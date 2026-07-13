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Airtel Recharge Plan: 199 रुपये की 219 रुपये? 28 दिवसांच्या व्हॅलिडिटीसह कोणता रिचार्ज प्लॅन ठरणार फायदेशीर? वाचा संपूर्ण तुलना

Updated On: Jul 13, 2026 | 07:45 PM IST
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सारांश

Airtel : एअरटेलच्या पोर्टफोलिओमध्ये उपलब्ध असलेले 199 रुपये आणि 219 रुपये या दोन्ही किंमतीचे प्लॅन जवळपास सारखेच फायदे ऑफर करतात. त्यामुळे अनेक ग्राहक कोणता प्लॅन निवडावा याबाबत संभ्रमात असतात.या दोन्ही प्लॅन्समधील मुख्य फरक डेटा बेनिफिट्समध्ये आहे.

Airtel Recharge Plan: 199 रुपये की 219 रुपये? 28 दिवसांच्या व्हॅलिडिटीसह कोणता रिचार्ज प्लॅन ठरणार फायदेशीर? वाचा संपूर्ण तुलना

Airtel Recharge Plan: 199 रुपये की 219 रुपये? 28 दिवसांच्या व्हॅलिडिटीसह कोणता रिचार्ज प्लॅन ठरणार फायदेशीर? वाचा संपूर्ण तुलना

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विस्तार
  • एअरटेलच्या 199 रुपये आणि 219 रुपये या दोन्ही प्रीपेड प्लॅन्समध्ये 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि दररोज 100 एसएमएस मिळतात.
  • 219 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये फक्त 20 रुपये अधिक देऊन 199 रुपयांच्या प्लॅनपेक्षा 1GB जास्त डेटा मिळतो.
  • दोन्ही प्लॅन्समध्ये ॲडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम, हॅलो ट्यून्स आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले यांसारखे अतिरिक्त फायदेही दिले जातात.
भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेली भारती एअरटेल त्यांच्या यूजर्सना विविध रिचार्ज प्लॅन ऑफर करत असते. प्रत्येक रिचार्ज प्लॅनची किंमत आणि व्हॅलिडीटी वेगळी असते. पण आता आम्ही तुम्हाला कंपनीच्या अशा दोन रिचार्ज प्लॅन्सबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांची किंमत वेगळी आहे पण व्हॅलिडीटी सारखीच आहे. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये 199 रुपये आणि 219 रुपये अशा दोन किंमतीचे प्रीपेड प्लॅन्स उपलब्ध आहेत. या दोन्ही प्लॅन्समध्ये यूजर्सना 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. त्यामुळे नक्की कोणता प्लॅन खरेदी करावा, अशा प्रश्न नेहमीच यूजर्सच्या मनात असतो.

कंपनीच्या 199 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 219 रुपयांच्या प्लॅनच्या तुलनेत थोडा कमी डेटा ऑफर केला जातो. त्यामुळे दोन्ही प्लॅनमधील डेटा हे सर्वात मोठे अंतर आहे. त्यामुळे अनेक लोकं 20 रुपये जास्त खर्च करून 219 रुपयांचा प्लॅन खरेदी करणं अधिक पसंत करतात, कारण यामध्ये यूजर्सना जास्त डेटा मिळतो. कंपनीच्या दोन्ही प्लॅन्समध्ये कोणते फायदे ऑफर केले जातात, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

भारती एअरटेलचा 199 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

टेलिकॉम कंपनी एअरटेलच्या पोर्टफोलिओमध्ये 199 रुपयांचा एक रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएस ऑफर केले जातात. याशिवाय हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना रोज 2GB डेटा ऑफर केला जातो. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये डेटा आणि कॉलिंग फायद्यांसोबतच अडोबी एक्सप्रेस प्रीमियमचे 12 महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन, हेलोट्यून्स आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले (मोफत कंटेंट) देखील मिळणार आहे.

भारती एअरटेलचा 219 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

भारती एअरटेलच्या दुसऱ्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 219 रुपये आहे. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 3GB डेटा आणि रोज 100 एसएमएस ऑफर केले जातात. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. तसेच या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा देखील ऑफर केली जाते.

डेटा आणि कॉलिंग फायद्यांसोबतच या प्लॅनमध्ये अडोबी एक्सप्रेस प्रीमियमचे 12 महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन, हेलोट्यून्स आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले (मोफत कंटेंट) देखील मिळणार आहे. 20 रुपये जास्त खर्च करून जर तुम्ही 219 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन खरेदी केला तर तुम्हाला 1GB एक्स्ट्रा डेटा मिळणार आहे. ही डील अनेकांसाठी फायद्याची ठरत आहे.

Web Title: 199 rupees vs 219 rupees which airtel recharge plan offers more benefits read full comparison

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Published On: Jul 13, 2026 | 07:45 PM

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