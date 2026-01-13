U-19 World Cup 2026 : वैभव सुर्यवंशी – आयुष म्हात्रेवर असणार नजर! वेळापत्रक, संघ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग तपशील मिळवा एका क्लिकवर

वर्षातील पहिला आयसीसी कार्यक्रम काही दिवसांवर आला आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली २०२६ चा आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी होईल. अंडर-१९ विश्वचषक १५ जानेवारी रोजी सुरू होईल आणि अंतिम सामना ६ फेब्रुवारी रोजी होईल. बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये होणाऱ्या स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात भारतीय अंडर-१९ संघाचा सामना यूएईच्या युवा संघाशी होईल. वैभव सूर्यवंशी काही दिवसांतच पुन्हा मैदानात उतरेल.
भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू वैभव सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये आहे. त्याने सराव सामन्यात अर्धशतक झळकावत त्याच्या फॉर्मची झलक दाखवली. तथापि, शतकाच्या अगदी जवळ पोहोचल्यानंतर तो बाद झाला. शनिवारी, त्याने बुलावायो अॅथलेटिक क्लबमध्ये स्कॉटलंड अंडर-१९ विरुद्ध ५० चेंडूत ९६ धावांची धमाकेदार खेळी केली.
त्याच्या धमाकेदार खेळीत त्याने नऊ चौकार आणि सात षटकार मारले. वैभवने फक्त २७ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने एका षटकारासह आपले अर्धशतक पूर्ण केले. मनू सारस्वतने वैभवला ९६ धावांवर बाद केले. अलिकडेच भारताने वैभवच्या नेतृत्वाखाली खेळल्या गेलेल्या तीन सामन्यांच्या युवा एकदिवसीय मालिकेत विजय मिळवला. वैभव मालिकेत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता, त्याने तीन डावात २०६ धावा केल्या.
आयुष म्हात्रे (कर्णधार), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी दीपेश, मोहम्मद एनान, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंग, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए पटेल, हरवंश सिंग, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.
India name a talented 15-member side for the 2026 #U19WorldCup 👊 📝 Read more here 👉 https://t.co/kgHubdOpsQ pic.twitter.com/ymCFDSfHFL — ICC (@ICC) December 27, 2025
आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ चे भारतातील स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर प्रसारण केले जाईल. स्पर्धेचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार अॅपवर उपलब्ध असेल. तुम्ही दैनिक जागरण अॅप आणि वेबसाइटवर सर्व सामन्यांचे अपडेट्स आणि बातम्या देखील वाचू शकता.