Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • The Indian Team For The Series Against New Zealand Will Be Announced On This Day

IND vs NZ ODI Series: न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेसाठी टीम इंडियाची ‘या’ दिवशी होणार घोषणा! गिल-अय्यर संघात परतणार

IND vs NZ: भारतीय संघ २०२६ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध सुरुवात करेल. किवी संघ भारताविरुद्ध तीन एकदिवसीय आणि पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळेल. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुन्हा एकदा एकदिवसीय मालिकेत फलंदाजी करताना दिसतील.

Updated On: Dec 26, 2025 | 05:06 PM
न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेसाठी टीम इंडियाची 'या' दिवशी होणार घोषणा! (Photo Credit- X)

न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेसाठी टीम इंडियाची 'या' दिवशी होणार घोषणा! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • न्यूझीलंडविरुद्ध २०२६ मध्ये क्रिकेटचा थरार
  • शुभमन गिलकडे नेतृत्व
  • तर विराट-रोहित पुन्हा मैदानात
IND vs NZ ODI Series 2026: दक्षिण आफ्रिकेला एकदिवसीय आणि टी-२० मध्ये पराभूत केल्यानंतर, टीम इंडिया (Team India) आता न्यूझीलंडचे यजमानपद भूषवण्यास सज्ज आहे. भारतीय संघ २०२६ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध सुरुवात करेल. किवी संघ भारताविरुद्ध तीन एकदिवसीय आणि पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळेल. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पुन्हा एकदा एकदिवसीय मालिकेत फलंदाजी करताना दिसतील. शुभमन गिलने (Shubman Gill) सराव सुरू केला आहे आणि या मालिकेत तो संघाचे नेतृत्व करेल. श्रेयस अय्यरही परतू शकतो.

टीम इंडियाची घोषणा कधी होणार?

बीसीसीआय प्रथम न्यूझीलंड मालिकेसाठी भारताच्या एकदिवसीय संघाची घोषणा करेल. मिळालेल्या वृत्तानुसार, एकदिवसीय मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ ३ किंवा ४ जानेवारी रोजी अपेक्षित आहे. दुखापतीमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेला मुकलेला शुभमन गिल आता तंदुरुस्त आहे.


गिलने फलंदाजीचा सराव सुरू केला आहे आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यात तो संघाचे नेतृत्व करताना दिसेल. तथापि, श्रेयस अय्यर एकदिवसीय मालिकेचा भाग असेल की नाही याबद्दल अनिश्चितता आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात क्षेत्ररक्षण करताना अय्यरला दुखापत झाली होती.

हे देखील वाचा: IND vs SL Women : हरमनच्या सेनेचा डोळा आज मालिकेवर! वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड २०२६: एकदिवसीय मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक

सामना दिनांक वार वेळ ठिकाण
पहिला वनडे ११ जानेवारी २०२६ रविवार दुपारी १:३० कोताम्बी स्टेडियम, वडोदरा
दुसरा वनडे १४ जानेवारी २०२६ बुधवार दुपारी १:३० निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
तिसरा वनडे १८ जानेवारी २०२६ रविवार दुपारी १:३० होळकर स्टेडियम, इंदूर

टी-२० मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा

बीसीसीआयने नुकतीच न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली. तथापि, एकदिवसीय मालिका पुढे ढकलण्यात आली. विजय हजारे ट्रॉफीमधील खेळाडूंच्या कामगिरीनंतर संघाचा निर्णय घेतला जाईल असे समजते. भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व खेळाडूंना या लिस्ट ए स्पर्धेत सहभागी होण्यास सांगण्यात आले आहे आणि हे घडत आहे. विराट कोहली आणि रोहित शर्मासारखे स्टार खेळाडू देखील या स्पर्धेत खेळले आहेत.

न्यूझीलंडचा एकदिवसीय संघ: मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), डॅरिल मिशेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, आदि अशोक, ख्रिश्चन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक), जॅक फोक्स, मिच हे, काइल जेमिसन, निक केली, जेडेन लेनोक्स, मायकेल रे, विल यंग.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध संघाची कामगिरी प्रभावी

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत भारतीय संघाची कामगिरी प्रभावी होती. रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीची फलंदाजी जोरात होती. विराट कोहलीने तीनपैकी दोन एकदिवसीय सामन्यांमध्ये शतके झळकावली आणि एक अर्धशतकही झळकावले.

कुलदीपची फिरकी ठरली यशस्वी

हिटमॅनने आपल्या स्फोटक फलंदाजीनेही धुमाकूळ घातला. कुलदीप यादवची गोलंदाजी त्याच्या सर्वोत्तम कामगिरीत होती, त्याने तीन सामन्यांमध्ये एकूण नऊ बळी घेतले. कुलदीपसमोर दक्षिण आफ्रिकेचे फलंदाज मदतीसाठी याचना करत होते. न्यूझीलंडविरुद्ध भारतीय संघ ही कामगिरी पुन्हा करण्याचा प्रयत्न करेल.

हे देखील वाचा: Rohit Sharma ला गोल्डन डकवर आऊट करणार कोण आहे देवेंद्र सिंग बोरा? यापूर्वीही केली होती अशी कामगिरी

Web Title: The indian team for the series against new zealand will be announced on this day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 05:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
1

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 
2

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
3

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…
4

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM