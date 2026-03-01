शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती

जून महिन्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. आता या डेडलाइनसाठी केवळ तीन महिने उरले असून शेतकरी कर्जमाफीची आतुरतेने वाट पाहात आहे. दरम्यान सरकारने कर्ज निवारण योजनेच्या नावाखाली जिल्ह्यातील बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करणे सुरू केले आहे. त्याचा अंदाज घेतला असता कर्जमाफी झाल्यास जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकऱ्यांना लाभमिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात काही दिवसांपूर्वी नागपुरात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली नाही, मात्र जूनपर्यंत याबाबत निर्णय घेण्याचे ठोस आश्वासन दिले होते. ती डेडालाईन जवळ आली असून सरकारने बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करणे सुरू केले आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
सेवा सहकारी संस्थांमार्फत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाच्या थकीत खात्याविषयी माहिती संकलनाचे काम युद्धस्तरावर करण्यात आले आहे. यासाठी सुट्टीच्या दिवशी, जिल्हा बँकेच्या शाखा, विकास संस्था तसेच सहकार विभागाचे कार्यालय सुरू ठेवण्यात आले होते. ‘शेतकरी कर्जनिवारण योजने साठी अॅक्शन मोडवर काम करण्यात आले. जिल्ह्यातील सेवा सहकारी संस्थांमध्ये १ लाख ३२ हजार ११९ थकीत शेतकरी सभासद आहेत. त्यांच्यावर ७७५ कोटी रुपयांचे मुद्दल आणि तब्बल ६४० कोटी रुपयांचे व्याज आहे. शासनाकडून भविष्यात कर्जमाफी जाहीर झाल्यास लाभमिळण्यासाठी आधार व फार्मर आयडी अनिवार्य असणार असल्याचे स्पष्ट संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
मात्र, ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे देण्यास उदासीन असल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी माहितीअभावी, तर काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया रखडली होती. परिणामी, सेवा सहकारी संस्थांवर माहिती संकलनाचा ताण वाढला. सरकारकडून अद्याप अधिकृत कर्जमाफीची घोषणा झालेली नसली तरी, माहिती संकलन मोहीम पाहता आगामी काळात मोठा निर्णय अपेक्षित मानला जात आहे.
दरम्यान यापूर्वी राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजना दिली होती. त्यातही जिल्ह्यातील ६० हजार शेतकरी ग्रीन लिस्टमध्ये नाव आल्यानंतरही वंचित राहिले आहेत. तेही आता कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
एकूण थकीत शेतकरी १३२११९
थकीत मुद्दल रक्कम ७७५ कोटी
थकीत व्याज ६४० कोटी