मॅच फिक्सिंग प्रकरणात मोठी कारवाई, IPL 2026 पूर्वी केकेआरच्या माजी खेळाडूवर आयसीसीची बंदी

javon searles ICC ban : भारत आणि श्रीलंकेने अलीकडेच २०२६ चा टी२० विश्वचषक आयोजित केला होता. भारताने २०२६ च्या विश्वचषकात शानदार कामगिरी केली आणि विजेतेपद जिंकले. विश्वचषक जिंकल्यानंतर आता भारतामध्ये क्रिकेटच्या मोठ्या उत्सवाला सुरूवात होणार आहे. आता आयपीएलमध्ये खेळलेला आणि केकेआरचा माजी खेळाडू संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता, विश्वचषकानंतर, आयसीसीने महत्त्वपूर्ण कारवाई करत वेस्ट इंडिजचा खेळाडू जेवॉन सिएर्ल्सवर बंदी घातली आहे.
आयसीसीने जेवॉन सिएर्ल्ससह तीन जणांना निलंबित केले आहे. जेव्हॉन सियर्स, संघ अधिकारी ट्रेव्हॉन ग्रिफिथ आणि टायटन्स संघाचे मालक चित्तरंजन राठोड यांच्यावर भ्रष्टाचार विरोधी संहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. या खेळाडूंवर बिम१० स्पर्धेत मॅच फिक्सिंगचा आरोप आहे. त्यांच्यावर इतर खेळाडूंना भ्रष्टाचार करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आणि भ्रष्टाचार विरोधी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत सहकार्य न केल्याचाही आरोप आहे. आयसीसीने संघ अधिकारी ट्रेव्हॉन ग्रिफिथ यांच्यावर सीडब्ल्यूआय संहिता तसेच आयसीसीच्या आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी संहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
Javon Searles and two other officials have been suspended under ICC’s anti-corruption code from all cricket with immediate effect. pic.twitter.com/vqKiCC7Ayd — Cricbuzz (@cricbuzz) March 12, 2026
ग्रिफिथ यांच्यावर तपासाशी संबंधित महत्त्वाच्या माहितीमध्ये छेडछाड केल्याचाही आरोप आहे. आयसीसीने राठोड, सीअर्स आणि ग्रिफिथ यांना तात्काळ प्रभावाने सर्व क्रिकेट क्रियाकलापांमधून निलंबित केले आहे. आयसीसीने खेळाडूंना १४ दिवसांचा पुनर्प्राप्ती कालावधी दिला आहे. ३९ वर्षीय वेस्ट इंडिजचा खेळाडू जेव्हन सियर्सने अद्याप त्याच्या देशाचे प्रतिनिधित्व केलेले नाही.
Kuldeep Yadav Wedding : कुलदीप यादवच्या लग्नाचे बजेट 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, जाणून घ्या शाही मेजवानीची संपूर्ण माहिती
त्याने ९ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये २६ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर १७ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये त्याने २१ फलंदाजांना बाद केले आहे. जेव्हनने ५६ टी-२० सामन्यांमध्ये २९ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो आयपीएल २०१८ मध्ये केकेआरकडूनही खेळला होता, ४ सामन्यांमध्ये त्याने २ विकेट्स घेतल्या होत्या. तथापि, त्यानंतर जेव्हनला केकेआरकडून खेळण्याची संधी मिळाली नाही. तो २०१४ ते २०१८ दरम्यान कॅरिबियन प्रीमियर लीगमध्येही खेळला.