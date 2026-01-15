Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बांगलादेशी खेळाडूंनी बीपीएलवर टाकला बहिष्कार, सामन्यापूर्वी स्टेडियममध्येच पोहोचले नाहीत प्लेअर्स! वाचा सविस्तर

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. खेळाडूंनी २०२५-२६ बांगलादेश प्रीमियर लीगवर बहिष्कार टाकला आहे. सामन्यांपूर्वी खेळाडू स्टेडियमवर पोहोचलेही नाहीत, ज्यामुळे बोर्ड कठीण परिस्थितीत सापडले आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 02:51 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Bangladesh Premier League 2026 : बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि भारतीय नियामक मंडळाचा वाद विश्वचषकावरून सुरू होता. त्यानंतर आता बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अडचणींमध्ये आणखीनच वाढ झाली आहे. सोशल मिडियावर सध्या त्याच्या विश्वचषकाच्या ठिकाणांवरुन तर चर्चा सुरू आहेतच. आता बांगलादेश प्रिमियर लीग देखील खेळण्यास खेळाडूंनी नकार दिला आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. खेळाडूंनी २०२५-२६ बांगलादेश प्रीमियर लीगवर बहिष्कार टाकला आहे. सामन्यांपूर्वी खेळाडू स्टेडियमवर पोहोचलेही नाहीत, ज्यामुळे बोर्ड कठीण परिस्थितीत सापडले आहे.

२०२५-२६ बांगलादेश प्रीमियर लीगमध्ये आज चितगाव रॉयल्स आणि नोआखाली एक्सप्रेस यांच्यात सामना होणार होता, परंतु खेळाडू त्यांच्या हॉटेलमधून स्टेडियमसाठी बाहेर पडले नाहीत, ज्यामुळे सामना सुरू होण्यास अडथळा निर्माण झाला. ESPNcricinfo कडून मिळालेल्या वृत्तानुसार, खेळाडूंनी स्पष्ट केले आहे की BCB संचालक एम. नझमुल इस्लाम राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत ते कोणतेही क्रिकेट खेळण्यास तयार नाहीत. खेळाडूंच्या निषेधानंतर, बोर्डाने सुरुवातीला नझमुलच्या विधानापासून स्वतःला दूर ठेवले. आता, बोर्डाने त्यांना नोटीस पाठवली आहे. तथापि, त्यांचा राजीनामा अद्याप मिळालेला नाही.

खेळाडूंच्या या निर्णयामुळे बोर्डासमोर मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या प्रकरणावर एक निवेदन प्रसिद्ध करताना बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने म्हटले आहे की, “बोर्डने संबंधित बोर्ड सदस्याविरुद्ध औपचारिक शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली आहे. कारणे दाखवा पत्र जारी करण्यात आले आहे आणि त्या व्यक्तीला ४८ तासांच्या आत लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योग्य प्रक्रियेद्वारे हे प्रकरण सोडवले जाईल आणि कार्यवाहीच्या निकालाच्या आधारे योग्य ती कारवाई केली जाईल.”

बांगलादेश क्रिकेट संघ टी-२० विश्वचषकात खेळला नाही तर त्याचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही, या नझमुल इस्लामच्या विधानावर बांगलादेशी क्रिकेटपटू संतापले आहेत. आर्थिक नुकसान फक्त खेळाडूंनाच सहन करावे लागेल आणि बोर्ड त्यांना झालेल्या कोणत्याही कमाईची भरपाई देणार नाही. नझमुलने असा युक्तिवाद केला की बीसीबी खेळाडूंवर लाखो रुपये खर्च करते परंतु जेव्हा ते खराब कामगिरी करतात तेव्हा त्यांना पैसे परत करण्यास सांगत नाही, त्यामुळे खेळाडूंना भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

