Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Vijay Hazare Trophy Who Is Swastik Samal This Odisha Batsman Created History By Scoring A Double Century

Vijay Hazare Trophy : कोण आहे Swastik Samal? ओडिशाच्या या फलंदाजाने द्विशतक झळकावून रचला इतिहास

ओडिशाचा फलंदाज स्वस्तिक सामलने विक्रमी विक्रमात आपले नाव कोरले आहे. बुधवारी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सौराष्ट्रविरुद्ध स्वस्तिक सामलने द्विशतक झळकावले. त्याने १६९ चेंडूत २१२ धावा केल्या.

Updated On: Dec 25, 2025 | 09:53 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

विजय हजारे ट्राॅफीचे सामने सध्या सुरु आहेत, या स्पर्धेमध्ये भारताचे अनेक दिग्गज खेळाडू सामील झाले आहेत. सोशल मिडियावर सध्या विजय हजारे ट्राॅफीच्या सामन्यांची त्याचबरोबर खेळाडूंना केलेल्या कामगिरीची मोठी चर्चा रंगली आहे. काल भारताचा स्टार विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी त्याच्या संघासाठी शतके झळकावली. त्याचबरोबर वैभव सुर्यवंशी याने देखील देशांतर्गत सामन्यांमध्ये देखील धूमाकुळ घातला. 

ओडिशाचा फलंदाज स्वस्तिक सामलने विक्रमी विक्रमात आपले नाव कोरले आहे. बुधवारी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सौराष्ट्रविरुद्ध स्वस्तिक सामलने द्विशतक झळकावले. त्याने १६९ चेंडूत २१२ धावा केल्या. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावणारा सामल ओडिशाचा पहिला फलंदाज ठरला.

‘तुम्ही कशाची वाट पाहत आहात?’ शशी थरूर यांनी वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियामध्ये समाविष्ट करण्याचा केला आग्रह

स्वस्तिक सामंतने स्पर्धेतील चौथ्या क्रमांकाची वैयक्तिक धावसंख्या केली. सौराष्ट्रने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ओडिशाने लवकरच तीन विकेट गमावल्या. त्यानंतर स्वस्तिक सामंतने कर्णधार बिप्लब सामंत्रेसह डाव सावरला. दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी २६१ धावांची भागीदारी केली. सामंतरेने ९१ चेंडूत सात चौकार आणि तीन षटकारांसह १०० धावा केल्या. सामलने १६९ चेंडूत २१ चौकार आणि आठ षटकारांसह २१२ धावा केल्या. त्यांच्या भागीदारीच्या जोरावर ओडिशाने ५० षटकांत सहा बाद ३४५ धावा केल्या.

स्वस्तिक सामल कोण आहे?

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावणारा स्वस्तिक सामल आठवा फलंदाज ठरला. स्वस्तिकचा जन्म २७ जुलै २००० रोजी ओडिशातील कोरापूट येथे झाला. त्याने १२ प्रथम श्रेणी सामने, १० लिस्ट ए सामने आणि १३ टी-२० सामने खेळले आहेत. सामलला आयपीएल २०२६ च्या मिनी-लिलावासाठी देखील निवडण्यात आले होते, परंतु तो विकला गेला नाही.

सौराष्ट्राने सामना जिंकला

तथापि, स्वस्तिक सामलचे द्विशतक ओडिशासाठी पुरेसे नव्हते. समर गज्जर (१३२*) यांच्या शानदार शतक आणि चिराग जानी (८६) आणि विश्वराज जडेजा (५०) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर सौराष्ट्राने ओडिशाचा पाच विकेट्सने पराभव केला. सौराष्ट्राने ४८.५ षटकांत पाच विकेट्स गमावून लक्ष्य गाठले. या विजयासह सौराष्ट्राला चार गुण मिळाले.

Web Title: Vijay hazare trophy who is swastik samal this odisha batsman created history by scoring a double century

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 09:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
1

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान
2

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
3

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ
4

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 12:22 PM
NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

Jan 21, 2026 | 12:21 PM
‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन

‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन

Jan 21, 2026 | 12:20 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Jan 21, 2026 | 12:13 PM
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

Jan 21, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM