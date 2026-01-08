शेवटच्या सामन्यात Usman Khawaja झाला भावूक, पत्नी राहेलच्या डोळ्यातही अश्रू! सिडनीतील चाहत्यांनी टाळ्यांचा कडकडाटात दिला निरोप

Usman Khawaja and his wife Rachel McLellan in tears : उस्मान ख्वाजाचा निरोपाचा कसोटी सामना भावनिक झाला जेव्हा त्याची पत्नी राहेल स्टँडवरून सिडनी क्रिकेट ग्राउंडकडे पाहत असताना तिच्या डोळ्यात अश्रू आले. ख्वाजाने ऑस्ट्रेलियासाठी शेवटचा सामना खेळला तेव्हा कॅमेऱ्यांनी हा हृदयस्पर्शी क्षण टिपला, जो त्याच्या दीर्घ कारकिर्दीमागील प्रवास आणि त्यागाचे प्रतिबिंब आहे.
निवृत्त होणाऱ्या उस्मान ख्वाजाच्या स्वागतासाठी गर्दीने जयजयकार केला, तेव्हा त्याची पत्नी राहेल हिच्या भावनिक प्रतिक्रियेने लगेचच सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमधील एका उल्लेखनीय अध्यायाचा अंत झाल्याच्या क्षणाच्या फोटोंनी सोशल मीडिया भरला होता. शेवटच्या वेळी मैदानात उतरताना इंग्लंडच्या खेळाडूंनी त्याला गार्ड ऑफ ऑनरही दिला. सामन्यानंतर ख्वाजाने सांगितले की, संपूर्ण सामन्यात त्याला त्याच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे खूप कठीण गेले.
A classy touch from Ben Stokes and the English team as Usman Khawaja walks out to the crease for the final time in his Test career ❤️👏 Watch the #Ashes LIVE in 4K and ad-break free during play, on Kayo!#TheAshes #AUSvENG #Cricket pic.twitter.com/FVfcD64UtU — Kayo Sports (@kayosports) January 8, 2026
सामन्यानंतर उस्मान ख्वाजा म्हणाला, “याचा खूप अर्थ होता, मला फक्त जिंकायचे होते. शेवटच्या विजयाबद्दल आणि माझ्या सहकाऱ्यांसोबत आनंद साजरा केल्याबद्दल मी आभारी आहे. ते खूप कठीण होते, मी कूल दिसण्याचा प्रयत्न करत होतो पण संपूर्ण कसोटी सामन्यात माझ्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे मला खूप कठीण वाटले. मला लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येत होती. आम्ही जिंकलो याचा मला आनंद आहे आणि ही गोष्ट मी आयुष्यभर लक्षात ठेवेन. आता मी आराम करू शकतो. खूप खूप धन्यवाद.”
तो पुढे म्हणाला, “आम्हाला नेहमीच अधिक हवे असते. एससीजीमध्ये परत येत आहे, शेवटचे एकदा धन्यवाद. ८८ कसोटी सामने, जगभरात इतक्या धावा, प्रत्येक गोष्टीसाठी धन्यवाद आणि मी येथे शेवट करू इच्छितो. काही लोकांनी त्यांचे कुटुंब गमावले आहे, मी भाग्यवान आहे की माझे पालक अजूनही माझ्यासोबत आहेत. माझे कुटुंब, माझी पत्नी, माझी मुले आणि आणखी एक जण मार्गावर आहे. मला क्रिकेटचा खेळ आवडतो पण क्रिकेटबाहेरील जीवन अधिक महत्त्वाचे आहे. थोड्या दबावाखाली काही कठीण धावा केल्या, शेवटी आम्ही काम पूर्ण केले.”
त्याच्या शेवटच्या कसोटीच्या पहिल्या डावात फक्त १७ धावा काढल्यानंतर, एससीजी प्रेक्षकांना ख्वाजाने विल जॅक्सला चार धावांवर बाद करण्याचे स्वप्न पडू लागले. पण लवकरच ही परीकथा संपली जेव्हा तो जोश टंगने बाद झाला. कसोटी मैदानाबाहेर त्याच्या शेवटच्या प्रवासासोबत टाळ्यांचा कडकडाट झाला आणि ख्वाजाने प्रेक्षकांना हात हलवत प्रेक्षकांना शुभेच्छा दिल्या. स्टँडमध्ये असलेल्या राहेलने त्याला गुडघे टेकताना, मैदानाचे चुंबन घेताना आणि पॅव्हेलियनकडे निरोप देताना पाहिले.