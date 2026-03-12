सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून काढून टाकणार की नाही? आकाश चोप्राने दिले उत्तर, म्हणाला – कदाचित पुढील सहा महिन्यांत…

भारताच्या अलिकडच्या टी-२० विश्वचषक विजयाच्या उत्सवादरम्यान, संघाचे भविष्य आणि सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधारपदाबद्दल चर्चा तीव्र झाल्या आहेत. मोहम्मद कैफनंतर, माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि प्रसिद्ध समालोचक आकाश चोप्रा यांनी त्यांच्या “आपकी वाणी” या कार्यक्रमात या मुद्द्यावर विस्तृतपणे भाष्य केले. सूर्याने २०२८ च्या विश्वचषकापर्यंत कर्णधारपद सांभाळावे का असे विचारले असता, चोप्रा यांनी प्रश्नाच्या वेळेवर आक्षेप घेतला. त्यांनी फक्त असे म्हटले की, “जर तुम्ही विश्वचषक जिंकल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हा प्रश्न विचारला तर तो थोडा अयोग्य वाटतो असा प्रश्न विचारू नये.
पुढे तो म्हणाला की, कोणीतरी नुकताच विश्वचषक जिंकला आहे, थोडा वेळ जाऊ द्या.” त्यांच्या मते, विजयाच्या आनंदानंतर लगेचच कर्णधाराला काढून टाकण्याबद्दल किंवा कायम ठेवण्याबद्दल वादविवाद सुरू करणे अयोग्य आहे. आकाश चोप्रा यांना वाटते की २०२८ चे लक्ष्य सध्या खूप दूर आहे. त्यांनी याला खूप दूरचा पूल म्हटले, कारण चार वर्षांत क्रिकेटचे जग पूर्णपणे बदलते.
चोप्रा म्हणाला, “वैयक्तिकरित्या, मला वाटते की २०२८ हे खूप दूर आहे आणि तोपर्यंत जग खूप वेगळे दिसेल.” त्यांनी असेही स्पष्ट केले की वय आणि तंदुरुस्ती हा एक प्रमुख घटक असेल, कारण सूर्या आता तरुण नाही आणि त्याच्या भविष्यातील फॉर्मवर बरेच काही अवलंबून असेल. म्हणूनच, सूर्या २०२८ पर्यंत कर्णधार राहील याची हमी देण्यास त्यांनी नकार दिला.
भविष्यातील रणनीतीबद्दल बोलताना चोप्रा यांनी भारतीय निवडकर्त्यांच्या स्पष्ट विचारसरणीचे कौतुक केले. त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी सूर्याच्या नेतृत्वाखाली निवडकर्त्यांनी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले. तथापि, त्यांनी असेही सूचित केले की टीम इंडियामध्ये बदलाची प्रक्रिया सतत सुरू आहे. ते म्हणाले, “कदाचित पुढील सहा महिन्यांत, तुम्हाला कळेल की आपण २०२८ पर्यंत कोणाकडे नेत आहोत.” त्यांना निवडकर्त्यांकडून मिळालेली ही स्पष्टता आवडते, जिथे संघाच्या भविष्याबाबतचे निर्णय कालांतराने घेतले जातात.
आकाश चोप्रा यांनी एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, खेळ हा नेहमीच खेळाडूपेक्षा मोठा असतो. त्यांनी संघाचे हित नेहमीच सर्वोपरि असले पाहिजे यावर भर दिला. ते म्हणाले, “सूर्य त्या संघाचा भाग असू शकतो, तो कर्णधार राहू शकतो, परंतु दुसरा कोणीतरी भारतीय संघाबद्दल विचार करू शकतो, निवडकर्ते त्याबद्दल विचार करू शकतात आणि नंतर त्यांच्यासोबत संघ पुढे नेऊ शकतात.” ते पुढे म्हणाले, “भारतीय क्रिकेट महत्त्वाचे आहे; व्यक्ती येतील आणि जातील.” त्यांच्या विधानावरून हे स्पष्ट होते की ते सूर्याच्या कर्णधारपदाच्या विरोधात नाहीत, परंतु भविष्यातील शक्यतांसाठी दरवाजे उघडे ठेवण्याच्या बाजूने आहेत.