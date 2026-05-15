अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अमिनाने पाच दिवसांत चार मुलांना जन्म दिला
संभल जिल्ह्यातील अस्मोली भागातील ३१ वर्षीय अमिनाला ८ मे रोजी प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. त्यानंतर ९ मे रोजी तिने तिच्या पहिल्या मुलाला जन्म दिला. पाच दिवसांनंतर, १४ मे रोजी, तिने आणखी तीन मुलांना जन्म दिला. या चौघांचाही जन्म सामान्य प्रसूतीने झाला. उच्च-जोखमीची गर्भधारणा असल्याने या प्रकरणामुळे डॉक्टरांसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले होते.
एकापेक्षा जास्त मुले झाल्यास धोके वाढतात
अमिनाची चारही प्रसूती सुरक्षित असली तरी, गर्भाशयात एकापेक्षा जास्त गर्भ असल्यास गुंतागुंतीचा धोका वाढतो. अमेरिकन प्रेग्नन्सी असोसिएशनच्या मते, इतर अनेक गर्भांच्या तुलनेत जुळ्या गर्भांमध्ये वैद्यकीय समस्या आणि गुंतागुंत सामान्यतः कमी असतात. तथापि, गर्भाशयातील बाळांची संख्या जसजशी वाढते, तसतसा आई आणि बाळांसाठी धोके आणि गुंतागुंतीचा धोकाही वाढतो.
वेळेआधी प्रसूतीसह इतर धोकेही असतात
अनेक गर्भांमुळे, म्हणजेच एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त बाळांच्या गर्भांमुळे, आरोग्याचे अनेक धोके वाढू शकतात. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या एका लेखानुसार, अनेक गर्भांचा धोका वाढवणारे अनेक घटक आहेत, ज्यांचा तपशील खाली दिला आहे.
या संदर्भात, वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई सेंट्रल येथील सल्लागार प्रसूती आणि स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. रिचा भारद्वाज यांनी सांगितले की, एकापेक्षा जास्त बाळांच्या गर्भधारणेमध्ये मुदतपूर्व प्रसूतीचा धोका जास्त असतो. या स्थितीमुळे गर्भाशयावर अतिरिक्त दाब येऊ शकतो, ज्यामुळे अनेकदा मुदतपूर्व प्रसूती होते.
मुदतपूर्व जन्मलेली बाळे अनेकदा कमी वजनाची असतात आणि त्यांची फुफ्फुसे व इतर अवयव पूर्णपणे विकसित झालेले नसतात. या बाळांना अतिदक्षता विभागाची आवश्यकता भासू शकते आणि त्यांना नंतरच्या आयुष्यात आहार, श्वासोच्छ्वास, संसर्ग प्रतिबंध आणि सामान्य विकासात समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.
आईला ॲनिमिया आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका
डॉ. भारद्वाज पुढे स्पष्ट करतात की, आईला अनेक गंभीर आरोग्य धोके देखील येऊ शकतात. त्या म्हणतात की, त्यांनी अशी प्रकरणे पाहिली आहेत जिथे जुळी किंवा एकापेक्षा जास्त बाळं पोटात असलेल्या महिलांना तीव्र ॲनिमिया, उच्च रक्तदाब, गर्भावस्थेतील मधुमेह, प्रसूतीनंतर अतिरक्तस्राव आणि तीव्र अशक्तपणा येऊ शकतो. त्यांनी असेही नमूद केले की, अशा गर्भधारणेदरम्यान आईच्या पोषणाच्या गरजा लक्षणीयरीत्या वाढतात आणि एका बाळाच्या गर्भधारणेच्या तुलनेत प्रसूतीनंतर बरे होण्यासाठी जास्त वेळ लागू शकतो. या प्रकरणांना सामान्य मानणे योग्य नाही.
त्या निष्कर्ष काढतात की, अशी प्रकरणे दुर्मिळ असल्यामुळे लक्ष वेधून घेत असली तरी, त्यांना अतिरंजित करणे किंवा सामान्य मानणे योग्य नाही. या परिस्थिती योग्य प्रसूतिपूर्व काळजी, वेळेवर चाचण्या आणि तज्ञांच्या देखरेखीखाली प्रसूती यांचे महत्त्व अधोरेखित करतात. एकापेक्षा जास्त बाळं असलेली गर्भधारणा ही सामान्य गर्भधारणेपेक्षा वेगळी असते आणि ती तुलनेने स्थिर वाटत असतानाही अचानक गुंतागुंतीची होऊ शकते.