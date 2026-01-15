 ‘खेळाडूंनी प्रशिक्षकांचा सल्ला घेतला नाही, तर व्यवस्था उद्ध्वस्त…’, टास्क फोर्स प्रमुख पुलेला गोपीचंद

Statement by Task Force head Pullela Gopichand : पुलेला गोपीचंद यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्स स्थापण केली गेली आहे. या टास्क फोर्सचा असा विश्वास आहे की भारताची प्रशिक्षण प्रणाली विखुरलेली आणि विसंगत आहे, ती संस्थात्मक ताकदीपेक्षा वैयक्तिक प्रयत्नांवर जास्त अवलंबून आहे. क्रीडा मंत्रालयाने नियुक्त केलेले टास्क फोर्स, प्रशिक्षणादरम्यान खेळाडू “अस्वस्थ” होतात तेव्हा बोलण्याच्या प्रशिक्षकांच्या अधिकारांना प्राधान्य देण्याचे समर्थन करते. अहवालात आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टतेकडे नेणाऱ्या प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाय सुचवले आहेत. टास्क फोर्सचा असा विश्वास आहे की दशकांपूर्वी तयार केलेली ही प्रणाली “आज आवश्यक असलेले प्रमाण, गुणवत्ता आणि वेग प्रदान करू शकत नाही.” त्याच्या अहवालात, टास्क फोर्स तीन-स्तरीय प्रणाली आणि खेळाडूंसारखी शिफारस करतो.
राष्ट्रीय बॅडमिंटन प्रशिक्षक गोपीचंद यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यांच्या समितीने “उधार घेतलेल्या उपायांना” प्राधान्य न देण्याची शिफारस केली, जे विविध खेळांमध्ये(sports news) परदेशी प्रशिक्षकांना नियुक्त करण्याच्या प्रवृत्तीचा स्पष्ट संदर्भ आहे. टास्क फोर्सने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की जर आपण जागतिक क्रीडा शक्ती बनण्याची आकांक्षा बाळगली तर आपण या कार्याच्या जटिलतेपासून दूर राहणे थांबवले पाहिजे. शाश्वतता आणि दीर्घकालीन वाढ सुनिश्चित करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे स्वतःचे कौशल्य आणि प्रणाली निर्माण करणे. त्यात म्हटले आहे की आपल्या अपेक्षा आणि आपल्या सध्याच्या संस्थात्मक क्षमता पूर्णपणे भिन्न मापदंडांवर चालतात.
ही तफावत टीका नाही.
ही तफावत टीका नाही, तर भारताने क्रीडा क्षेत्रात एका नवीन युगात प्रवेश केला आहे आणि आपण भविष्यासाठी तयार असलेली परिसंस्था तयार केली पाहिजे याची पावती आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की भारताची प्रशिक्षण प्रणाली विखुरलेली आणि विसंगत आहे, जी संस्थात्मक प्रयत्नांपेक्षा वैयक्तिक प्रयत्नांवर जास्त अवलंबून आहे. अहवालात प्रशिक्षक आणि खेळाडूंमधील संबंधांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. कठोर दृष्टिकोनासाठी ओळखले जाणारे गोपीचंद यांनी अनेकदा प्रशिक्षक आणि खेळाडूंमधील परस्पर संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.