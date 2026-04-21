गुजरातला लोळवल्यानंतर Mumbai Indians ला पॉईंटस टेबलवर मिळाला जबरदस्त फायदा, Orange-Purple कॅपचे मानकरी कोण?

IPL 2026 मध्ये सलग चार पराभव पत्करल्यानंतर मुंबई इंडियन्सने दणदणीत विजय नोंदवला. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या ९९ धावांच्या विजयामुळे संघाला गुणतालिकेत वर जाण्यास मदत झाली.

Updated On: Apr 21, 2026 | 10:27 AM
मुंबई इंडियन्सचे केला गुजरात टायटन्सचा 'गेम' (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • एकाच सामन्यात फिरले पॉईंट्स टेबल 
  • गुजरातला १०० धावांनी नमवत रचला इतिहास 
  • मुंबई इंडियन्सची मोठी झेप
मुंबई इंडियन्सने सोमवार, २० एप्रिल रोजी गुजरात टायटन्सवर दणदणीत विजय मिळवून आपल्या सलग चार सामन्यांतील पराभवाची मालिका खंडित केली. अहमदाबाद येथे खेळल्या गेलेल्या आयपीएल २०२६ च्या सामन्यात, तिलक वर्माच्या पहिल्या आयपीएल शतकाच्या (४५ चेंडूंत १०१ धावा) जोरावर मुंबईने ५ गडी गमावून १९९ धावा केल्या. त्यांनी गुजरात टायटन्सला १५.५ षटकांत ११० धावांवर सर्वबाद करून विजय मिळवला. या विजयामुळे संघाला गुणतालिकेत फायदा झाला.

अहमदाबादमध्ये गुजरातवर विजय मिळवल्यानंतर, मुंबई इंडियन्सने गुणतालिकेत तीन स्थानांची झेप घेतली असून आता ते सातव्या स्थानावर आहेत. मुंबईने सहा सामन्यांतून चार गुण मिळवले असून, त्यानंतर चेन्नई सुपर किंग्स, लखनौ सुपर जायंट्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांचा क्रमांक लागतो. केकेआरने आतापर्यंत सात सामन्यांतून तीन गुण मिळवले आहेत, तर सीएसके आणि लखनौ टायटन्सकडेही प्रत्येकी चार गुण आहेत, परंतु चांगल्या नेट रन रेटमुळे (एनआरआर) मुंबई पुढे आहे. गुजरात टायटन्स गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर कायम आहे. अहमदाबादस्थित या संघाने सहा सामन्यांत ६ गुण मिळवले आहेत.

पहा कसे आहे पॉईंट्स टेबल

MI Vs GT Live: कमबॅक असावे तर असे! पलटणने गुजरातला ‘शंभरी’तच लोळवलं; अश्वनी कुमारचा धडाका

ऑरेंज कॅप

सनरायझर्स हैदराबादचा फलंदाज हेनरिक क्लासेन आयपीएल २०२६ च्या ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. त्याच्या पाठोपाठ गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल आहे. गिलने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध १३ चेंडूंमध्ये १४ धावा केल्या आणि आता पाच सामन्यांमध्ये त्याच्या एकूण २६५ धावा झाल्या आहेत. तो सहा सामन्यांमध्ये २८३ धावा करणाऱ्या क्लासेनपेक्षा १८ धावांनी मागे आहे. आरसीबीचा विराट कोहली २४७ धावांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्याच्या पाठोपाठ राजस्थान रॉयल्सचा वैभव सूर्यवंशी (२४६) आणि आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदार (२३०) आहेत.

पर्पल कॅप

सीएसकेचा वेगवान गोलंदाज अंशुल कंबोज आयपीएल २०२६ च्या पर्पल कॅपच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. त्याने सहा सामन्यांमध्ये १३ बळी घेतले आहेत. गुजरातविरुद्धच्या मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यात एक बळी घेतल्यानंतर प्रसिद्ध कृष्णा दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. या हंगामात त्याने सहा सामन्यांमध्ये १२ बळी घेतले आहेत. प्रसिद्ध व्यतिरिक्त, कागिसो रबाडाने गुजरातसाठी तीन बळी घेतले आणि आता त्याच्या नावावर एकूण १० बळी झाले असून, तो पर्पल कॅपच्या क्रमवारीत सहाव्या स्थानावर आहे. मुंबई इंडियन्सकडून, अश्वनी कुमारने आयपीएल २०२६ मधील आपल्या पहिल्याच सामन्यात चार बळी घेतले, तर अल्लाह गझनफरने २.५ षटकांत १७ धावांत गुजरातच्या दोन फलंदाजांना बाद केले.

MI VS GT Live: अहमदाबादमध्ये घोंघावले Tilak Verma चे वादळ; गुजरातविरुद्ध झळकावले आपले पहिले शतक

