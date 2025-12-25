Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अमित मिश्राने IPL 2026 सुरु होण्याआधीच केली भविष्यवाणी! हे संघ जाणार प्लेऑफमध्ये, पाच वेळा चॅम्पियन संघाला पूर्णपणे वगळलं

माजी भारतीय लेग-स्पिनर अमित मिश्राने प्लेऑफसाठी त्यांचे आवडते संघ जाहीर केले आहेत. अमित मिश्राने कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद आणि गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांना प्लेऑफचे दावेदार म्हणून सूचीबद्ध केले.

Updated On: Dec 25, 2025 | 12:43 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

आयपीएल २०२६ च्या मिनी लिलावामध्ये अनकॅप खेळाडूंसाठी वरदान ठरले. अनकॅप खेळाडूंवर फ्रँचायझींनी करोडोंची बोली लावली, त्याच्यावर पैशांचा पाऊस पाडला. सोशल मिडियावर आयपीएल 2026 मध्ये कोणता संघ सरप्राईझ करणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. आयपीएल २०२६ साठी खेळाडूंचा मिनी-लिलाव नुकताच संपला. आयपीएलचा लघु-लिलाव १६ डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे झाला, ज्यामध्ये २९ परदेशी खेळाडूंसह ७७ खेळाडूंची विक्री झाली. 

१० फ्रँचायझींनी एकत्रितपणे या ७७ खेळाडूंवर २१५.४५ कोटी रुपये खर्च केले. लिलावानंतर, सर्व संघ अंतिम करण्यात आले आहेत आणि तज्ञांनी आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफसाठी कोणते चार संघ सर्वात प्रबळ दावेदार आहेत याचा अंदाज लावण्यास सुरुवात केली आहे. आठवण करून देण्यासाठी, आयपीएल २०२६ २६ मार्च रोजी सुरू होईल आणि अंतिम सामना ३१ मे रोजी होणार आहे. 

माजी भारतीय लेग-स्पिनर अमित मिश्राने प्लेऑफसाठी त्यांचे आवडते संघ जाहीर केले आहेत. अमित मिश्राने कोलकाता नाईट रायडर्स, मुंबई इंडियन्स, सनरायझर्स हैदराबाद आणि गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांना प्लेऑफचे दावेदार म्हणून सूचीबद्ध केले. माजी लेग-स्पिनरने असेही म्हटले की गुजरात टायटन्स देखील मजबूत आहेत, त्यामुळे या पाचपैकी चार संघ पात्र ठरू शकतात.

अमित मिश्रा यांनी मेन्सएक्सपी पॉडकास्टमध्ये म्हटले आहे की, “केकेआर, एमआय, एसआरएच, आरसीबी आणि जीटी. मला वाटते की या पाच संघांपैकी कोणतेही चार संघ प्लेऑफमध्ये पोहोचतील.” तथापि, अमित मिश्राने पाच वेळा चॅम्पियन चेन्नई सुपर किंग्जकडे दुर्लक्ष करून चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले.

लिलावात काय झाले?

लिलावापूर्वी मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने रिटेन्शनद्वारे मजबूत संघ तयार केले होते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. केकेआर आणि एसआरएचने लिलावाद्वारे मजबूत संघ तयार केले. केकेआरने कॅमेरॉन ग्रीनला विक्रमी ₹२५.२ कोटींना विकत घेतले. याशिवाय, केकेआरने मथिश पाथिराना, मुस्तफिजूर रहमान, रचिन रवींद्र, फिन अॅलन आणि टिम सेफर्ट यांना जोडले. आकाशदीप आणि राहुल त्रिपाठी हे देखील केकेआरमध्ये सामील झाले.

एसआरएचने लियाम लिव्हिंगस्टोनला ₹१३ कोटी (अंदाजे $१.३ दशलक्ष) मध्ये विकत घेतले. ऑरेंज आर्मीकडे आधीच अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन आणि हेनरिक क्लासेनसारखे शक्तिशाली फलंदाज आहेत.

