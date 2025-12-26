Rohit Sharma ला गोल्डन डकवर आऊट करणार कोण आहे देवेंद्र सिंग बोरा? यापूर्वीही केली होती अशी कामगिरी

विजय हजारे ट्रॉफीला सुरूवात झाली आहे आणि अनेक भारतीय संघामधील दिग्गज खेळाडू यामध्ये सहभागी झाले आहेत. सोशल मिडियावर या स्पर्धेची मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे त्याचबरोबर क्रिकेट चाहत्यांची देखील स्टेडियमध्ये सामने पाहण्यासाठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा देखील विजय हजारे ट्राॅफीचे सामने खेळत आहे. त्याला दुसऱ्या सामन्यामध्ये पहिल्याच चेंडूवर बाद केले, या दिग्गज फलंदाला पहिल्याच चेंडूवर बाद करणारा गोलंदाज कोण आहे याकडे नजर टाका.
कोण आहे देवेंद्र सिंग बोरा? २०२५-२६ विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्या सामन्यात जेव्हा रोहित शर्माने सिक्कीमविरुद्ध १५५ धावांची धमाकेदार खेळी केली, तेव्हा सर्वांना वाटले होते की २६ डिसेंबर रोजी हिटमॅन आणखी एक ब्लॉकबस्टर खेळी करेल. तथापि, उत्तराखंडचा एक अज्ञात गोलंदाज देवेंद्र सिंग बोरा याने चाहत्यांच्या आशा पूर्णपणे धुळीस मिळवल्या आणि स्टार खेळाडूला गोल्डन डकवर बाद केले. बोराने अचूक चेंडू ठेवला आणि रोहितने तो जगमोहन नागरकोटीकडे टाकला. चला जाणून घेऊया देवेंद्र कोण आहे.
उत्तराखंड क्रिकेटमधील २५ वर्षीय उदयोन्मुख प्रतिभा देवेंद्र सिंग बोरा यांचा जन्म ६ डिसेंबर २००० रोजी झाला. २०२४ च्या उत्तराखंड प्रीमियर लीगमध्ये त्यांनी आपल्या कामगिरीने क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले. त्या हंगामात यूएसएन इंडियन्सकडून खेळताना, उजव्या हाताच्या मध्यमगती गोलंदाजाने स्पर्धेतील पाच सामन्यांमध्ये आठ विकेट्स घेतल्या.
उत्तराखंडच्या स्थानिक क्रिकेटमध्ये प्रामुख्याने गोलंदाज म्हणून खेळणारा तो त्याच्या गोलंदाजीने सामने जिंकून देण्यात पटाईत आहे. १५ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये त्याने ४१.१३ च्या सरासरीने आणि ३.५४ च्या इकॉनॉमी रेटने ३० विकेट्स घेतल्या आहेत, ज्याचे सर्वोत्तम आकडे ६/७९ आहेत. लिस्ट ए मध्ये, त्याने आतापर्यंत फक्त दोन सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये १९.५० च्या सरासरीने आणि ५.७७ च्या इकॉनॉमी रेटने चार विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याचे सर्वोत्तम गोलंदाजी आकडे ४/४४ आहेत.
Uttarakhand pacer Devendra Bora dismissed Hitman for a golden duck in the VHT clash! 🦆🤯❌#RohitSharma #VHT2025 #Cricket #Sportskeeda pic.twitter.com/6nJTkS0LZ2 — Sportskeeda (@Sportskeeda) December 26, 2025
बोराची सातत्यपूर्ण विकेट घेण्याची क्षमता त्याला व्हाईट-बॉल फॉरमॅटमध्ये एक मौल्यवान खेळाडू बनवते. तथापि, दबावाखाली त्याचे नियंत्रण सुधारणे, विशेषतः डेथ ओव्हर्समध्ये, आणि अधिक व्हेरिएशन (स्लोअर बॉल, कटर) वापरण्याची त्याची क्षमता वाढवणे महत्त्वाचे असेल. तथापि, खालच्या क्रमात फलंदाजी करताना त्याने अद्याप कोणतीही लक्षणीय कामगिरी दाखवलेली नाही.