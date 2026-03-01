Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शतक झळकावून Alyssa Healy ने शेवटचा सामना बनवला खास! पती मिचेल स्टार्कची प्रतिक्रिया व्हायरल, पहा Video

एलिसा हिलीचा शेवटचा एकदिवसीय डाव १५८ धावांवर संपला. एलिसा हिलीचा पती मिचेल स्टार्क तिच्या निरोप सामन्यादरम्यान समालोचन करत आहे. हिलीच्या शतकावर स्टार्कची प्रतिक्रिया व्हायरल होत आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 03:23 PM
फोटो सौजन्य - 7Cricket

ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हिलीने होबार्ट येथे भारताविरुद्ध सुरू असलेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात शतक झळकावून तिचा निरोप सामना खास बनवला. तुम्हाला सांगतो की, हिलीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, भारताविरुद्ध सुरू असलेली ही बहु-फॉर्मेट मालिका तिच्या कारकिर्दीतील शेवटची मालिका आहे. मालिकेतील पहिले दोन सामने जिंकून ऑस्ट्रेलियाने आधीच २-० ची अजिंक्य आघाडी घेतली आहे. आता तिसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात, कर्णधार हिलीने भारताविरुद्ध शतक झळकावून ऑस्ट्रेलियाला मजबूत स्थितीत आणले आहे. हिलीने ७९ चेंडूत शतक झळकावले आणि ९५ चेंडूत १५० धावांचा टप्पा ओलांडला.

एलिसा हिलीचा शेवटचा एकदिवसीय डाव १५८ धावांवर संपला. स्नेह राणाच्या गोलंदाजीवर रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न करताना ती क्लीन बोल्ड झाली. हिलीने तिच्या डावात ९८ चेंडूंचा सामना केला, त्यात २७ चौकार आणि दोन उत्तुंग षटकार मारले. एलिसा हिलीचा पती मिचेल स्टार्क तिच्या निरोप सामन्यादरम्यान समालोचन करत आहे. त्याची पत्नी हिलीच्या सामन्यांमध्ये स्टार्क अनेकदा मैदानावर दिसतो. ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराने चौकार मारून शतक पूर्ण करताच स्टार्कच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले. हिलीच्या शतकावर स्टार्कची प्रतिक्रिया व्हायरल होत आहे.

IND W vs AUS W: Alyssa Healy ने तिच्या शेवटच्या ODI सामन्यात ठोकले तुफानी शतक, भारतीय खेळाडूंनी दिला गार्ड ऑफ ऑनर

तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय संघ मैदानात उतरला तेव्हा त्यांनी दोन रांगेत उभे राहून अ‍ॅलिसा हिलीला गार्ड ऑफ ऑनर दिला. भारतीय संघाच्या या कृतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

जानेवारीमध्ये अ‍ॅलिसा हिलीने सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आणि भारताविरुद्ध सुरू असलेली ही बहु-फॉरमॅट मालिका तिच्या कारकिर्दीतील शेवटची मालिका आहे. एकदिवसीय सामन्यांनंतर, ६ मार्च रोजी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील एकमेव डे-नाईट टेस्ट दरम्यान हीली ऑस्ट्रेलियासाठी पिवळ्या जर्सीमध्ये शेवटच्या वेळी मैदानावर दिसणार आहे.

अलिसा हिलीने फेब्रुवारी २०१० मध्ये वयाच्या १९ व्या वर्षी ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण केले आणि एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ३५०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. टी२० मध्ये, तिने २५.४५ च्या सरासरीने ३०५४ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये नाबाद १४८ ही तिची सर्वोच्च धावसंख्या आहे, जी पूर्ण सदस्य संघांमध्ये सर्वाधिक वैयक्तिक धावसंख्या आहे. तिने २०१०, २०१२, २०१४, २०१८, २०२० आणि २०२३ मध्ये महिला टी२० विश्वचषक आणि २०१३ आणि २०२२ मध्ये एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला. हीली २०१८ आणि २०१९ मध्ये आयसीसी टी२० क्रिकेटपटू ऑफ द इयर देखील होती.

 

Published On: Mar 01, 2026 | 03:14 PM

