Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Who Is Ridhima Pathak Revealed Truth Over Bcb Dropped From Bpl 2026 After Mustafizur Rahman Ban From Ipl 2026

‘माझ्यासाठी माझा देश पहिले…’, कोण आहे Ridhima Pathak? देशाच्या स्वाभिमानासाठी BPL ला मारली लाथ

बीपीएल स्पर्धेच्या होस्टिंग लाइनअपमधून रिद्धिमा पाठकला वगळण्यात आल्याच्या वृत्तावर तिचे मौन सोडले आहे. इन्स्टाग्रामवर शेअर करत तिने खरी परिस्थिती आणि नक्की काय घडले ते सांगितले आहे, काय आहे प्रकरण जाणून घ्या

Updated On: Jan 07, 2026 | 12:18 PM
रिद्धीमा पाठक कोण आहे? (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

रिद्धीमा पाठक कोण आहे? (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • कोण आहे रिद्धिमा पाठक
  • बांगलादेश प्रिमियर लीगदरम्यान नक्की काय घडले
  • रिद्धिमाने केला खुलासा 
बांगलादेश प्रीमियर लीग (BPL) २०२६ भोवती सुरू असलेला वाद आणखी तीव्र होत चालला आहे. कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) मधून मुस्तफिजूर रहमानच्या सुटकेभोवती असलेल्या तणावादरम्यान, बीसीबीने भारतीय प्रस्तुतकर्ता रिद्धिमा पाठकला BPL च्या सादरीकरण पॅनेलमधून वगळल्याची बातमी चर्चेचा विषय बनली आहे. आता, भारतीय महिला प्रस्तुतकर्ता रिद्धिमा पाठकने स्वतः या घटनेचा फोटो शेअर केला आहे आणि सत्य उघड केले आहे.

रिद्धिमा पाठकने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये सत्य उघड केले 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ridhima Pathak (@ridhimapathak)

सध्या सुरू असलेल्या वादविवादाच्या दरम्यान रिद्धिमा पाठकने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये संपूर्ण कथा शेअर केली आहे, लिहिले आहे की, “सत्य महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही तासांपासून अशी एक कथा आहे की मला बीपीएलमधून “काढून टाकण्यात आले आहे”. हे खरे नाही. मी स्वतः सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझा देश प्रथम येतो आणि मी इतर कोणत्याही असाइनमेंटपेक्षा क्रिकेटच्या खेळाला जास्त महत्त्व देते.”

“मी वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणा, आदर आणि उत्कटतेने खेळाची सेवा करण्याचे भाग्यवान आहे. ते बदलणार नाही. मी प्रामाणिकपणा, स्पष्टता आणि खेळाच्या भावनेसाठी उभा राहीन. समर्थनासाठी पोहोचलेल्या प्रत्येकाचे आभार. तुमचे संदेश माझ्यासाठी खूप अर्थपूर्ण आहेत. क्रिकेट सत्याला पात्र आहे. बस्स, माझ्याकडून आणखी काही भाष्य नाही.”

Bangladesh Premier League मध्ये आणखी एक लाजिरवाणा प्रकार, बस चालकाची दादागिरी, परदेशी खेळाडू अडकले

ICC चा निर्णय: ‘जागा बदलली जाणार नाही’

बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीकडे २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी भारतातून स्थळे हलवण्याची मागणी केली. काल रात्री उशिरा आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह आणि इतर अनेक अधिकारी मुंबईत होते. एनडीटीव्हीच्या सूत्रांनुसार, आयसीसी अधिकाऱ्यांनी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाशी चर्चा केली आणि त्यांना सांगितले की स्थळे हलवली जाणार नाहीत; त्यांना भारतात विश्वचषक खेळावा लागेल अन्यथा गुण गमावावे लागतील.

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतात होणारे त्यांचे गट सामने श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी केली होती. तथापि, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने अद्याप यावर कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. बांगलादेश ७ फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिज, ९ फेब्रुवारी रोजी इटली आणि १४ फेब्रुवारी रोजी कोलकाता येथे वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामने खेळणार आहे. एनडीटीव्हीनुसार, आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाची विश्वचषक सामने मुंबईत खेळण्याची विनंती नाकारली आहे. बोर्डाला सांगण्यात आले आहे की त्यांना त्यांचे विश्वचषक सामने भारतात खेळावे लागतील.

Bangladesh Premier League मध्ये मॅच फिक्सिंग! 10 खेळाडू आणि 4 फ्रेंचायझी तपासात

रिद्धिमा पाठक कोण आहे?

रिद्धिमा पाठकच्या धाडसी निर्णयानंतर, प्रत्येकाला तिच्याबद्दल जाणून घ्यायचे आहे. जर तुम्हाला तिच्याबद्दल उत्सुकता असेल तर आम्ही तुमच्यासाठी तिच्याबद्दल काही मनोरंजक तथ्ये घेऊन आलो आहोत. रिद्धिमाचा जन्म १७ फेब्रुवारी १९९० रोजी झारखंडची राजधानी रांची येथे झाला. ती सध्या ३५ वर्षांची आहे. ती व्यवसायाने मॉडेल, अभिनेत्री, व्हॉइस आर्टिस्ट, टीव्ही प्रेझेंटर आणि अँकर आहे. 

Web Title: Who is ridhima pathak revealed truth over bcb dropped from bpl 2026 after mustafizur rahman ban from ipl 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 12:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या
1

IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?
2

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री
3

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…
4

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM