेट रेव्हुएल्टोच्या डिझाइनपासून प्रेरित आहेत. बाईकची संपूर्ण बॉडी लॅम्बोर्गिनी कार प्रमाणेच हाय- क्वालिटीच्या कार्बन फायबरपासून बनलेली आहे.

Car Tips: कार विकण्याआधी करा ‘या’ सोप्या गोष्टी; मिळेल बेस्ट डिल

Web Title: Ducati panigale v4 lamborghini launched in india 2026 price features sold out

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 08:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१०० वर्षांचा प्रवास! Bajaj समूहाने साजरे केले शताब्दी वर्ष, असा आहे आतापर्यंतचा प्रवास
1

१०० वर्षांचा प्रवास! Bajaj समूहाने साजरे केले शताब्दी वर्ष, असा आहे आतापर्यंतचा प्रवास

गायक Jubin Nautiyal ने खरेदी केली सेकंड हँड BMW i7! लक्झरी फीचर्स पाहून व्हाल थक्क… किंमत 2 कोटींच्या घरात
2

गायक Jubin Nautiyal ने खरेदी केली सेकंड हँड BMW i7! लक्झरी फीचर्स पाहून व्हाल थक्क… किंमत 2 कोटींच्या घरात

वाहनधारकांनो सावधान! आता विना ‘PUC’ फिरणे पडणार महागात; दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ, जाणून घ्या नवे नियम
3

वाहनधारकांनो सावधान! आता विना ‘PUC’ फिरणे पडणार महागात; दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ, जाणून घ्या नवे नियम

Lamborghini च्या Fenomeno Roadster ची जगभर चर्चा! का आहे इतकी खास? इंजिन किती दमदार? जाणून घ्या
4

Lamborghini च्या Fenomeno Roadster ची जगभर चर्चा! का आहे इतकी खास? इंजिन किती दमदार? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

May 13, 2026 | 09:59 PM
Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

May 13, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM