Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Farmers Waiting For Loan Waiver One And A Half Lakh Farmers Can Get Benefit In The District

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती

सेवा सहकारी संस्थांमार्फत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाच्या थकीत खात्याविषयी माहिती संकलनाचे काम युद्धस्तरावर करण्यात आले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे देण्यास उदासीन असल्याचे दिसून आले.

Updated On: Mar 01, 2026 | 03:20 PM
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती

Follow Us:
Follow Us:

जून महिन्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. आता या डेडलाइनसाठी केवळ तीन महिने उरले असून शेतकरी कर्जमाफीची आतुरतेने वाट पाहात आहे. दरम्यान सरकारने कर्ज निवारण योजनेच्या नावाखाली जिल्ह्यातील बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करणे सुरू केले आहे. त्याचा अंदाज घेतला असता कर्जमाफी झाल्यास जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकऱ्यांना लाभमिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात काही दिवसांपूर्वी नागपुरात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली नाही, मात्र जूनपर्यंत याबाबत निर्णय घेण्याचे ठोस आश्वासन दिले होते. ती डेडालाईन जवळ आली असून सरकारने बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करणे सुरू केले आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

वातावरणामुळे धान्य पिकावर रोगांचा प्रादुर्भाव! शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका; उन्हाळी धान्यावर होणार परिणाम

सेवा सहकारी संस्थांमार्फत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाच्या थकीत खात्याविषयी माहिती संकलनाचे काम युद्धस्तरावर करण्यात आले आहे. यासाठी सुट्टीच्या दिवशी, जिल्हा बँकेच्या शाखा, विकास संस्था तसेच सहकार विभागाचे कार्यालय सुरू ठेवण्यात आले होते. ‘शेतकरी कर्जनिवारण योजने साठी अॅक्शन मोडवर काम करण्यात आले. जिल्ह्यातील सेवा सहकारी संस्थांमध्ये १ लाख ३२ हजार ११९ थकीत शेतकरी सभासद आहेत. त्यांच्यावर ७७५ कोटी रुपयांचे मुद्दल आणि तब्बल ६४० कोटी रुपयांचे व्याज आहे. शासनाकडून भविष्यात कर्जमाफी जाहीर झाल्यास लाभमिळण्यासाठी आधार व फार्मर आयडी अनिवार्य असणार असल्याचे स्पष्ट संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.

मात्र, ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे देण्यास उदासीन असल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी माहितीअभावी, तर काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया रखडली होती. परिणामी, सेवा सहकारी संस्थांवर माहिती संकलनाचा ताण वाढला. सरकारकडून अद्याप अधिकृत कर्जमाफीची घोषणा झालेली नसली तरी, माहिती संकलन मोहीम पाहता आगामी काळात मोठा निर्णय अपेक्षित मानला जात आहे.

दरम्यान यापूर्वी राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजना दिली होती. त्यातही जिल्ह्यातील ६० हजार शेतकरी ग्रीन लिस्टमध्ये नाव आल्यानंतरही वंचित राहिले आहेत. तेही आता कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

Yavatmal Rabbi Crop Area: यवतमाळमध्ये अतिवृष्टी ठरली शेतकऱ्यांसाठी वरदान, रब्बी पिकांना मिळाले जीवनदान

जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती:

एकूण थकीत शेतकरी १३२११९
थकीत मुद्दल रक्कम ७७५ कोटी
थकीत व्याज ६४० कोटी

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Farmers waiting for loan waiver one and a half lakh farmers can get benefit in the district

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 03:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लग्नाचा बाजारच मांडला; गरजू तरुणांवर दलालांचा डोळा, फसवणूक केली लाखोंची…
1

लग्नाचा बाजारच मांडला; गरजू तरुणांवर दलालांचा डोळा, फसवणूक केली लाखोंची…

खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात; अपघातात कारचे मोठे नुकसान
2

खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात; अपघातात कारचे मोठे नुकसान

Vaijapur News: वैजापुरात पाण्यावरून वादंग; ‘बोरदहेगाव’तून पाणी सोडण्यास विरोध केल्यानंतर स्थगितीचा निर्णय
3

Vaijapur News: वैजापुरात पाण्यावरून वादंग; ‘बोरदहेगाव’तून पाणी सोडण्यास विरोध केल्यानंतर स्थगितीचा निर्णय

होळीच्या गाठी बनविणाऱ्या मजुरांचा तुटवडा! यवतमाळात अनेक कारखाने बंद, दर कडाडण्याची शक्यता
4

होळीच्या गाठी बनविणाऱ्या मजुरांचा तुटवडा! यवतमाळात अनेक कारखाने बंद, दर कडाडण्याची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran Israel युद्ध आणखी पेटलं! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ओमानच्या जहाजावर हल्ला; भारतीय भरडले

Iran Israel युद्ध आणखी पेटलं! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ओमानच्या जहाजावर हल्ला; भारतीय भरडले

Mar 01, 2026 | 04:08 PM
Success Story : NASA सोडून भारतात परतले; 5 वेळा करिअर बदललं… कधीकाळी स्पेस सायंटिस्ट होते अंकुर वारिकू

Success Story : NASA सोडून भारतात परतले; 5 वेळा करिअर बदललं… कधीकाळी स्पेस सायंटिस्ट होते अंकुर वारिकू

Mar 01, 2026 | 04:07 PM
Sugar Factory Scam: संत एकनाथ साखर कारखान्यात महाघोटाळा; सचिन घायाळसह भागीदारांवर गुन्हा दाखल

Sugar Factory Scam: संत एकनाथ साखर कारखान्यात महाघोटाळा; सचिन घायाळसह भागीदारांवर गुन्हा दाखल

Mar 01, 2026 | 03:50 PM
रश्मिका आणि विजय देशभरात साजरा करणार लग्नसोहळ्याचा जल्लोष; मंदिरांमध्येही दानधर्म करण्याची घोषणा

रश्मिका आणि विजय देशभरात साजरा करणार लग्नसोहळ्याचा जल्लोष; मंदिरांमध्येही दानधर्म करण्याची घोषणा

Mar 01, 2026 | 03:48 PM
Holi 2026: होळीच्या आधी घरी आणा या वस्तू, घरात नांदेल सुख समृद्धी आणि कधीही भासणार पैशाची कमतरता

Holi 2026: होळीच्या आधी घरी आणा या वस्तू, घरात नांदेल सुख समृद्धी आणि कधीही भासणार पैशाची कमतरता

Mar 01, 2026 | 03:40 PM
होळी सणाचा गोडवा वाढवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने घरीच बनवा गुजिया, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी

होळी सणाचा गोडवा वाढवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने घरीच बनवा गुजिया, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी

Mar 01, 2026 | 03:40 PM
”हे खूप भयानक आहे”, US Iran युद्धात UAE मध्ये अडकली अभिनेत्री Esha Gupta, पोस्टद्वारे दिली माहिती

”हे खूप भयानक आहे”, US Iran युद्धात UAE मध्ये अडकली अभिनेत्री Esha Gupta, पोस्टद्वारे दिली माहिती

Mar 01, 2026 | 03:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 03:31 PM
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM