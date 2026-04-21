  • Tilak Verma Scored Century Despite Being Hit By 150 Kph Ball Big Win Over Gujarat Titans

MI vs GT: याला म्हणतात बदला! पोटात बसला 150kph चा बॉल, Tilak Verma ने गुजरात टायटन्सला रडवत मारले शतक

गुजरात टायटन्सविरुद्ध १५०.३ किमी प्रतितास वेगाच्या चेंडूचा फटका बसूनही, तिलक वर्माने ४५ चेंडूंमध्ये नाबाद १०१ धावा करत सर्वात जलद शतकाच्या जयसूर्याच्या विक्रमाची बरोबरी केली.

Updated On: Apr 21, 2026 | 11:08 AM
तिलक वर्माने घेतला बदला (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • तिलक वर्माने घेतला बदला
  • पोटात बॉल लागल्यानंतरही केले शतक 
  • गुजरात टायटन्सला रडवले 
सोमवारी रात्री नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर, तिलक वर्माने आयपीएलच्या इतिहासात क्वचितच घडणारी एक कामगिरी केली. त्याने केवळ आपले पहिले शतकच झळकावले नाही, तर गंभीर दुखापत असूनही आपली जागा टिकवून ठेवली आणि आपल्या संघाला एका संस्मरणीय विजयाकडे नेले.

या षटकातील दुखापत

मुंबई इंडियन्सच्या डावातील १८ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूने सर्वांचा श्वास रोखून धरला. गुजरात टायटन्सचा गोलंदाज अशोक शर्माने १५०.३ किमी प्रतितास वेगाने एक धोकादायक बाउन्सर टाकला. तिलक वर्माने एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडूचा वेग चुकला आणि तो थेट त्याच्या कमरेला लागला. वेदनेने विव्हळत तिलक वर्मा तात्काळ जमिनीवर कोसळला. व्हिडिओमध्ये त्याची वेदना स्पष्टपणे दिसत होती आणि गुजरात टायटन्सचे खेळाडू त्याची विचारपूस करण्यासाठी त्याच्याभोवती जमले.

जयसूर्याच्या १८ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाची बरोबरी

तिलक आता फलंदाजी करू शकणार नाही असे सर्वांना वाटले होते, पण या तरुण खेळाडूने हार मानण्यास नकार दिला. वेदना होत असूनही तो खेळत राहिला आणि अवघ्या ४५ चेंडूंमध्ये त्याने आपले पहिले आयपीएल शतक पूर्ण केले. या खेळीसह, त्याने मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वात जलद शतक करण्याचा सनथ जयसूर्याच्या विक्रमाची बरोबरी केली. टिळकने आपल्या नाबाद १०१ धावांमध्ये ८ चौकार आणि ७ षटकार मारले, त्याचा स्ट्राईक रेट २२४.४४ होता.

संपूर्ण सामन्याचे चित्र शेवटच्या २३ चेंडूंवर पालटले

टिळक वर्माच्या खेळीचे सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा वेग. त्याने आपल्या खेळीची सुरुवात खूप सावकाश केली, पहिल्या २० चेंडूंमध्ये एकही चौकार किंवा षटकार मारला नाही. एका क्षणी, तो २२ चेंडूंमध्ये केवळ १९ धावांवर होता, पण पुढच्या २३ चेंडूंमध्ये त्याने ८२ धावा केल्या. त्याच्या फलंदाजीमुळे मुंबई इंडियन्सने १९९/५ अशी मोठी धावसंख्या उभारली, ज्यात नमन धीरने (४५ धावा) देखील महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

मुंबई इंडियन्सचा दणदणीत विजय

२०० धावांचे लक्ष्य गाठताना, गुजरात टायटन्स टिळक वर्माच्या एकमेव धावसंख्येची (१०१) बरोबरी करू शकले नाहीत. संपूर्ण संघ अवघ्या १०० धावांवर सर्वबाद झाला, जी आयपीएलच्या इतिहासातील त्यांची दुसरी सर्वात कमी धावसंख्या आहे. मुंबईकडून अश्वनी कुमारने शानदार गोलंदाजी करत २४ धावांत ४ बळी घेतले. जसप्रीत बुमराहनेही आपला बळींचा दुष्काळ संपवला, तर संतनर आणि गझनफर यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले. या ९९ धावांच्या विजयासह मुंबई इंडियन्स गुणतालिकेत सातव्या स्थानावर पोहोचला आहे.

