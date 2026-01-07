‘माझ्यासाठी माझा देश पहिले…’, कोण आहे Ridhima Pathak? देशाच्या स्वाभिमानासाठी BPL ला मारली लाथ

रिद्धिमा पाठकने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये सत्य उघड केले
सध्या सुरू असलेल्या वादविवादाच्या दरम्यान रिद्धिमा पाठकने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये संपूर्ण कथा शेअर केली आहे, लिहिले आहे की, “सत्य महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही तासांपासून अशी एक कथा आहे की मला बीपीएलमधून “काढून टाकण्यात आले आहे”. हे खरे नाही. मी स्वतः सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझा देश प्रथम येतो आणि मी इतर कोणत्याही असाइनमेंटपेक्षा क्रिकेटच्या खेळाला जास्त महत्त्व देते.”
“मी वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणा, आदर आणि उत्कटतेने खेळाची सेवा करण्याचे भाग्यवान आहे. ते बदलणार नाही. मी प्रामाणिकपणा, स्पष्टता आणि खेळाच्या भावनेसाठी उभा राहीन. समर्थनासाठी पोहोचलेल्या प्रत्येकाचे आभार. तुमचे संदेश माझ्यासाठी खूप अर्थपूर्ण आहेत. क्रिकेट सत्याला पात्र आहे. बस्स, माझ्याकडून आणखी काही भाष्य नाही.”
ICC चा निर्णय: ‘जागा बदलली जाणार नाही’
बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीकडे २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी भारतातून स्थळे हलवण्याची मागणी केली. काल रात्री उशिरा आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह आणि इतर अनेक अधिकारी मुंबईत होते. एनडीटीव्हीच्या सूत्रांनुसार, आयसीसी अधिकाऱ्यांनी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाशी चर्चा केली आणि त्यांना सांगितले की स्थळे हलवली जाणार नाहीत; त्यांना भारतात विश्वचषक खेळावा लागेल अन्यथा गुण गमावावे लागतील.
बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतात होणारे त्यांचे गट सामने श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी केली होती. तथापि, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने अद्याप यावर कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. बांगलादेश ७ फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिज, ९ फेब्रुवारी रोजी इटली आणि १४ फेब्रुवारी रोजी कोलकाता येथे वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामने खेळणार आहे. एनडीटीव्हीनुसार, आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाची विश्वचषक सामने मुंबईत खेळण्याची विनंती नाकारली आहे. बोर्डाला सांगण्यात आले आहे की त्यांना त्यांचे विश्वचषक सामने भारतात खेळावे लागतील.
रिद्धिमा पाठक कोण आहे?
रिद्धिमा पाठकच्या धाडसी निर्णयानंतर, प्रत्येकाला तिच्याबद्दल जाणून घ्यायचे आहे. जर तुम्हाला तिच्याबद्दल उत्सुकता असेल तर आम्ही तुमच्यासाठी तिच्याबद्दल काही मनोरंजक तथ्ये घेऊन आलो आहोत. रिद्धिमाचा जन्म १७ फेब्रुवारी १९९० रोजी झारखंडची राजधानी रांची येथे झाला. ती सध्या ३५ वर्षांची आहे. ती व्यवसायाने मॉडेल, अभिनेत्री, व्हॉइस आर्टिस्ट, टीव्ही प्रेझेंटर आणि अँकर आहे.