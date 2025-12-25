‘तुम्ही कशाची वाट पाहत आहात?’ शशी थरूर यांनी वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियामध्ये समाविष्ट करण्याचा केला आग्रह

भारताच्या अंडर 19 संघामध्ये वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यत कमालीची कामगिरी केली आहे, त्याचबरोबर देशातंर्गत सामन्यामध्ये देखील त्याने धूमाकुळ घातला आहे. भारताचा किशोरवयीन फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने सध्या सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांना चकित केले आहे. बिहारकडून खेळताना त्याने अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध फक्त ८४ चेंडूत १९० धावा केल्या. १९ वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात खराब कामगिरी केल्यानंतर काही दिवसांतच ही खेळी करण्यात आली. आता, हा तरुण खेळाडू लवकरच भारतीय वरिष्ठ संघात सामील होण्यास तयार आहे का, या चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे.
सूर्यवंशीच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे बिहारने ६ बाद ५७४ धावा केल्या, जो विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या आहे. या खेळीने चाहते, तज्ञ आणि सहकारी व्यावसायिक खेळाडूंना धक्का दिला, अनेकांनी याला भारतीय क्रिकेटमधील किशोरवयीन खेळाडूच्या सर्वात असाधारण घरगुती कामगिरीपैकी एक म्हटले.
काँग्रेस खासदार शशी थरूर हे देखील वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीने प्रभावित झाले. त्यांनी सांगितले की भारतीय क्रिकेट खरोखरच खास क्षणांचे साक्षीदार होत आहे. त्यांनी सचिनच्या वयाच्या १६ व्या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची आठवणही करून दिली. त्यांनी त्यांच्या माजी खात्यावर लिहिले की, “शेवटच्या वेळी १४ वर्षांच्या क्रिकेटपटूने अशी विलक्षण प्रतिभा दाखवली होती तेंडुलकर,” आणि त्यांनी निवडकर्त्यांना कशाची वाट पाहत आहेत असा प्रश्न केला.
१९ वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानविरुद्धच्या पराभवानंतर सूर्यवंशीच्या खेळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या टीकाकारांनाही ही खेळी योग्य उत्तर होती. त्या निराशेला बळी पडण्याऐवजी, या किशोराने उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता, वेळेचे आणि शक्तीचे प्रदर्शन केले, वरिष्ठ स्थानिक गोलंदाजी आक्रमणावर सहज वर्चस्व गाजवले आणि तो त्याच्या वयापेक्षाही चांगला खेळत आहे असा विश्वास दृढ केला.
The last time a fourteen year old showed such prodigious cricketing talent, it was Sachin Tendulkar — and we all know what became of him. What are waiting for? VaibhavSuryavanshi for India!@imAagarkar @GautamGambhir @bcci @sachin_rt https://t.co/BK9iKqBGV2 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 24, 2025
वैभव सूर्यवंशी जरी अपवादात्मक कामगिरी करत असला तरी, तो सध्या टीम इंडियामध्ये स्थान मिळवू शकत नाही. याचे कारण आयसीसीचा नियम आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने आंतरराष्ट्रीय पदार्पणासाठी किमान वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. २०२० मध्ये लागू झालेल्या या नियमानुसार १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यास मनाई आहे. वैभव सध्या १४ वर्षांचा आहे आणि २७ मार्च २०२६ रोजी तो १५ वर्षांचा होईल. निवडकर्त्यांची इच्छा असेल तर ते त्याला वरिष्ठ भारतीय क्रिकेट संघात समाविष्ट करू शकतात.