Team India: भारताची एका दिवसात Hattrick, गिल-इशानचे शतक; तिलकही चमकला; महिलांनीही गाडला विजयाचा झेंडा

दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात, टीम इंडियाने अफगाणिस्तानला १७० धावांनी पराभूत करून तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत २-० अशी अभेद्य आघाडी घेतली. दरम्यान, महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये, भारताने नेदरलँड्सला ९५ धावांनी पराभूत करून आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला. ‘करा किंवा मरा’ अशा सामन्यात, इंडिया ‘अ’ संघाने अफगाणिस्तान ‘अ’ संघाला १०१ धावांनी पराभूत केले.
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भारताचा दुसरा विश्वचषक विजय
महिला टी-२० विश्वचषकात, भारताने नेदरलँड्सला ९५ धावांनी पराभूत केले. पहिल्या सामन्यात, टीम इंडियाने पाकिस्तानला ६४ धावांनी पराभूत केले. या प्रभावी विजयामुळे भारताला ‘अ’ गटाच्या गुणतालिकेत अव्वल स्थान मिळविण्यात मदत झाली आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोघांचे प्रत्येकी चार गुण आहेत, परंतु नेट रन रेटनुसार भारत पुढे आहे. या सामन्यात स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्माने कमालीची कामगिरी केली. तर संपूर्ण महिला संघ तुफान खेळी करताना दिसून येत आहे.
भारत ‘अ’ संघ अंतिम फेरीच्या जवळ
भारत ‘अ’ संघाने तीनपैकी दोन सामने गमावले होते. त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी तिलक वर्मा आणि त्यांच्या संघाला अफगाणिस्तान ‘अ’ संघावर मोठा विजय मिळवणे आवश्यक होते. भारतीय संघाने १०१ धावांच्या विजयासह गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले. कर्णधार तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य आणि कुमार कुशाग्र यांनी भारतासाठी अर्धशतके झळकावली. परंतु भारतीय संघाला आशा करावी लागेल की अफगाणिस्तान त्यांच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंका ‘अ’ संघाला मोठ्या फरकाने पराभूत करणार नाही. ही मालिकाही भारत आपल्या खिशात घालेल अशीच सर्वांना अपेक्षा आहे.
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भारताने २-० अशी अभेद्य आघाडी घेतली
लखनौ येथे खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात, भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करत ४०२ धावा केल्या. कर्णधार शुभमन गिलने १५४ धावा केल्या आणि इशान किशनने १२५ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. ४०३ धावांचे लक्ष्य गाठताना अफगाणिस्तानचा संघ २३२ धावांवर सर्वबाद झाला. या विजयासह भारतीय संघाने तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी अभेद्य आघाडी घेतली. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात शुभमन गिल आणि इशान किशन यांनी कमाल केली तर सर्व गोलंदाजांनीही तुफानी खेळी करत भारताला विजय मिळवून दिला. अफगाणिस्तानवर वरचष्मा ठेवत आता ही मालिका संपूर्ण जिंकण्याची भारताची मनिषा असेल.