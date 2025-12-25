बॉक्सिंग डे कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाची प्लेइंग 11 कशी असेल? हा एक खेळाडू राहू शकतो पाच दिवस बेंचवर

Australia’s probable XI for the Boxing Day Test : इंग्लंडविरुद्धच्या बॉक्सिंग डे टेस्टसाठी स्टीव्ह स्मिथ परतणार आहे कारण ऑस्ट्रेलियाने त्यांच्या १२ सदस्यीय संघात चार वेगवान गोलंदाजांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर नॅथन लायनच्या जागी आणलेला स्पिनर टॉड मर्फी याला संघात स्थान मिळालेले नाही. २०२१ पासून सर्वात जास्त काळ खेळलेला वेगवान गोलंदाज झाय रिचर्डसन, ज्याने खांद्याच्या शस्त्रक्रियेनंतर स्थानिक क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, त्याला परत आणण्यात आले आहे.
पहिल्या दोन कसोटी सामन्यात खेळणारा ब्रेंडन डॉगेट आणि गुलाबी चेंडूने खेळलेल्या सामन्यात सहभागी झालेला मायकेल नेसर यांनाही संघात स्थान देण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियाने सर्व-गती गोलंदाजांचा वापर करण्याची निवड केली आहे. गुरुवार, २५ डिसेंबर रोजी माध्यमांशी बोलताना स्मिथ म्हणाला, “तुम्हाला फक्त तुम्हाला मिळणाऱ्या पृष्ठभागावर खेळावे लागेल.” चक्कर आल्याने स्मिथ अॅडलेडमधील तिसऱ्या कसोटीला मुकला
२९ वर्षीय डावखुरा वेगवान गोलंदाज झाय रिचर्डसनचा रेड-बॉल फॉरमॅटमध्ये शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना डिसेंबर २०२१ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध होता, जिथे त्याने पाच विकेट्स घेतल्या आणि त्याच्या संघाला २७५ धावांनी विजय मिळवून दिला. स्टीव्ह स्मिथ त्याच्याबद्दल म्हणाला, “रिचर्डसनला संघात परतताना पाहणे रोमांचक आहे. दुखापतीमुळे त्याला बराच काळ विश्रांती मिळाली आहे आणि त्याच्याकडे असलेले अविश्वसनीय कौशल्य आम्हाला माहिती आहे. त्याने इंग्लंडविरुद्ध अॅशेसमध्ये यापूर्वीही हे केले आहे. जेव्हा त्याला या पातळीवर संधी दिली जाते तेव्हा तो उत्कृष्ट कामगिरी करतो हे आम्ही पाहिले आहे.”
ट्रॅव्हिस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव्ह स्मिथ (कर्णधार), उस्मान ख्वाजा, अॅलेक्स केरी (यष्टीरक्षक), कॅमेरून ग्रीन, मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलँड, ब्रेंडन डॉगेट, मायकेल नेसर आणि झाय रिचर्डसन
स्टीव्ह स्मिथ अॅडलेड कसोटीत खेळू शकला नाही, त्यामुळे उस्मान ख्वाजाने सहज मधल्या फळीत स्थान मिळवले. तथापि, सध्याच्या १२ जणांच्या संघाकडे पाहता, स्मिथच्या समावेशावरून असे सूचित होते की उस्मान ख्वाजाला मेलबर्न कसोटीसाठी बेंचवर ठेवले जाऊ शकते. तथापि, अनेक तज्ञांनी त्याला कसोटी सामन्यातील एकादशात ठेवण्याची शिफारस केली आहे. जोश इंग्लिशचा बळी देऊन ख्वाजाने संघात स्थान मिळवले हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.