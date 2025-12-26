टीम इंडियाची घोषणा कधी होणार?
बीसीसीआय प्रथम न्यूझीलंड मालिकेसाठी भारताच्या एकदिवसीय संघाची घोषणा करेल. मिळालेल्या वृत्तानुसार, एकदिवसीय मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ ३ किंवा ४ जानेवारी रोजी अपेक्षित आहे. दुखापतीमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेला मुकलेला शुभमन गिल आता तंदुरुस्त आहे.
गिलने फलंदाजीचा सराव सुरू केला आहे आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यात तो संघाचे नेतृत्व करताना दिसेल. तथापि, श्रेयस अय्यर एकदिवसीय मालिकेचा भाग असेल की नाही याबद्दल अनिश्चितता आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात क्षेत्ररक्षण करताना अय्यरला दुखापत झाली होती.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड २०२६: एकदिवसीय मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक
|सामना
|दिनांक
|वार
|वेळ
|ठिकाण
|पहिला वनडे
|११ जानेवारी २०२६
|रविवार
|दुपारी १:३०
|कोताम्बी स्टेडियम, वडोदरा
|दुसरा वनडे
|१४ जानेवारी २०२६
|बुधवार
|दुपारी १:३०
|निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
|तिसरा वनडे
|१८ जानेवारी २०२६
|रविवार
|दुपारी १:३०
|होळकर स्टेडियम, इंदूर
टी-२० मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा
बीसीसीआयने नुकतीच न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली. तथापि, एकदिवसीय मालिका पुढे ढकलण्यात आली. विजय हजारे ट्रॉफीमधील खेळाडूंच्या कामगिरीनंतर संघाचा निर्णय घेतला जाईल असे समजते. भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व खेळाडूंना या लिस्ट ए स्पर्धेत सहभागी होण्यास सांगण्यात आले आहे आणि हे घडत आहे. विराट कोहली आणि रोहित शर्मासारखे स्टार खेळाडू देखील या स्पर्धेत खेळले आहेत.
न्यूझीलंडचा एकदिवसीय संघ: मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), डॅरिल मिशेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, आदि अशोक, ख्रिश्चन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक), जॅक फोक्स, मिच हे, काइल जेमिसन, निक केली, जेडेन लेनोक्स, मायकेल रे, विल यंग.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध संघाची कामगिरी प्रभावी
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत भारतीय संघाची कामगिरी प्रभावी होती. रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीची फलंदाजी जोरात होती. विराट कोहलीने तीनपैकी दोन एकदिवसीय सामन्यांमध्ये शतके झळकावली आणि एक अर्धशतकही झळकावले.
कुलदीपची फिरकी ठरली यशस्वी
हिटमॅनने आपल्या स्फोटक फलंदाजीनेही धुमाकूळ घातला. कुलदीप यादवची गोलंदाजी त्याच्या सर्वोत्तम कामगिरीत होती, त्याने तीन सामन्यांमध्ये एकूण नऊ बळी घेतले. कुलदीपसमोर दक्षिण आफ्रिकेचे फलंदाज मदतीसाठी याचना करत होते. न्यूझीलंडविरुद्ध भारतीय संघ ही कामगिरी पुन्हा करण्याचा प्रयत्न करेल.
