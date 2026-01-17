U19 World Cup Points Table : अफगाणिस्तानने केला मोठा उलटफेर, गुणतालिकेमध्ये पाकिस्तान तळाला! भारत नंबर 1

१९ वर्षांखालील विश्वचषक अपडेटेड पॉइंट्स टेबल: २०२६ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेचा दुसरा दिवस शानदार होता. इंग्लंडने पाकिस्तानला हरवून स्पर्धेची सुरुवात दमदार केली. ऑस्ट्रेलियाने आयर्लंडविरुद्ध सहज विजय मिळवला. दिवसाचा तिसरा सामना अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात झाला. या सामन्यात अफगाणिस्तानने दक्षिण आफ्रिकेला हरवून मोठा धक्का दिला. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि अफगाणिस्तानच्या विजयानंतर १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेच्या पॉइंट्स टेबलमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत.
भारत अ गटात अव्वल स्थानावर आहे, तर इंग्लंड ब गटात आघाडीवर आहे, ऑस्ट्रेलिया क गटात आघाडीवर आहे आणि वेस्ट इंडिज ड गटात आघाडीवर आहे. या पराभवानंतर पाकिस्तान तळाशी, चौथ्या स्थानावर आहे. चला २०२६ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेच्या पॉइंट्स टेबलवर एक नजर टाकूया.
Afghanistan get the better of South Africa for their first win at the #U19WorldCup 2026 👏#AFGvSA 📝: https://t.co/bDISTdMGsO pic.twitter.com/BT2z5qbqG2 — ICC (@ICC) January 16, 2026
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|भारत
|1
|1
|0
|0
|2
|+3.144
|अमेरिका
|1
|0
|0
|0
|0
|-3.144
|बांग्लादेश
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|न्यूझीलंड
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|इंग्लड
|1
|1
|0
|0
|2
|+0.740
|स्कॉटलंड
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|जिम्बाब्वे
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|पाकिस्तान
|1
|0
|1
|0
|0
|– 0.740
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|ऑस्ट्रेलिया
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.275
|जपान
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.275
|आयर्लंड
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|श्रीलंका
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|वेस्ट इंडिज
|1
|1
|0
|0
|2
|+3.465
|अफगाणिस्तान
|1
|1
|0
|0
|2
|+0.560
|दक्षिण आफ्रिका
|1
|0
|1
|0
|0
|– 0.560
|टांझानिया
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.465
अफगाणिस्तानने त्यांच्या पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा २८ धावांनी पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानने २६६ धावा केल्या, परंतु दक्षिण आफ्रिकेचा डाव २३८ धावांवर संपुष्टात आला. या विश्वचषकातील हा पहिलाच अपसेट आहे. आज, २०२६ च्या अंडर १९ विश्वचषकाच्या तिसऱ्या दिवशी, भारताचा सामना बांगलादेशशी होईल, तर श्रीलंकेचा सामना जपानशी होईल.
आज विश्वचषकाचे दोन सामने खेळवले जाणार आहेत. यामध्ये भारता आणि बांग्लादेश या दोन संघामध्ये लढत होणार आहे तर दुसरा सामना हा जपान विरुद्ध श्रीलंका या दोन देशांमध्ये होणार आहे. श्रीलंकेचा पहिला सामना असणार आहे त्यामुळे त्यांना आज विजयी सुरूवात विश्वचषकामध्ये करण्याची संधी आहे.