RCB Vs KKR Live: रायपूरमध्ये जोरदार पाऊस, खेळपट्टी झाकली; मॅच होणार की नाही?

आरसीबी विरुद्ध केकेआर रंगणार सामना
टॉप 4 मध्ये जाण्यासाठी भिडणार संघ
भुवनेश्वर कुमार आणि अजिंक्य रहाणेच्या कामगिरीकडे लक्ष
Tata IPL 2026 RCB Vs KKR Live Updates: आज रायपूरमध्ये दोन बलाढ्य संघ आमनेसामने येणार आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यात अत्यंत महत्वाचा सामना होणार आहे. प्ले ऑफची चुरस वाढली आहे. कोणते चार संघ प्लेऑफमध्ये जाणार यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. त्यातच आजचा सामना जिंकणे दोन्ही संघांसाठी महत्वाचे असेल. 7 वाजता टॉस होणे अपेक्षित होते. मात्र रायपूरमध्ये जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यामुळे केवळ खेळपट्टी नव्हे तर संपूर्ण मैदान झाकण्यात आले आहे. त्यामुळे टॉस होणयाद विलंब लागणार आहे. कदाचित पावसाचा जोर कायम राहिल्यास सामना कमी ओव्हर्सचा किंवा रद्द होण्याची शक्यता आहे.
सध्या आरसीबीचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर कोलकाता नाइट रायडर्सचा संघ आठव्या स्थानावर आहे. आरसीबीकडून विराट कोहली, देवदत्त पडीकल, रजत पाटीदार, टीम डेव्हिड , भुवनेश्वर कुमार, जितेश शर्मा जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत आहेत. तर केकेआरकडून अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, कॅमरुन ग्रीन यांच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अंगरीक्ष रघुवंशी सध्या चांगली फॉर्ममध्ये खेळत आहे.
🚨 Update from Raipur 🚨 Toss for the #RCBvKKR clash has been delayed due to wet outfield 🌧️ Stay tuned for further updates. #TATAIPL | #KhelBindaas pic.twitter.com/fgzJKT2SXo — IndianPremierLeague (@IPL) May 13, 2026
रायपूरच्या वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियवर आतापर्यंत फक्त ७ आयपीएल सामने खेळवण्यात आले आहेत. या स्टेडियममधील पिच फलंदाजांसाठी तितकी सोपी मानली जात नाही. आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या सामन्यात पिच संथ होती आणि चेंडू खाली राहत होता, ज्यामुळे फलंदाजांना धावा करणे कठीण झाले होते. परंतु, नवीन चेंडू वेगवान गोलंदाजांना मदत करू शकतो, तर मधल्या ओव्हरमध्ये फिरकी गोलंदाज महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्या एकूण ३६ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी २० सामने कोलकाताने तर १५ सामने बंगळुरुने जिंकले आहेत. तर एक सामना अनिर्णित राहिला.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु (RCB) संभाव्य प्लेइंग 11
विराट कोहली, जेकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल,रजत पाटीदार (सी), जितेश शर्मा (डब्ल्यूके), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम दार.
कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) संभाव्य प्लेइंग 11
अजिंक्य रहाणे (सी), अंगकृष्ण रघुवंशी (डब्ल्यूके), कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती.