USA क्रिकेट संघ आशियाई वंशाच्या खेळाडूंच्या भरोशावर! Team india ने पहिल्या सामन्यात केलं पराभूत

आज, युनायटेड स्टेट्समध्ये क्रिकेटचे पुनरागमन झाले आहे, परंतु त्याची पोहोच मर्यादित आहे. हा खेळ प्रामुख्याने दक्षिण आशियाई, कॅरिबियन आणि आफ्रिकन स्थलांतरित समुदायांमध्ये केंद्रित आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 08:58 AM
फोटो सौजन्य - USA Cricket सोशल मिडिया

हरारे येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात जेव्हा भारत आणि अमेरिका आमनेसामने आले, तेव्हा स्टँडमधील दृश्य अमेरिकन क्रिकेटच्या सध्याच्या वास्तवाचे प्रतिबिंब होते. स्टँडमधील प्रेक्षक बहुतेक दक्षिण आशियाई वंशाचे पालक होते, जे अमेरिकन संघाच्या प्रत्येक धाव आणि विकेटसाठी मोठ्याने जयजयकार करत होते. अभिमान आणि उत्साह स्पष्ट होता, पण त्यातून एका खोल सत्याकडेही लक्ष वेधले गेले.

टीम शीटवर एक नजर टाकली तर स्पष्ट झाले की जवळजवळ सर्व खेळाडू दक्षिण आशियाई पार्श्वभूमीचे होते. हे आश्चर्यकारक नव्हते, परंतु त्यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. अमेरिकेतील क्रिकेट आता स्थलांतरित समुदायांपुरते मर्यादित आहे का? ऐतिहासिकदृष्ट्या, क्रिकेटच्या जगात अमेरिका कधीही दुर्लक्षित राहिली नाही. जगातील पहिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यात २४ सप्टेंबर १८४४ रोजी खेळला गेला. १९ व्या आणि २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर क्रिकेटची भरभराट झाली आणि बार्ट किंग सारख्या महान खेळाडूंनी स्विंग बॉलिंगने खेळाला नवा आकार दिला.

WPL 2026 : UP Warriors ने विजयाचं दार उघडलं! हरलीन देओलच्या खेळीने Mumbai Indians दुसरा पराभव

परंतु यादवी युद्धानंतर, राष्ट्रीय ओळख बदलल्यामुळे आणि बेसबॉलच्या वेगाने वाढ झाल्यामुळे क्रिकेट हळूहळू मोडकळीस आले. आज, युनायटेड स्टेट्समध्ये क्रिकेटचे पुनरागमन झाले आहे, परंतु त्याची पोहोच मर्यादित आहे. हा खेळ प्रामुख्याने दक्षिण आशियाई, कॅरिबियन आणि आफ्रिकन स्थलांतरित समुदायांमध्ये केंद्रित आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे क्रिकेटला NCAA (नॅशनल कॉलेजिएट अ‍ॅथलेटिक असोसिएशन) कडून मान्यता नसणे. अमेरिकेत, कोणताही खेळ महाविद्यालयीन व्यवस्थेत खोलवर रुजलेला आहे. 

क्रिकेटला या व्यासपीठाच्या अभावामुळे शाळा आणि महाविद्यालयीन पातळीवर त्याचा विकास रोखला गेला आहे. २०२४ च्या टी२० विश्वचषकाच्या सह-यजमानपदाच्या काळातही, युनायटेड स्टेट्स क्रिकेटला व्यापक मान्यता मिळवून देण्यात अपयशी ठरले. न्यू यॉर्कमध्ये होणारा भारत-पाकिस्तान सामना भारतीय उपखंडातील प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी सकाळी होणार होता. यावरून हे स्पष्ट होते की अमेरिकन क्रिकेट देशांतर्गत प्रेक्षकांपेक्षा परदेशी बाजारपेठेवर अधिक अवलंबून आहे. प्रशासकीय अस्थिरतेमुळे ही समस्या आणखी वाढली आहे.

यूएसए क्रिकेटला नेतृत्वाच्या संकटांचा आणि आयसीसीच्या हस्तक्षेपाचा बराच काळ सामना करावा लागला आहे. आता २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश होणार असल्याने, अमेरिकेसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. परंतु एनसीएए मान्यता आणि मजबूत प्रशासनाशिवाय, या संधीचाही मर्यादित परिणाम होईल. अमेरिकन क्रिकेटसाठी आता खरे आव्हान म्हणजे त्यांची संख्या वाढवणे नाही, तर त्यांची मुळे विस्तृत करणे आणि मजबूत करणे आहे.

Published On: Jan 16, 2026 | 08:58 AM

