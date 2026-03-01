Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
SA vs ZIM Toss Update : सिकंदर रझाने नाणेफेक जिंकले, झिम्बाब्वे पहिले करणार फलंदाजी! ZIM दक्षिण आफ्रिकेला रोखणार का?

झिम्बाब्वे आणि दक्षिण आफ्रिका या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले या सामन्यामध्ये झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा याने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Mar 01, 2026 | 02:35 PM
फोटो सौजन्य - jiohotstar

आधीच सेमीफायनलमध्ये असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेचा सामना रविवारी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणाऱ्या सुपर-८ सामन्यात झिम्बाब्वेशी होईल. सिकंदर रझा यांच्या नेतृत्वाखालील झिम्बाब्वेने ग्रुप स्टेजमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंकेला हरवून खळबळ उडवली, परंतु सुपर-८ मध्ये वेस्ट इंडिज आणि भारताकडून पराभव पत्करावा लागला आणि त्यांना सेमीफायनलच्या शर्यतीतून बाहेर काढले. आज त्यांचा विश्वचषकाचा सामना होणार आहे. 

झिम्बाब्वे आणि दक्षिण आफ्रिका या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले या सामन्यामध्ये झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा याने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. झिम्बाब्वे आता स्पर्धेचा शेवट विजयाने करण्याचा प्रयत्न करेल, पण ते सोपे नसेल. गेल्या वेळी दक्षिण आफ्रिकेचा या मैदानावर युएईशी सामना झाला होता, तेव्हा त्यांनी एकतर्फी विजय नोंदवला होता. दक्षिण आफ्रिका हा या स्पर्धेत एकमेव अपराजित संघ आहे आणि तोच वेग कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

Mar 01, 2026 | 02:35 PM

