Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Vijay Hazare Trophy 2025 Virat Kohlis Record In List A Cricket

Vijay Hazare Trophy 2025 : लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये विराट कोहलीचा विक्रम! चौकार लगावताच सचिन तेंडुलकरच्या क्लबमध्ये केली रॉयल एंट्री

२०२५-२६ विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दिल्लीचा आंध्र विरुद्धचा पहिला सामना खेळणाऱ्या विराट कोहलीने इतिहास रचला आहे. बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स ग्राउंड-१ वर विराट कोहलीने चौकार मारून लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६,०० धावा पूर्ण केल्या.

Updated On: Dec 24, 2025 | 03:32 PM
Vijay Hazare Trophy 2025: Virat Kohli sets record in List A cricket! He made a royal entry into Sachin Tendulkar's club after scoring one run

विराट कोहली(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Virat Kohli sets a record in List A cricket: मोठ्या विश्रांतीनंतर विराट कोहली  विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये परतला आहे. या स्टार भारतीय खेळाडूने आता खास   टप्पा गाठला आहे. २०२५-२६ विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दिल्लीचा आंध्र विरुद्धचा पहिला सामना खेळत असलेल्या विराट कोहलीने मैदानावर उतरताच इतिहास घडवला आहे. बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स ग्राउंड-१ वर फलंदाजीसाठी येत असताना, त्याने चौकार मारून लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६,००० धावा पूर्ण केल्या आहेत.

हेही वाचा : ICC T20 rankings : आयसीसी टी-२० क्रमवारीत भारताची दीप्ती चमकली! पहिल्यांदाच झाली अव्वलस्थानी विराजमान

दिल्लीचा पहिला बळी संघाच्या एका धावसंख्येसह गेला. त्यानंतर विराट कोहली मैदानावर आला. यामध्ये खास म्हणजे, हा टप्पा गाठण्यासाठी त्याला फक्त एका धावेची आवश्यकता होती, जी त्याने पहिल्याच चेंडूवरच  गाठली आणि इतिहास रचला.

विराट सचिन तेंडुलकरच्या खास क्लबमध्ये सामील

लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६,००० धावा पूर्ण करताच विराट कोहली हा टप्पा गाठणारा दुसराच भारतीय फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी, हा विक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावावर जमा होता, ज्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये २१,९९९ धावा फटकावण्याची किमया साधली होती. शिवाय, विराट कोहली लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६,००० किंवा त्याहून अधिक धावा करणारा जगातील केवळ नववा फलंदाज बनला आहे. किंग कोहलीने आंतरराष्ट्रीय दिग्गजांमध्ये आपले स्थान आणखी बळकट केले आहे.

लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज खालीलप्रमाणे

  1. ग्राहम गूच – २२,२११ धावा
  2. ग्रॅम हिक – २२,०५९ धावा
  3. सचिन तेंडुलकर – २१,९९९ धावा
  4. कुमार संगकारा – १९,४५६ धावा
  5. विव्हियन रिचर्ड्स – १६,९९५ धावा
  6. रिकी पॉन्टिंग – १६,३६३ धावा
  7. गॉर्डन ग्रीनिज – १६,३४९ धावा
  8. सनथ जयसूर्या – १६,१२८ धावा
  9. विराट कोहली – १६,००३* धावा

विराटला पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक

विराट कोहलीने २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दिल्लीकडून खेळणार हे स्पष्ट होताच, चाहत्यांमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला. इतक्या वर्षांनंतर कोहलीला स्थानिक क्रिकेटमध्ये खेळताना पाहण्याची प्रतीक्षा अखेर संपली असून त्याने पहिल्याच सामन्यात एक मोठा टप्पा गाठून आपली क्षमता सिद्ध केली.

हेही वाचा : Vijay Hazare Trophy : वैभव सूर्यवंशीचा झंजावता सुरूच! विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये ठोकले जलद शतक; अशी कामगिरी करणारा तो दुसराच खेळाडू

सामन्याची परिस्थिती

सामन्याबाबत सांगायचे झाले तर, दिल्लीचा कर्णधार ऋषभ पंतने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करत आंध्रने ५० षटकांत ८ गडी गमावून २९८ धावा फटकावल्या. आंध्रकडून रिकी भुईने १२२ धावा करत शानदार शतक लगावले. दिल्लीकडून सिमरजीत सिंगने शानदार गोलंदाजी करत ५ विकेट घेतल्या, तर प्रिन्स यादवने ३ विकेट काढल्या.

Web Title: Vijay hazare trophy 2025 virat kohlis record in list a cricket

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 03:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ, 3rd ODI : टीम इंडियात ‘तू कौन बे?’ परिस्थिती! कोहलीने कोच गंभीरकडे न बघताच पकडला आपला रस्ता;पहा VIDEO
1

IND vs NZ, 3rd ODI : टीम इंडियात ‘तू कौन बे?’ परिस्थिती! कोहलीने कोच गंभीरकडे न बघताच पकडला आपला रस्ता;पहा VIDEO

INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम
2

INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी
3

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी

IND vs NZ: विराट कोहलीने राजकोटमध्ये रचला इतिहास! न्यूझीलंडविरुद्ध सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत केली ‘ही’ खास कामगिरी
4

IND vs NZ: विराट कोहलीने राजकोटमध्ये रचला इतिहास! न्यूझीलंडविरुद्ध सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत केली ‘ही’ खास कामगिरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच

Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच

Jan 18, 2026 | 04:40 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
रणवीर सिंह नाही, तर ‘हा’ आहे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता; अभिनेत्रीने सगळ्यांसमोर केला खुलासा

रणवीर सिंह नाही, तर ‘हा’ आहे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता; अभिनेत्रीने सगळ्यांसमोर केला खुलासा

Jan 18, 2026 | 04:37 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

Jan 18, 2026 | 04:31 PM
IND vs NZ, 3rd ODI :इंदोरमध्ये डॅरिल मिचेल ‘शो’ जारी! भारताविरुद्ध लागोपाठ दुसरे शतक; भारतीय गोलंदाज निष्प्रभ 

IND vs NZ, 3rd ODI :इंदोरमध्ये डॅरिल मिचेल ‘शो’ जारी! भारताविरुद्ध लागोपाठ दुसरे शतक; भारतीय गोलंदाज निष्प्रभ 

Jan 18, 2026 | 04:25 PM
UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

Jan 18, 2026 | 04:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM