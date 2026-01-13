Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

U-19 World Cup 2026 : वैभव सुर्यवंशी – आयुष म्हात्रेवर असणार नजर! वेळापत्रक, संघ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग तपशील मिळवा एका क्लिकवर

भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू वैभव सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये आहे. त्याने सराव सामन्यात अर्धशतक झळकावत त्याच्या फॉर्मची झलक दाखवली. अंडर 19 संघाचा विश्वचषकाचा संपूर्ण तपशील या लेखामध्ये देण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 02:26 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

वर्षातील पहिला आयसीसी कार्यक्रम काही दिवसांवर आला आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली २०२६ चा आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी होईल. अंडर-१९ विश्वचषक १५ जानेवारी रोजी सुरू होईल आणि अंतिम सामना ६ फेब्रुवारी रोजी होईल. बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये होणाऱ्या स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात भारतीय अंडर-१९ संघाचा सामना यूएईच्या युवा संघाशी होईल. वैभव सूर्यवंशी काही दिवसांतच पुन्हा मैदानात उतरेल.

भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू वैभव सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये आहे. त्याने सराव सामन्यात अर्धशतक झळकावत त्याच्या फॉर्मची झलक दाखवली. तथापि, शतकाच्या अगदी जवळ पोहोचल्यानंतर तो बाद झाला. शनिवारी, त्याने बुलावायो अ‍ॅथलेटिक क्लबमध्ये स्कॉटलंड अंडर-१९ विरुद्ध ५० चेंडूत ९६ धावांची धमाकेदार खेळी केली.

IND vs NZ 2nd ODI Live Streaming : भारत-न्यूझीलंड दुसरा एकदिवसीय सामना कधी, कुठे आणि कसा पाहता येईल मोफत?

त्याच्या धमाकेदार खेळीत त्याने नऊ चौकार आणि सात षटकार मारले. वैभवने फक्त २७ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने एका षटकारासह आपले अर्धशतक पूर्ण केले. मनू सारस्वतने वैभवला ९६ धावांवर बाद केले. अलिकडेच भारताने वैभवच्या नेतृत्वाखाली खेळल्या गेलेल्या तीन सामन्यांच्या युवा एकदिवसीय मालिकेत विजय मिळवला. वैभव मालिकेत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता, त्याने तीन डावात २०६ धावा केल्या.

१९ वर्षांखालील विश्वचषकासाठी भारतीय संघ

आयुष म्हात्रे (कर्णधार), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी दीपेश, मोहम्मद एनान, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंग, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए पटेल, हरवंश सिंग, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.

लाइव्ह स्ट्रीमिंग तपशील

आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ चे भारतातील स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर प्रसारण केले जाईल. स्पर्धेचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार अॅपवर उपलब्ध असेल. तुम्ही दैनिक जागरण अॅप आणि वेबसाइटवर सर्व सामन्यांचे अपडेट्स आणि बातम्या देखील वाचू शकता.

विश्वचषक वेळापत्रक

  • १५ जानेवारी, अमेरिका विरुद्ध भारत, क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 15 जानेवारी, झिम्बाब्वे विरुद्ध स्कॉटलंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • १५ जानेवारी, टांझानिया विरुद्ध वेस्ट इंडिज, एचपी ओव्हल, विंडहोक
  • 16 जानेवारी, पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • १६ जानेवारी, ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध आयर्लंड, नामिबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • १६ जानेवारी, अफगाणिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, एचपी ओव्हल, विंडहोक
  • १७ जानेवारी, भारत विरुद्ध बांगलादेश, क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • १७ जानेवारी: जपान विरुद्ध श्रीलंका, नामिबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • १८ जानेवारी, न्यूझीलंड विरुद्ध अमेरिका, क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 18 जानेवारी, इंग्लंड विरुद्ध झिम्बाब्वे, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • १८ जानेवारी, वेस्ट इंडिज विरुद्ध अफगाणिस्तान, एचपी ओव्हल, विंडहोक
  • 19 जानेवारी, पाकिस्तान विरुद्ध स्कॉटलंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • १९ जानेवारी, श्रीलंका विरुद्ध आयर्लंड, नामिबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • १९ जानेवारी, दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध टांझानिया, एचपी ओव्हल, विंडहोक
  • २० जानेवारी, बांगलादेश विरुद्ध न्यूझीलंड, क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • २० जानेवारी, ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध जपान, नामिबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • 21 जानेवारी, इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • २१ जानेवारी, अफगाणिस्तान विरुद्ध टांझानिया, एचपी ओव्हल, विंडहोक
  • 22 जानेवारी, झिम्बाब्वे विरुद्ध पाकिस्तान, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • २२ जानेवारी, आयर्लंड विरुद्ध जपान, नामिबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • २२ जानेवारी, वेस्ट इंडिज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, एचपी ओव्हल, विंडहोक
  • 23 जानेवारी: बांगलादेश विरुद्ध यूएसए, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • २३ जानेवारी, श्रीलंका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, नामिबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • २४ जानेवारी, भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • २४ जानेवारी, ए४ विरुद्ध डी४, एचपी ओव्हल, विंडहोक
  • २५ जानेवारी, सुपर सिक्स ए१ विरुद्ध डी३, नामिबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • २५ जानेवारी, सुपर सिक्स डी२ विरुद्ध ए३, एचपी ओव्हल, विंडहोक
  • २६ जानेवारी, बी४ विरुद्ध सी४, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • २६ जानेवारी, सुपर सिक्स सी१ विरुद्ध बी२, क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • २६ जानेवारी, सुपर सिक्स डी१ विरुद्ध ए२, नामिबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • २७ जानेवारी, सुपर सिक्स सी२ विरुद्ध बी३, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • २७ जानेवारी, सुपर सिक्स सी३ विरुद्ध बी१, क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • २८ जानेवारी, सुपर सिक्स ए१ विरुद्ध डी२, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • २९ जानेवारी, सुपर सिक्स डी३ विरुद्ध ए२, क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • ३० जानेवारी, सुपर सिक्स डी१ विरुद्ध ए३, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • ३० जानेवारी, सुपर सिक्स बी३ विरुद्ध सी१, क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

Published On: Jan 13, 2026 | 02:26 PM

