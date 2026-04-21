IPL 2026 चा पॉवर प्ले म्हणजे ‘सिक्सर’चा कारखाना; अभिषेक, वैभवसह ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान

अभिषेक शर्मा अन् वैभव सूर्यवंशीने गाजवले मैदान
पॉवर प्लेमध्ये मारले सर्वाधिक सिक्स
आज एसआरएच अन् डीसी आमनेसामने
Most Sixes In IPL 2026: आयपीएल 2026 चा थरार सुरू झाला आहे. जवळपास एक महिना होत आला आहे. जस जसे स्पर्धा पुढे जात आहे, तस तसे रोमांचक सामने पाहायला मिळत आहे. आयपीएल सुरू होईल लवकरच महिना पूर्ण होत आला आहे. सध्या आयपीएलच्या हंगामात युवा खेळाडूंचे जबरदस्त प्रदर्शन पाहायला मिळत आहे. पॉवरप्लेमध्ये षटकारांची आतिशबाजी करणाऱ्या टॉप ५ फलंदाजांनी क्रिकेट विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अभिषेक शर्मा आणि युवा वैभव सूर्यवंशी यांनी आपल्या स्फोटक फलंदाजीने प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांची दाणादाण उडवली आहे. आक्रमक खेळीमुळे आयपीएलचा हंगाम वेगळ्याच उंचीवर जाऊन पोहोचला आहे.
अभिषेक शर्मा
यंदाच्या हंगामात अभिषेक शर्मा तुफानी खेळी करत आहे. तो एसआरएच कडून खेळत आहे. त्याने आतापर्यंत एकूण 17 सिक्स मारले आहेत. त्यामधले 15 सिक्स त्याने पॉवर प्लेमध्ये मारले आहेत. 17 सिक्स त्याने केवळ 6 डावात मारले आहेत. अभिषेक शर्मा सलामीला खेळण्यासाठी येतो. त्याने ट्रेविस हेडसोबत चांगली खेळी केली आहे.
वैभव सूर्यवंशी
15 वर्षीय युवा खेळाडू असलेल्या वैभव सूर्यवंशीने देखील आपला क्लास दाखवला आहे. त्याने देखील पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा विक्रम केला आहे. वैभवने पॉवर प्लेमध्ये 6 सामन्यात 15 सिक्स मारले आहेत. त्याने आतापर्यंत एकूण 20 सिक्स मारले आहेत. 5 सिक्स त्याने पॉवर प्ले संपल्यावर मारले आहेत.
प्रियांश आर्या
जास्त सिक्स मारणाऱ्या 5 फलंदाजांमध्ये प्रियांश आर्याचा समावेश आहे. त्याने आतापर्यंत 6 सामन्यात 14 सिक्स मारले आहेत. 14 सिक्स त्याने पॉवर प्लेमध्ये लगावले आहेत. तर त्याने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत 20 सिक्स मारले आहेत.
यशस्वी जयस्वाल
या यादीमध्ये चौथ्या नंबरवर राजस्थान रॉयल्सचा सलामीवीर यशस्वी जयस्वालने देखील पॉवर प्लेमध्ये जोरदार फटकेबाजी केली आहे. जयस्वालने पॉवर प्लेमध्ये 9 सिक्स मारले आहेत. तर आयपीएलमध्ये त्याने एकूण 12 सिक्स मारले आहेत.
एसआरएच अन् डीसी पीच रिपोर्ट
हैदराबादची खेळपट्टी काळ्या मातीची असून, हे हाय स्कोअरिंग पीच आहे. या ठिकाणी स्कोअर 180 आणि 200 पर्यंत होतो. पीच हार्ड, सुखे आहे. त्यामुळे या ठिकाणी गोलंदाजांना बाऊन्स मिळतो. सुरुवातीचे काही ओव्हर्स फलंदाजांना हे पीच चांगली मदत करते. अचूक लाइनवर फलंदाजी होत असल्यास पॉवर प्ले मध्ये मोठी धावसंख्या केली जाऊ शकते. हे पीच फलंदाजीसाठी चांगले असल्याने टॉस जिंकून कर्णधार चेस करण्याचा निर्णय घेताना दिसून येतात.