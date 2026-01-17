Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

U19 World Cup Points Table : अफगाणिस्तानने केला मोठा उलटफेर, गुणतालिकेमध्ये पाकिस्तान तळाला! भारत नंबर 1

भारत अ गटात अव्वल स्थानावर आहे, तर इंग्लंड ब गटात आघाडीवर आहे. कालच्या पराभवानंतर पाकिस्तान तळाशी, चौथ्या स्थानावर आहे. चला २०२६ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेच्या पॉइंट्स टेबलवर एक नजर टाकूया.

Updated On: Jan 17, 2026 | 12:06 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

१९ वर्षांखालील विश्वचषक अपडेटेड पॉइंट्स टेबल: २०२६ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेचा दुसरा दिवस शानदार होता. इंग्लंडने पाकिस्तानला हरवून स्पर्धेची सुरुवात दमदार केली. ऑस्ट्रेलियाने आयर्लंडविरुद्ध सहज विजय मिळवला. दिवसाचा तिसरा सामना अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात झाला. या सामन्यात अफगाणिस्तानने दक्षिण आफ्रिकेला हरवून मोठा धक्का दिला. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि अफगाणिस्तानच्या विजयानंतर १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेच्या पॉइंट्स टेबलमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत.

भारत अ गटात अव्वल स्थानावर आहे, तर इंग्लंड ब गटात आघाडीवर आहे, ऑस्ट्रेलिया क गटात आघाडीवर आहे आणि वेस्ट इंडिज ड गटात आघाडीवर आहे. या पराभवानंतर पाकिस्तान तळाशी, चौथ्या स्थानावर आहे. चला २०२६ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेच्या पॉइंट्स टेबलवर एक नजर टाकूया.

आयसीसी अंडर 19 विश्वचषक गट अ पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
भारत 1 1 0 0 2 +3.144
अमेरिका 1 0 0 0 0 -3.144
बांग्लादेश 0 0 0 0 0 0
न्यूझीलंड 0 0 0 0 0 0

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
इंग्लड  1 1 0 0 2 +0.740
स्कॉटलंड 1 0 0 0 0 1
जिम्बाब्वे 1 0 0 0 0 1
पाकिस्तान 1 0 1 0 0 – 0.740

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
ऑस्ट्रेलिया  1 1 0 0 2 +1.275
जपान 1 0 1 0 0 -1.275
आयर्लंड 0 0 0 0 0 0
श्रीलंका 0 0 0 0 0 0

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
वेस्ट इंडिज 1 1 0 0 2 +3.465
अफगाणिस्तान  1 1 0 0 2 +0.560
दक्षिण आफ्रिका 1 0 1 0 0 – 0.560
टांझानिया 1 0 1 0 0 -3.465

अफगाणिस्तानने त्यांच्या पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा २८ धावांनी पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानने २६६ धावा केल्या, परंतु दक्षिण आफ्रिकेचा डाव २३८ धावांवर संपुष्टात आला. या विश्वचषकातील हा पहिलाच अपसेट आहे. आज, २०२६ च्या अंडर १९ विश्वचषकाच्या तिसऱ्या दिवशी, भारताचा सामना बांगलादेशशी होईल, तर श्रीलंकेचा सामना जपानशी होईल.

आज विश्वचषकाचे दोन सामने खेळवले जाणार आहेत. यामध्ये भारता आणि बांग्लादेश या दोन संघामध्ये लढत होणार आहे तर दुसरा सामना हा जपान विरुद्ध श्रीलंका या दोन देशांमध्ये होणार आहे. श्रीलंकेचा पहिला सामना असणार आहे त्यामुळे त्यांना आज विजयी सुरूवात विश्वचषकामध्ये करण्याची संधी आहे.

