ICC च्या माजी अधिकाऱ्याने बीसीसीआयच्या निर्णयावर केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित! एका चुकीमुळे तीन देशांचे करोडोंचे नुकसान…

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सध्या वाद सुरू आहेत, आयसीसीचे माजी अधिकारी समी उल हसन बर्नी यांनी बीसीसीआयच्या कार्यशैलीवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Updated On: Feb 03, 2026 | 10:18 AM
ICC vs PCB : आयसीसीचे माजी अधिकारी समी उल हसन बर्नी यांनी बीसीसीआयच्या कार्यशैलीवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर बीसीसीआयने बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला सोडण्याचे आदेश दिले नसते आणि हे प्रकरण शांतपणे सोडवले असते तर आज निर्माण झालेला वाद आपल्याला पाहायला मिळाला नसता, ज्यामध्ये पाकिस्तानने भारताविरुद्ध २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकावर बहिष्कार टाकला होता.

माजी अधिकाऱ्याने आयसीसीवर केली टीका, बीसीसीआयवरही केले प्रश्न उपस्थित 

खरं तर, नंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) मीडिया डायरेक्टर म्हणून काम करणारे समी उल हसन बर्नी म्हणाले की अनावश्यक सार्वजनिक संवादामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. बर्नी यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, जर क्रिकेट प्रशासकांनी अधिक सावधगिरी बाळगली असती आणि कोणत्याही बांगलादेशी खेळाडूला फ्रँचायझीमधून काढून टाकण्याचे सुचवणारे सार्वजनिक विधाने करणे टाळले असते तर ही परिस्थिती सहजपणे टाळता आली असती.

माजी इंग्लिश कर्णधाराची भविष्यवाणी… T20 WC 2026 विश्वचषकामध्ये हे चार संघ जाणार सेमीफायनलमध्ये!

शिवाय, ते म्हणाले की कधीकधी आपण चुकीचे निर्णय घेतो आणि असे काहीतरी बोलतो ज्याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. ३ जानेवारी रोजी केलेली घोषणा ही अशाच चुकीचा परिणाम होती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की उस्मान बर्नी हे पूर्वी डॉन वृत्तपत्रात पत्रकार होते. त्यानंतर त्यांनी दुबईतील आयसीसी मुख्यालयात १० वर्षांहून अधिक काळ काम केले. गेल्या वर्षीपर्यंत ते पीसीबीचे मीडिया डायरेक्टर देखील होते. यावेळी त्यांनी पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या कार्यशैलीबद्दल काही माहिती देखील दिली.

बर्नी यांच्या मते, बांगलादेशचे सामने भारतातून श्रीलंकेत न हलवण्याचा आयसीसीचा निर्णय चुकीचा होता असे नक्वी म्हणाले. हा निर्णय आयसीसीच्या मागील निर्णयांच्या विरोधात आहे आणि त्यात सातत्य नाही.

नक्वी यांचा असा युक्तिवाद आहे की आयसीसी दोन प्रकारे काम करत आहे. जेव्हा भारताची पाळी होती तेव्हा नियम वेगळे होते आणि जेव्हा बांगलादेशची पाळी होती तेव्हा ते बदलले गेले. बर्नी याला “दुहेरी मानक” म्हणतात, जिथे नियम प्रमुख देशांसाठी वेगळे आणि इतरांसाठी वेगळे दिसतात. आयसीसीने असे सूचित केले आहे की त्यांच्या निर्णयामुळे आर्थिक दंड आणि लाखो डॉलर्सचे महसूल नुकसान होऊ शकते, तथापि, बर्नी म्हणाले की पाकिस्तानने निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे परिणाम विचारात घेतले असतील.

ICC समोर पाकिस्तानचे झाले तोंड बंद! भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकून पाक उत्तर देण्याच्या मनस्थितीत नाही का?

ते म्हणाले की हे सोपे निर्णय नाहीत. कायदेशीर आणि तज्ञांचा सल्ला घेतला गेला असेल. बर्नी पुढे म्हणाले की सर्व परिणाम लक्षात घेता, भारताविरुद्धचा एक सामना रद्द केल्यास २५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपर्यंतचे नुकसान होऊ शकते. पाकिस्तानचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे ३५.५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आहे, त्यामुळे हा फरक लक्षणीय आहे.

आयसीसीच्या माजी अधिकाऱ्याने असेही म्हटले आहे की, २००९ ते २०१९ पर्यंत पाकिस्तानने आर्थिक अडचणी आणि घरच्या मैदानावर क्रिकेटच्या अभावाचा सामना केला होता. या काळात पाकिस्तानने २००९ चा टी-२० विश्वचषक आणि २०१७ चा चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकून ते दबाव हाताळू शकतात हे सिद्ध केले.

Published On: Feb 03, 2026 | 10:18 AM

Feb 03, 2026 | 10:18 AM
